Hàng công đẳng cấp của U.23 Việt Nam

"M Ỏ NGỌC" TRIỂN VỌNG

Giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai trong tháng 11 sẽ đánh dấu chu kỳ mới của U.23 VN. Dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, người được bổ nhiệm thay thế do ông Kim Sang-sik bận nắm đội tuyển VN đá giao hữu, thế hệ U.23 mới sẽ chính thức trình làng người hâm mộ, đứng lên nắm lấy vận mệnh bóng đá trẻ VN: bảo vệ ngai vàng SEA Games và U.23 Đông Nam Á, đoạt vé đến vòng chung kết U.23 châu Á vào năm tới.

Trong tay HLV Đinh Hồng Vinh đang là tập thể "bất cân xứng" thú vị. Dù cần thời gian để xây dựng hàng thủ, nhưng với hàng công, lứa U.23 có nhiều hạt giống tiềm năng cùng nảy mầm. Đó là những gương mặt lứa U.23 cũ như Lê Phát, Văn Thuận, Công Phương; dàn Việt kiều được ông Kim đưa lên đội tuyển VN ở FIFA ASEAN Cup 2026 như Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa; những gương mặt đá chính thường xuyên và bùng nổ ở V-League như Quang Vinh, Thành Trung; hay "ẩn số" đang chờ quốc tịch VN như Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Lenn Minh-Tran.

Lê Phát đủ năng lực thành “đầu tàu” U.23 VN ẢNH: TED TRẦN TV

Trong số này, tiền đạo Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007) và tiền vệ Đăng Khoa (2006) là trường hợp đặc biệt khi được HLV Kim Sang-sik cân nhắc cho "vượt cấp" lên thẳng đội tuyển VN dù vẫn đang ở tuổi khoác áo U.23. Đây là đặc quyền ngay cả những ngôi sao trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn trước đây chưa từng chạm tới.

Với ông Kim, tài không đợi tuổi, đủ năng lực là lên tuyển, không cần đi theo công thức quen thuộc. Cả hai đã thuyết phục ban huấn luyện đội tuyển bằng những cách khác nhau. Minh Hoàng mang tới thể hình ấn tượng cho một trung phong đẳng cấp, bên cạnh khả năng che chắn, làm tường, kết nối lối chơi và chọn vị trí dứt điểm gọn gàng. Minh Hoàng không chỉ có chiều cao "trời ban", mà còn có tư duy hiện đại sau thời gian được đào tạo bài bản ở Anh. Nếu Minh Hoàng có sức mạnh và sự điềm tĩnh, thì Đăng Khoa dù nhỏ bé nhưng di chuyển nhanh nhạy, chơi xông xáo và có thể chạy khắp mặt sân. Chưa thể hiện được nhiều tại FIFA ASEAN Cup do mới chập chững lên tuyển, song trở về sân chơi U.23 vừa vặn hơn, bộ đôi của CLB Công an TP.HCM là những hạt nhân tiềm năng để xây dựng lối chơi xung quanh.

Trong những mũi công lứa này từng đoạt hạng ba U.23 châu Á 2026, Lê Phát và Văn Thuận là "ngọc thô" đặc biệt. Ở tuổi 19, chân sút Lê Phát đã có suất ở U.23 VN, rồi ghi bàn thắng quý như vàng vào lưới U.23 UAE ở tứ kết châu Á hồi đầu năm. Mùa này, Lê Phát đá chính đủ 5 trận cho Ninh Bình (ra sân 370 trên tổng số 450 phút tối đa), ghi 2 bàn, trở thành quân bài quan trọng sát cánh bên dàn ngoại binh của HLV Chu Đình Nghiêm. Tiền đạo cánh Văn Thuận ra sân 3 trận từ đầu giải trong màu áo Ninh Bình, nhưng nổi lên với vai trò "siêu dự bị", chân sút 21 tuổi vẫn là phương án tạo đột biến lý tưởng cho lứa mới.

T IẾP TỤC SÀNG LỌC

Nếu Minh Hoàng, Đăng Khoa hay Lê Phát… đã khẳng định được mình từ mùa trước, tiền vệ Quang Vinh mang câu chuyện đặc biệt hơn. Cầu thủ sinh năm 2005 đã có kinh nghiệm 4 năm ở V-League, nhờ được trọng dụng trong chiến lược trẻ hóa truyền thống của SLNA. Quang Vinh đá 67 trận, ghi 4 bàn trong 3 mùa trước, tuy nhiên phải đến mùa này, Vinh mới bật lên hàng ngũ triển vọng. Tài năng 21 tuổi ghi 3 bàn từ đầu giải, trong đó có 2 siêu phẩm vào lưới Hà Nội và đối thủ "cứng cựa" Hà Tĩnh.

Không đơn giản để tìm được cầu thủ trẻ dám vung chân dứt điểm ở khoảng cách gần 30 m, giữa cả một rừng người. Quang Vinh xử lý bóng nhanh, tinh tế và có tư duy tấn công táo bạo nổi trội. Một cầu thủ từng có xuất phát điểm không quá nổi bật về thiên phú, giờ tiến lên U.23 nhờ được xây trên hai nền tảng vững chắc: nỗ lực bền bỉ của cá nhân cầu thủ, cùng niềm tin mà đội bóng chủ quản đặt vào người trẻ.

V-League có lẽ còn nhiều "ngọc quý" như Quang Vinh, đang ẩn mình dưới lớp cạnh tranh khắc nghiệt, trong cuộc đua kim tiền hào nhoáng của những đội bóng giàu có. "Đãi cát tìm vàng" là chuyện HLV Kim và trợ lý cần làm để không bỏ lỡ nhân tài. Với hàng công đáng đợi, U.23 VN đủ sức duy trì thế thống trị tại Đông Nam Á trong 2 năm tới.