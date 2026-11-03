Lịch thi đấu CLB CAHN vs Kyoto rất hay hôm nay: Quyết thắng trên sân nhà

Nỗ lực hết sức

"Nhờ thắng CLB Cảng Thượng Hải, chúng tôi đã tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ đẹp đẽ của mình. CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn giữ mục tiêu lọt vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thành tựu ấy", HLV Alexandre Polking trả lời báo chí ngày 2.11. Thành tựu mà ông Polking đề cập không phải mục tiêu mơ hồ như "tiến xa nhất có thể tại AFC Champions League Elite". Chiến lược gia người Brazil đặt ra đích ngắm rõ ràng là có mặt tại vòng knock-out. Muốn vậy CLB CAHN cần lọt vào tốp 8, mà điều kiện cần là phải đánh bại đại diện Nhật Bản Kyoto Sanga ở lượt đấu thứ tư, diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay trên sân Hàng Đẫy.

CLB CAHN sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại vòng knock-out ẢNH: CLB CAHN

Chiến thắng 3-2 trên sân Cảng Thượng Hải đã giúp CLB CAHN mở nút thắt quan trọng nhất. Lần đầu tiên thầy trò ông Polking thắng ở một trận vòng bảng AFC Champions League Elite. Khi giải đấu còn mang tên cũ là AFC Champions League, những đại diện VN như Hà Nội, HAGL hay Becamex TP.HCM từng rất vất vả mới tìm được chiến thắng. Khi CLB CAHN bước đến, AFC Champions League Elite đã khác. Giải đấu khắc nghiệt hơn, quy tụ nhiều đội mạnh hơn. 8 đội đang dẫn đầu AFC Champions League Elite hiện tại chính là 8 đội CLB CAHN phải gặp. "Chúng tôi vấp phải lịch thi đấu khó khăn. 5 trong 8 đội CLB CAHN đối đầu đến từ J-League. Ở châu Á, bóng đá Nhật Bản luôn ở đẳng cấp cao nhất", HLV Polking hiểu rõ khó khăn, nhưng không thay đổi mục tiêu, vì ông luôn nhấn mạnh "tôi biết cầu thủ CAHN có thể làm được gì".

Từ trước khi thắng Cảng Thượng Hải, "cỗ xe" CLB CAHN thực tế đã chuyển mình ở 2 trận gặp Gamba Osaka và Kashima Antlers (đều đến từ J-League). Đặc biệt ở trận gặp Kashima, CLB CAHN cầm bóng ngang ngửa, dứt điểm nhiều hơn nhà vô địch Nhật Bản. Học trò ông Polking chỉ thua vì khoảng 15 phút mất tập trung đầu hiệp 2, với 8 lần mất bóng và để đối thủ sút 5 lần (trong đó có pha phản lưới của Adou Minh dẫn tới bàn thua duy nhất). Ở AFC Champions League Elite, mất kiểm soát trong số phút như thế là quá nhiều. Thế nhưng CLB CAHN vẫn để lại dấu ấn, khi dám đá theo cách của mình: đĩnh đạc ban bật sân nhà để luân chuyển bóng, kiên trì xoay đội hình để tạo ra mảng miếng tấn công bài bản, lớp lang, pressing chủ động để đoạt bóng. CLB CAHN không phòng ngự lùi sâu, không phất bóng dài như lựa chọn thường thấy của các đội non kinh nghiệm lần đầu ra "biển lớn". HLV Polking cùng học trò đi con đường khó nhất: nỗ lực tìm chiến thắng, nhưng vẫn phải thể hiện khí chất. Trận thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải không thuần túy thắp lại hy vọng, mà còn cho thấy chỉ cần đủ kiên trì, CLB CAHN có thể chạm tới thành quả.

Thách thức lớn

"Đừng chỉ nhìn vào thứ hạng của Kyoto Sanga. Chúng tôi đang cải thiện qua từng trận. Sanga có thể đá tốt ra sao, hãy chờ đợi trận đấu để thấy", HLV Ranko Popovic của Kyoto Sanga trả lời khi Thanh Niên đặt câu hỏi về thứ hạng 14, chỉ hơn nhóm trụ hạng vỏn vẹn 3 điểm của đại diện Nhật Bản ở J-League. Kyoto Sanga chưa thể hiện sức mạnh áp đảo như Kashima Antlers hay Vissel Kobe, những đại diện xứ mặt trời mọc đã thắng cả 3 trận đầu tại AFC Champions League Elite. Dù vậy, đội bóng của HLV Popovic vẫn đến từ nền bóng đá ưu tú bậc nhất châu lục, vẫn có tới 9 ngoại binh Brazil, cùng dàn nội binh có kỹ thuật cá nhân, khả năng kiểm soát, phối hợp phạm vi hẹp ấn tượng. Khi cả hai đội cùng gặp rào cản thể lực (CLB CAHN và Kyoto đều có mật độ thi đấu dày, di chuyển liên tục), sự khác biệt về đẳng cấp và tinh thần sẽ định đoạt trận đấu.

CLB CAHN không mạnh bằng, nhưng trong tay thầy trò HLV Polking là đấu pháp kiểm soát đã bắt đầu "khớp nhịp" với AFC Champions League Elite, cùng tinh thần rực lửa khi được đá trên sân nhà. "Ở giải đấu này, CLB CAHN không có gì để mất cả", HLV Polking quả quyết. Sự quyết tâm trên nền tảng tâm lý thoải mái sẽ giúp nhà vô địch V-League có cơ hội mở toang cánh cửa lịch sử.