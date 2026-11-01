Ba đơn vị truyền thông đàm phán gần xong gói bản quyền World Cup U.17 có U.17 Việt Nam

Thêm kinh nghiệm quốc tế

U.17 Việt Nam khởi đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với trận thua đậm 1-4 trước đội U.18 FC Seoul. Sau đó, chúng ta thắng đậm U.17 Cheonan FC 5-0 và thắng 4-2 trước đội Trung học Shinpyeong. Việc các cầu thủ trẻ Việt Nam thua đậm trận đầu, sau đó thắng ở 2 trận cuối phản ảnh càng lúc các cầu thủ càng có nhiều kinh nghiệm thi đấu với các đội nước ngoài. Đồng thời, U.17 Việt Nam càng về sau càng quen với cường độ và tốc độ cao trong lối chơi của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc.

U.17 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc Ảnh: VFF

Đây là chi tiết rất quan trọng. Đầu tiên, các cầu thủ U.17 Việt Nam cần kinh nghiệm quốc tế phong phú, để tránh bị bỡ ngỡ khi bước vào 1 giải đấu rất lớn như World Cup U.17 năm 2026 (từ ngày 19.11 đến ngày 13.12). Càng thi đấu nhiều với các đội bóng nước ngoài, kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trẻ càng tăng lên.

Thứ nhì, ở World Cup, các đối thủ của U.17 Việt Nam gồm U.17 Bỉ, Mali và New Zealand, đều là các đội giàu thể lực. Do đó, việc thi đấu với cường độ cao trước các đội bóng Hàn Quốc, giúp cho U.17 Việt Nam quen với những màn bị "tra tấn" thể lực mà chúng ta sẽ trải qua khi đối đầu với 3 đối thủ ở vòng bảng World Cup.

Tăng thêm sự tự tin

Tiếp theo, việc ghi được tổng cộng 9 bàn thắng ở 3 trận đấu tại Hàn Quốc (bình quân U.17 Việt Nam ghi 3 trận/bàn), giúp cho các cầu thủ trẻ của HLV Cristiano Roland có thêm sự tự tin trong khâu dứt điểm. Chưa hết, việc ghi được nhiều bàn thắng trong những ngày vừa qua giúp các chân sút của U.17 Việt Nam có được cảm giác không gian tốt hơn, khi họ xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối thủ.

U.17 Việt Nam cần có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trước khi dự World Cup Ảnh: VFF

Cũng thông qua các trận đấu này, các cầu thủ U.17 Việt Nam đã biết cách phối hợp với nhau tốt hơn. Chúng ta bắt đầu tìm ra cách len lỏi giữa các hậu vệ cao lớn của đối phương. Ở World Cup U.17 năm nay, các hậu vệ của đội U.17 Bỉ, U.17 New Zealand cũng cao to giống cầu thủ Hàn Quốc. Những trận đấu ở Hàn Quốc chính là cách chúng ta làm quen trước với các hậu vệ có ưu thế về thể hình như thế này.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ về nước tập luyện vài ngày, trước khi toàn đội sang UAE tập huấn thêm 1 chuyến nữa (từ ngày 6.11). Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ liên hệ để đội tuyển U.17 Việt Nam có các trận giao hữu tại UAE, vừa làm quen với điều kiện thời tiết ở vùng sa mạc, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Sau đó, HLV Cristiano Roland và các học trò sẽ di chuyển sang Qatar (quốc gia láng giềng với UAE), dự World Cup.

Trận mở màn World Cup 2017 ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng rất mạnh của châu Âu là U.17 Bỉ vào 20 giờ. Đến ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ gặp đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất bảng là U.17 New Zealand vào 22 giờ 30. Trận cuối ngày 26.11 vào lúc 20 giờ, U.17 Việt Nam gặp hạt giống số 1 và được xem mạnh nhất bảng là U.17 Mali.



Hiện tại, 3 đơn vị truyền thông trong nước đang tích cực đàm phán với đối tác của FIFA về bản quyền giải đấu. Mọi công đoạn của quá trình thương thảo diễn ra khá thuận lợi và nếu không có gì thay đổi, thời gian tới, 3 đơn vị sẽ cùng công bố gói bản quyền World Cup U.17 để phục vụ khán giả Việt Nam.