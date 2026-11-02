HLV Polking 'CLB CAHN quyết đấu cho giấc mơ châu Á', HLV Kyoto 'thắng ở Hàng Đẫy rất khó’

HLV Polking: CLB CAHN đủ sức thắng trận

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có chiến thắng lịch sử tại vòng bảng AFC Champions League Elite khi đánh bại Cảng Thượng Hải trên sân khách ở lượt trận thứ ba. Không chỉ ghi dấu ấn, đội bóng của HLV Alexandre Polking còn mở rộng cánh cửa đi tiếp.

Sau 3 trận, CLB CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 (suất cuối cùng vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite) khoảng cách 1 điểm. Nếu thắng Kyoto Sanga ở trận đấu ngày mai (3.11) trong khuôn khổ lượt đấu thứ tư trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN sẽ tiến gần hơn tới cơ hội trở thành CLB Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng knock-out Cúp C1 châu Á.

HLV Polking khẳng định: "Trận gặp Sanga là trận đấu lớn với CLB CAHN. Chúng tôi đã giữ cho giấc mơ được sống sau trận thắng Cảng Thượng Hải. CLB CAHN muốn góp mặt ở vòng knock-out AFC Champions League Elite. Cả đội phải nỗ lực hết mình cho thành tựu này. Ở trận sân nhà gần nhất, CAHN đã chơi hay trước Kashima. Chúng tôi phải tiếp tục chơi tốt trước Kyoto Sanga để tặng quà cho khán giả".

HLV Alexandre Polking muốn học trò chơi hết mình tại AFC Champions League Elite ẢNH: MINH TÚ

Nói về thể trạng của CLB CAHN sau mật độ thi đấu dày đặc thời gian qua (3 trận trong 10 ngày), HLV Polking nói: "Chúng tôi đã có 1 ngày nghỉ sau trận gặp SLNA. Một số cầu thủ cần thêm thời gian hồi phục để lấy lại thể trạng. Hôm nay, CLB CAHN sẽ tập 1 buổi. Hy vọng chúng tôi sẽ có lực lượng tối ưu nhất. Sanga cũng có vấn đề tương tự thôi, vì họ phải bay chặng rất dài từ Nhật Bản qua đây sau khi hoàn thành trận đấu ở J-League. Mong là với sự tiếp sức của khán giả. Đội sẽ có trận đấu tốt".

Chiến lược gia Brazil đánh giá thêm: "Chúng tôi có lịch thi đấu rất khó, khi phải gặp 5 đội Nhật Bản. J-League là giải VĐQG ở đẳng cấp số một châu Á. Bóng đá Nhật Bản cũng rất mạnh. Kyoto Sanga có hơn 100 năm lịch sử ở J-League, lâu đời nhất hiện tại, nên đội bóng này đáng gờm dù họ không có thứ hạng tốt ở giải VĐQG. Sanga có nhiều ngoại binh, phần lớn đến từ Brazil (9 cầu thủ), có lực lượng cân bằng giữa nội và ngoại binh. Trận gặp Sanga sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi thực ra đâu có gì để mất tại AFC Champions League Elite đâu. Cả đội sẽ chiến hết mình".

Hậu vệ Lê Văn Đô chia sẻ, CLB CAHN phải học cách duy trì sự tập trung trong các trận đấu lớn, hạn chế những khoảnh khắc mất tập trung như từng thể hiện trước Kashima ở trận gần nhất trên sân Hàng Đẫy.

Trận gặp Kashima giúp CLB CAHN (áo đỏ) hiểu hơn về các đội J-League ẢNH: MINH TÚ

"Chúng tôi phải ghi nhớ kỹ bài học. Có như thế, CLB CAHN mới có hy vọng giành điểm ở trận này", Văn Đô trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về trải nghiệm đã có trước màn quyết đấu Kyoto Sanga.

HLV Nhật Bản: 'Không dễ lấy điểm trước CLB CAHN'

Bên kia chiến tuyến, HLV Rando Popovic của Kyoto Sanga đánh giá: "Tôi không thể chia sẻ cụ thể quá trình chuẩn bị của Sanga, vì tôi sợ nếu nói thì ông Polking sẽ biết hết. HLV Polking từng huấn luyện và có dấu ấn ở Thái Lan. Tôi biết điều đó. Đấu pháp là chuyện tôi chỉ nói với cầu thủ của mình thôi.

Song CLB đã nỗ lực hướng tới trận đấu này. Sanga sẽ chơi hết mình. Như mọi người đã thấy, chúng tôi đang tiến bộ dần qua từng trận. Mục tiêu của Sanga là thắng CLB CAHN".

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Popovic: "HLV của Kashima (ông Toru Oniki - PV) từng nói rất khó để thắng trên sân Hàng Đẫy của CLB CAHN. Ông nghĩ sao?".

HLV Popovic đáp lời: "HLV của Kashima là bạn tôi. Ông ấy nói đúng đấy, thắng CLB CAHN trên sân nhà của họ là nhiệm vụ khó khăn, nhưng không phải không thể. Sanga sẽ cố gắng cho trận này. Tôi đồng ý là thứ hạng của Sanga ở J-League đang không tốt (hạng 14), nhưng không có nghĩa là chúng tôi sa sút phong độ. Sanga đang chơi tốt dần qua từng trận. Tôi không muốn nói nhiều, còn chúng tôi sẽ làm được gì trước CLB CAHN, hãy chờ trận đấu ngày mai. Đến sân và xem chúng tôi đá thế nào".

CLB CAHN có hàng tấn công giàu đột biến ẢNH: CLB CAHN

Tôi luôn nói cầu thủ rằng mọi yếu tố ngoại cảnh không quan trọng bằng thái độ thi đấu. Sanga không thể tác động vào ngoại cảnh như thời tiết hay mặt sân. Chúng tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết mình. 11 cầu thủ Sanga đá chính ngày mai sẽ là 11 cầu thủ giỏi nhất".

Trong khi đó, tiền vệ Ryuma Nakano của Kyoto Sanga khẳng định CLB CAHN có hàng tấn công mạnh, với nhiều hảo thủ giàu tốc độ.

"Chúng tôi phải cố gắng phòng ngự tốt, thu hẹp khoảng trống. Thời tiết ở Hà Nội nóng và ẩm, rất khác so với Nhật Bản, nhưng thực ra mùa hè ở Nhật cũng nóng như vậy. Cả đội Sanga cảm thấy không ổn lắm với điều kiện khí hậu này, nhưng đây không phải lý do để ngụy biện. Sanga sẽ cố gắng thắng trận này", tiền vệ sinh năm 2002 đánh giá.



