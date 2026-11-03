Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik được đề cử tại 'Oscar thể thao Việt Nam'

Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik có cơ hội được vinh danh

Ngày 3.11, Cúp chiến thắng 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 10, tiếp tục hành trình tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam. Bóng đá đóng góp nhiều cá nhân, tập thể ở nhiều hạng mục, trong đó có Đình Bắc được đề cử cho danh hiệu nam VĐV xuất sắc nhất năm, còn HLV Kim Sang-sik là ứng viên chuyên gia của năm.

Với tâm điểm là những thành tích ấn tượng tại ASIAD 2026 cùng hàng loạt chiến tích ở các đấu trường quốc tế, danh sách đề cử năm nay quy tụ nhiều nhà vô địch, tài năng trẻ và những nhân tố có đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà.

Danh sách đề cử Cúp chiến thắng 2026 quy tụ những VĐV tiêu biểu ở nhiều môn thể thao, từ các nhà vô địch quốc tế đến những nhân tố trẻ đang vươn lên mạnh mẽ.

Đình Bắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở hạng mục nam VĐV của năm, Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở bóng đá, bên cạnh đó là những gương mặt như Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuận (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tường (điền kinh).

Đình Bắc bùng nổ trong năm 2026 khi đoạt ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026, sau đó anh ghi 10 bàn trong màu áo CLB Công an Hà Nội, về nhì trong cuộc đua vua phá lưới nội.

Trở lại đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc tiếp tục chơi tốt tại ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng, đoạt ngôi đồng vua phá lưới (cùng Xuân Son) cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở tuổi 22, Đình Bắc đang là ngôi sao sáng giá bậc nhất bóng đá Việt Nam.

Hạng mục nữ VĐV của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng).

Cầu mây nữ Việt Nam thành công rực rỡ tại ASIAD 2026 với 2 HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Đây là những đại diện tiêu biểu cho thành công của thể thao nữ Việt Nam ở các đấu trường châu lục và thế giới.

Ở hạng mục VĐV trẻ của năm, những thành tích của Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) cho thấy tiềm năng của lớp VĐV kế cận.

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự.

Cúp chiến thắng 2026 đồng thời tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và VĐV thể thao người khuyết tật.

Những cái tên như HLV Trần Thị Vui (cầu mây), HLV Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), chuyên gia Kim Sang-sik (bóng đá), Federico Rampazzo (bóng chuyền) cùng các VĐV Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi), Đỗ Thanh Hải (bơi)... là những đại diện tiêu biểu trong các hạng mục tương ứng.

HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển Việt Nam bất bại suốt 2 năm, bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup

ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, HLV Kim Sang-sik là ứng viên cho hạng mục "Chuyên gia của năm", nhờ cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Tôn vinh gương mặt xứng đáng

ASIAD 2026 là sự kiện nổi bật nhất trong năm, nơi đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Những thành tích đáng chú ý của các môn cầu mây, karate, wushu, điền kinh, boxing, bắn súng, rowing, canoeing và cử tạ đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về thể thao thành tích cao Việt Nam tại đại hội.

Trong đó, đội tuyển cầu mây nữ 4 người bảo vệ thành công HCV Asian Games lần thứ hai liên tiếp; đội hình kata nữ karate cũng tiếp tục đăng quang. Những gương mặt như Trần Thị Ngọc Yến, Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Tâm và Tạ Ngọc Tường trở thành những đại diện tiêu biểu cho thành tích của thể thao Việt Nam tại đại hội.

Ở những môn thể thao khác, đội tuyển bóng chuyền nam đăng quang chặng hai SEA V-League, các cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới. Đây là những thành tích góp phần khẳng định sự phát triển và sức cạnh tranh ngày càng đa dạng của thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ VĐV trẻ. Những cái tên như Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) đã ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật ở đấu trường châu lục và thế giới, mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai.