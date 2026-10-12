U.17 Việt Nam đấu một trận vòng bảng World Cup U.17 vào 22 giờ 30, hai trận còn lại ra sao?

Tìm đối tượng cọ xát mạnh mẽ

Vòng chung kết (VCK) World Cup U.17 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 – 13.12, tại Qatar. Trận mở màn ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng rất mạnh của châu Âu là U.17 Bỉ vào 20 giờ. Đến ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ gặp đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất bảng là U.17 New Zealand vào 22 giờ 30. Trận cuối ngày 26.11 vào lúc 20 giờ, U.17 Việt Nam gặp hạt giống số 1 và được xem mạnh nhất bảng là U.17 Mali.

U.17 Việt Nam sẽ cọ xát với các đối tượng phù hợp trước khi dự World Cup Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho World Cup, U.17 Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội. Ít ngày tới, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland sẽ di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn. Tại xứ sở kim chi, U.17 Việt Nam sẽ có một số trận giao hữu với các đội bóng trẻ của Hàn Quốc. Sau đó, đội từ Hàn Quốc sang UAE, tiếp tục thi đấu giao hữu tại đây, trước khi từ UAE đến Qatar tham dự World Cup.

Việc đội tuyển U.17 Việt Nam có 2 chuyến tập huấn nước ngoài liên tiếp cho thấy chúng ta chuẩn bị rất kỹ cho giải trẻ thế giới. Ở Hàn Quốc, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Roland sẽ trải qua các trận đấu với những đối thủ có thể hình cao lớn, mạnh mẽ về mặt thể lực, giàu tốc độ, giỏi chơi bóng bổng và bóng dài.

Làm quen với thời tiết vùng sa mạc

Đây là cách để U.17 Việt Nam "thử tải" trước khi bước vào đấu trường World Cup. Tại giải vô địch bóng đá trẻ thế giới, các đội gồm Bỉ, New Zealand và Mali cũng là các đội bóng sở hữu dàn cầu thủ cao lớn, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi và chơi bóng bổng. Nếu không chuẩn bị trước điều này ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, có thể U.17 Việt Nam sẽ bị hụt hơi tại VCK World Cup U.17 năm 2026.

Toàn đội cũng được làm quen với thời tiết và múi giờ của vùng Trung Đông, trước khi đến Qatar Ảnh: VFF

Còn với chuyến tập huấn tại UAE, đấy là thời điểm đội tuyển U.17 Việt Nam không cần phải trải qua những trận đấu căng thẳng nữa, vì giải đấu chính thức đã sắp khởi tranh. Các trận giao hữu tại UAE chủ yếu giúp U.17 Việt Nam "nhả" dần khối lượng tập nặng trước đó. Điều quan trọng hơn, khi tập huấn tại UAE, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland được làm quen với thời tiết khắc nghiệt của vùng sa mạc, làm quen với múi giờ ở khu vực Trung Đông, vốn khác hẳn với thời tiết và múi giờ ở khu vực Đông Nam Á.

UAE là quốc gia láng giềng của Qatar, chủ nhà của VCK World Cup U.17 năm nay. Được sinh hoạt tại UAE trước khi sang Qatar, các cầu thủ U.17 Việt Nam sẽ không còn bỡ ngỡ, không bị lệch múi giờ khi sang Qatar dự giải vô địch trẻ thế giới.