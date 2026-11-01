U.23 Thái Lan 'thay máu' nhân sự, đại chiến U.23 Việt Nam ngày nào?

Sự thay đổi này mở ra cơ hội cho một thế hệ cầu thủ mới, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như tiền đạo Yotsakorn Burapha.

Chia tay hàng loạt cầu thủ

Theo quy định về độ tuổi, các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau mới đủ điều kiện tham dự vòng loại giải U.23 châu Á 2028, từ ngày 7 - 15.6.2027; giải U.23 Đông Nam Á 2027 vào tháng 7.2027; và môn bóng đá nam SEA Games 34 vào tháng 9.2027. Điều này đồng nghĩa U.23 Thái Lan sẽ phải chia tay hàng loạt cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng. Đáng chú ý, có tới 9 gương mặt không còn đủ điều kiện góp mặt ở các giải đấu kể trên, gồm hậu vệ Oussama Thiangkham (22 tuổi), Chanapach Buaphan (22 tuổi), Pichitchai Sienkrathok (23 tuổi), Waris Choolthong (22 tuổi); các tiền vệ Sittha Boonlha (22 tuổi), Chawanwit Saelao (22 tuổi), Kakana Khamyok (22 tuổi), Seksan Ratree (23 tuổi) và Chaiyaphon Otton (23 tuổi).

Tiền đạo Yotsakorn Burapha (21 tuổi) đã ghi bàn vào lưới đội tuyển VN lẫn U.23 VN ẢNH: MINH TÚ

Trong số này, Oussama Thiangkham, Waris Choolthong, Kakana Khamyok và Seksan Ratree không xa lạ với người hâm mộ VN bởi từng khoác áo đội tuyển Thái Lan và đối đầu thầy trò HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026. Việc chia tay những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kakana hay Seksan Ratree chắc chắn sẽ tạo ra khoảng trống đáng kể đối với U.23 Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng vì thế cần sớm xây dựng bộ khung mới để duy trì sức cạnh tranh ở các giải đấu sắp tới.

Một số cầu thủ trẻ có thể được trao cơ hội như tiền vệ Thanakrit Chotmuangpak (20 tuổi), Teerapat Pruetong (19 tuổi), Jehhanafee Mamah (21 tuổi), Iklas Sanron (21 tuổi) và tiền đạo Yotsakorn Burapha (21 tuổi). Đây được xem là những gương mặt đáng chú ý trong quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá trẻ Thái Lan.

Nhân tố đáng chú ý

Yotsakorn Burapha là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm lớn. Tiền đạo 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1,84 m, từng ghi bàn vào lưới U.23 VN trong trận chung kết SEA Games 33 năm 2025 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Chân sút này tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn vào lưới đội tuyển VN ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng săn bàn đã được kiểm chứng, Yotsakorn nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của U.23 Thái Lan trong giai đoạn tới.

Sự xuất hiện của thế hệ cầu thủ mới cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa U.23 VN và U.23 Thái Lan rất đáng chờ đợi. Hai đội sẽ có dịp chạm trán tại giải giao hữu tứ hùng quốc tế tổ chức ở Gia Lai ngày 10.11. Đây không chỉ là cơ hội để hai đội thử nghiệm đội hình mà còn là dịp để giới chuyên môn đánh giá thực lực của những gương mặt kế cận. U.23 VN và U.23 Thái Lan đều được xem là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch SEA Games 34 và giải U.23 Đông Nam Á 2027. Màn so tài tại Gia Lai mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nền bóng đá. Thông qua trận đấu này, ban huấn luyện hai đội có thể đánh giá chất lượng nhân sự, nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và tìm ra phương án điều chỉnh phù hợp cho các giải đấu chính thức trong năm 2027.

Theo kế hoạch, U.23 Thái Lan dự kiến công bố danh sách tham dự giải giao hữu tứ hùng quốc tế tại Gia Lai vào đầu tháng 11. Đây sẽ là thời điểm người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá VN có cái nhìn rõ nét hơn về diện mạo của U.23 Thái Lan sau cuộc chuyển giao lực lượng, phần nào hình dung được tương quan giữa hai thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá VN và Thái Lan.