Nóng: FPT Play, TV360 và MyTV đồng sở hữu bản quyền World Cup U.17 có U.17 Việt Nam, giờ đấu rất đẹp

Khán giả Việt Nam có nhiều hạ tầng để lựa chọn

Gần 1 tháng trước ngày U.17 World Cup 2026 khởi tranh, người hâm mộ Việt Nam đón nhận tin vui khi 3 đơn vị TV360, FPT Play và MyTV công bố sở hữu bản quyền truyền hình giải đấu tại Việt Nam.

Đây là thông tin đáng chú ý khi U.17 Việt Nam chuẩn bị lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới, với những cuộc đối đầu cùng các đối thủ đến mạnh trên khắp thế giới.

Với mong muốn đưa giải đấu tiếp cận với đông đảo khán giả, MyTV, FPT Play và TV360 đã cùng trở thành 3 đơn vị dịch vụ truyền hình sẽ phát sóng trọn vẹn VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026™ tại lãnh thổ Việt Nam. Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng của ba đơn vị, bao gồm các trận đấu của đội tuyển U.17 Việt Nam tại vòng bảng.

Sở hữu hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của ba đơn vị viễn thông hàng đầu Việt Nam, TV360, FPT Play và MyTV đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức những trận cầu nghẹt thở tại VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026™ của người hâm mộ trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội…



Đại diện các đơn vị dịch vụ truyền hình cho biết, việc FPT Play, TV360 và MyTV cùng phối hợp không chỉ mở rộng lựa chọn nền tảng theo dõi giải vô địch bóng đá U.17 thế giới Qatar 2026 mà còn góp phần tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.



Trong công bố, FPT Play nhấn mạnh: "FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U.17 World Cup Qatar 2026™ tại Việt Nam, trong đó có các trận đấu của đội tuyển U.17 Việt Nam, đại diện lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết.

Với mong muốn đưa giải đấu tiếp cận với đông đảo khán giả, FPT Play tiếp tục trở thành đơn vị dịch vụ truyền hình sẽ phát sóng trọn vẹn VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ tại lãnh thổ Việt Nam. Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng của đơn vị, bao gồm các trận đấu của đội tuyển U.17 Việt Nam tại vòng bảng. Sở hữu hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của đơn vị viễn thông hàng đầu Việt Nam, FPT Play đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức những trận cầu nghẹt thở tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ của người hâm mộ trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội…".

Đại diện FPT Play cho biết, việc FPT Play cùng phối hợp không chỉ mở rộng lựa chọn nền tảng theo dõi giải vô địch bóng đá U.17 thế giới Qatar 2026 mà còn góp phần tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế".



Cột mốc lịch sử cho U.17 Việt Nam

U.17 World Cup 2026 dự kiến diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 12.12.2026, với tổng cộng 104 trận đấu trong gần 1 tháng. Giải đấu đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi đội U.17 lần đầu giành quyền tham dự một kỳ World Cup. Đây cũng là lần thứ 3 bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt tại một giải vô địch thế giới dành cho các đội 11 người, sau U.20 World Cup nam năm 2017 và World Cup nữ năm 2023.

HLV Cristiano Roland quyết tâm tạo dấu ấn ở lần đầu tiên U.17 Việt Nam dự World Cup ẢNH: VFF

Tấm vé đến Qatar là thành quả từ màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải U.17 châu Á 2026. U.17 Việt Nam giành những chiến thắng quan trọng trước UAE và Yemen, đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Hàn Quốc, qua đó tiến vào tứ kết và giành quyền tham dự World Cup.

Tại vòng bảng U.17 World Cup 2026, đội bóng của HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Đây đều là những đối thủ hứa hẹn mang đến thử thách lớn cho đại diện Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu được công bố, U.17 Việt Nam sẽ ra quân gặp Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11, sau đó đối đầu New Zealand lúc 22 giờ 30 phút ngày 23.11. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup ẢNH: VFF

Theo thể thức giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với U.17 Việt Nam, mục tiêu trước mắt là thi đấu tốt từng trận, hướng đến chiến thắng đầu tiên tại World Cup và tìm kiếm cơ hội vượt qua vòng bảng.

HLV Cristiano Roland quyết tạo dấu ấn tại Qatar

Không chỉ xem World Cup là cơ hội học hỏi, HLV Cristiano Roland còn đặt kỳ vọng các học trò thể hiện được năng lực và bản lĩnh trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh: "U.17 Việt Nam đến World Cup để khẳng định sự khác biệt. Dù tập luyện hay thi đấu, U.17 Việt Nam đều phải thể hiện tinh thần, bản lĩnh của mình".

Theo HLV Roland, ban huấn luyện đã tiến hành phân tích cả 3 đối thủ ở bảng G, đồng thời yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu.

Ông cũng đánh giá cao Chu Ngọc Nguyễn Lực - cầu thủ đã thi đấu rất nổi bật ở giải U.17 Đông Nam Á và U.17 châu Á: "Nguyễn Lực có chất lượng kỹ thuật cá nhân rất tốt, nhưng không chỉ có Lực, đội tuyển còn nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong trận đấu. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tinh thần tập thể, sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Khi toàn đội vận hành tốt, các cá nhân sẽ có điều kiện phát huy khả năng đúng thời điểm, tạo ra những tình huống có thể giúp đội đạt mục tiêu. Tinh thần đoàn kết và chiến đấu vì tập thể luôn là ưu tiên hàng đầu".

Chu Ngọc Nguyễn Lực là cái tên nổi bật của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những tiến bộ về thể chất của các cầu thủ trẻ. Ông kỳ vọng việc góp mặt tại World Cup sẽ giúp thế hệ này tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U.17 Việt Nam có kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc và tham dự các trận giao hữu trước khi lên đường sang Qatar. Đây là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, thử nghiệm chiến thuật và giúp các cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế.

Việc TV360, FPT Play và MyTV công bố sở hữu bản quyền truyền hình U.17 World Cup 2026 cũng mở ra cơ hội để đông đảo người hâm mộ trong nước theo dõi hành trình lịch sử của thầy trò HLV Cristiano Roland. Trong lần đầu bước ra sân chơi World Cup, U.17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu tự tin, thể hiện tinh thần quyết tâm và tạo nên những dấu ấn đáng nhớ tại Qatar.