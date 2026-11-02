Việt kiều rực sáng ở V-League: Mang dòng máu Pháp, rất trẻ và tài năng

Tràn ngập Việt kiều giỏi ở V-League

Cơ chế cho phép các đội đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều đang mở ra cánh cửa rộng mở, giúp V-League chào đón nhiều cầu thủ xa xứ về nước cống hiến.

Sau thành công bước đầu của Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip, Nguyễn Adou Leygley Minh... những năm trước, hay Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa mùa 2025-2026, V-League mùa này tiếp tục giới thiệu gương mặt mới cho ban huấn luyện các cấp độ đội tuyển.

Đó là câu chuyện của 2 Việt kiều Pháp: Aymeric Faurand-Tournaire (Hà Nội) và Abdel-Amine Trần Đức Vinh (SLNA). Cả hai ghi dấu ấn đặc biệt tại vòng 6, khi Faurand-Tournaire sút xa ngoạn mục bằng chân không thuận giúp Hà Nội ngược dòng thắng Ninh Bình, còn Đức Vinh chọc khe cho ngoại binh SLNA ghi bàn mở tỷ số vào lưới nhà vô địch CLB Công an Hà Nội.

Aymeric Faurand-Tournaire chói sáng ẢNH: MINH TÚ

Faurand-Tournaire sinh ra tại Pháp và được đào tạo bóng đá từ nhỏ trong hệ thống các CLB nước này. Chân sút sinh năm 2004 từng trải qua quá trình đào tạo trẻ tại Stade Brestois trước khi gia nhập Stade Lavallois vào năm 2022. Đầu năm 2025, Aymeric ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Stade Lavallois.

Dù chỉ ra sân 15 lần ở Ligue 2, những năm tháng thi đấu tại Pháp đã giúp Việt kiều này rèn luyện tư duy chơi bóng. Hiểu rằng khi không nổi trội về thể hình (chiều cao, sức bền, độ dẻo dai cơ bắp, sức mạnh), tư duy là yếu tố duy nhất dẫn lối tới thành công, Faurand-Tournaire thi đấu chăm chỉ, tận hiến và luôn học hỏi.

Tháng 1.2026, Stade Lavallois quyết định cho Faurand-Tournaire chuyển đến Vendée FC La Roche-sur-Yon theo dạng cho mượn trong 6 tháng. Trong màu áo La Roche, Aymeric ra sân 12 trận, ghi 3 bàn tại giải National 2 (hạng tư trong hệ thống bóng đá Pháp). Anh cùng đội vô địch bảng A National 2, qua đó thăng hạng lên Ligue 3.

Tại CLB Hà Nội, Faurand-Tournaire vẫn giữ nguyên tinh thần như những ngày còn lăn lộn tại Pháp. Nhiều đồng đội trêu vui Việt kiều 22 tuổi là... vua sân tập. Anh hoàn thành trọn vẹn giáo án của HLV Harry Kewell, tập luyện nhiệt huyết, năng nổ và xuất sắc trong các bài tập tấn công.

Giai đoạn đầu, Faurand-Tournaire không mang được phong độ sân tập vào... sân đấu. Anh ra sân "nhỏ giọt", chỉ chơi ít phút mỗi trận khi vào sân từ ghế dự bị. Trận thắng 1-0 trước Bắc Ninh chứng kiến dấu ấn đầu tiên của Faurand-Tournaire, khi anh có pha xẻ biên phải hợp lý cho Yuval Sade băng xuống căng ngang cho Hai Long ghi bàn.

Faurand-Tournaire ghi siêu phẩm vào lưới Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Phải đến trận thắng Ninh Bình, Faurand-Tournaire mới lần đầu được nhớ đến. Việt kiều năm nào còn đá giải hạng tư Pháp tỏa sáng với cú sút xa búa bổ, khuất phục thủ môn Văn Lâm, giúp Hà Nội hoàn thành màn ngược dòng ở phút 90+3. Đáng chú ý, Faurand-Tournaire đã sút bằng chân không thuận. Anh giữ trụ, quan sát rồi vung chân trái cực chuẩn trước sự áp sát của Hoàng Đức để ghi bàn thắng có lẽ đẹp nhất ở vòng 6.

Mở cửa cơ hội

Bên cạnh Faurand-Tournaire, Trần Đức Vinh cũng rực sáng với pha kiến tạo chân trái tinh tế cho Luiz Guilherme sút tung lưới CLB CAHN ở vòng 6. Chỉ bằng một cái liếc mắt thấy khoảng trống lộ ra, tiền vệ sinh năm 2005 đã tỉa bóng xé toang hàng thủ nhà vô địch V-League, đặt đồng đội vào thế đối mặt.

Nếu Faurand-Tournaire nổi trội nhờ nghị lực và sự chuyên nghiệp, Đức Vinh đi lên bằng nhãn quan sắc bén.

Từ đầu giải, Việt kiều Pháp được HLV Văn Sỹ Sơn hoán đổi vị trí liên tục trên hàng tiền vệ. Anh đóng vai cầu nối giữa tuyến giữa và tiền đạo, đóng vai trò tạo cơ hội bằng những cú vung chân khéo léo. Đức Vinh là tiền vệ tạo cơ hội tốt nhất của SLNA sau 6 vòng, với nhiều lần dọn cỗ cho đồng đội như Luiz, hay người anh Karim Trần Phi Long.

Anh em Đức Vinh (trái) và Phi Long là bộ đôi Việt kiều triển vọng của SLNA ẢNH: SLNA

Đáng nói, Abdel-Amine Trần Đức Vinh không khởi đầu sự nghiệp trên mặt sân 11. Trước khi gia nhập SLNA, tiền vệ sinh năm 2005 chủ yếu chơi bóng ở các giải bán chuyên và bóng đá 7 người tại Pháp. Anh cũng từng có thời gian ngắn thử sức ở đội dự bị của Paris 13 Atletico. "Abdel-Amine Trần Đức Vinh chơi bóng nhẹ nhàng, hoa mỹ. Tôi cảm thấy cậu ấy rất tự tin mỗi khi có bóng. Đức Vinh sẽ phát huy được những tố chất sẵn có khi thi đấu tại V-League. Cậu ấy có thể trở thành ngôi sao", HLV Văn Sỹ Sơn đánh giá.

Các Việt kiều Pháp cần thể hiện tốt, để sớm trở thành công dân Việt Nam. Thông thường, Việt kiều cần ít nhất 9 tháng đến 1 năm (một số ngoại lệ như Nguyễn Filip, Williams Minh Hoàng được nhập sớm hơn) để có quốc tịch. Trong khi Faurand-Tournaire là "của để dành" cho đội tuyển, Đức Vinh vẫn đang ở độ tuổi U.23 và có thể chơi tại giải U.23 châu Á 2028.