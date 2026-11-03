Hoãn Asian Cup 2027, V-League tức tốc tính toán đổi lịch thi đấu: Cầu thủ đỡ lo quá tải

Dời lịch Asian Cup, V-League ảnh hưởng thế nào?

Asian Cup 2027 đã chính thức bị lùi lại một năm, do tình hình chiến sự, an ninh phức tạp tại Trung Đông nói chung và Ả Rập Xê Út nói riêng. Giải đấu bị dời từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 sang ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028.

Đây không phải lần đầu Asian Cup bị lùi lịch. Vòng chung kết trước đây (2023) cũng bị lùi từ đầu năm 2023 sang đầu năm 2024, đồng thời thay đổi chủ nhà (từ Trung Quốc sang Qatar) do diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Trước thay đổi này, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang xây dựng phương án điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 nhằm bảo đảm tính hợp lý, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB và công tác tổ chức giải.

Các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải (áo đỏ), Thành Chung... có thêm thời gian nghỉ ngơi ẢNH: MINH TÚ

Theo kế hoạch đã ban hành, các giải dự kiến tạm nghỉ từ ngày 26.12 đến hết ngày 11.2.2027 để nhường thời gian cho đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc có quãng nghỉ kéo dài này khiến mật độ thi đấu giai đoạn cuối mùa giải tương cao, với một số giai đoạn có 3 vòng đấu diễn ra trong khoảng 2 tuần.

Tuy nhiên, do Asian Cup đổi lịch, VPF đang nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch theo hướng phân bổ các vòng đấu hợp lý hơn, giảm mật độ thi đấu dày ở giai đoạn cuối mùa giải, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị chuyên môn cho các CLB.

Theo phương án đang được xem xét, các giải đấu có thể được tổ chức với mật độ trung bình 1 vòng đấu/tuần. Đây được đánh giá là phương án phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, truyền hình cũng như các hoạt động thương mại, truyền thông của giải đấu.

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch thi đấu, VPF cũng nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thời gian đăng ký, thay thế, bổ sung cầu thủ giữa mùa giải 2026-2027 cho phù hợp với kế hoạch tổ chức mới.

Theo quy định hiện hành, giai đoạn đăng ký, thay thế cầu thủ giữa mùa giải dự kiến diễn ra từ ngày 25.1.2027 đến hết ngày 15.3.2027 (từ sau vòng 13 đến hết vòng 18). Với những thay đổi về lịch thi đấu, thời gian đăng ký, thay thế cầu thủ có thể được đề xuất điều chỉnh bắt đầu từ tháng 12, tạo điều kiện để các CLB chủ động bổ sung, điều chỉnh lực lượng.

Một điểm thuận lợi khác là việc điều chỉnh lịch thi đấu có thể giúp mùa giải 2026-2027 kết thúc sớm hơn khoảng 2 tuần so với kế hoạch ban đầu. Khoảng thời gian này giúp bộ phận chuyên môn chủ động triển khai công tác tổng kết, chuẩn bị và xây dựng kế hoạch cho mùa giải tiếp theo.

Đồng thời, việc kết thúc mùa giải sớm cũng mở ra khả năng tổ chức mùa giải 2027-2028 sớm hơn dự kiến, qua đó tạo sự chủ động trong việc xây dựng lịch thi đấu, bảo đảm hài hòa giữa hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và kế hoạch hoạt động của các đội tuyển.

VPF đang hoàn thiện và sớm trình phương án điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.