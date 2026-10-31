SLNA bị… CLB CAHN chia điểm: Adou Minh không đá vẫn bị đuổi, Văn Quý thẻ đỏ vì câu phạt đền

CLB CAHN bị trừng phạt

Hiệp 1 trận đại chiến mang tính chất quyết định ngôi đầu giữa SLNA và CLB CAHN trên sân Vinh khép lại với lợi thế thuộc về đội chủ nhà, dẫn trước 1-0, kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Như thường lệ, CLB CAHN nhập cuộc chủ động, liên tục dâng cao gây sức ép ngay từ những phút đầu, dù HLV Alexandre Polking cho một số trụ cột nghỉ ngơi sau chuyến làm khách khó khăn ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Đội khách có một số tình huống đáng chú ý, như tình huống đánh đầu của Ngọc Tín hay pha sút xa của Đình Bắc. Dù kiểm soát thế trận nhiều hơn, CLB CAHN không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng trong một hiệp đấu mà hàng thủ SLNA chơi cực kỳ tập trung và kỷ luật.

Highlight SLNA 1-1 CLB Công an Hà Nội: Leo Artur cứu thua, đội khách lỡ ngôi đầu bảng

Ngược lại, chính SLNA mới là đội tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi của mình. Phút 41, từ đường chuyền của Việt kiều Trần Đức Vinh bên cánh phải, Luiz Guilherme thoát xuống dứt điểm bằng chân trái, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip để mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất sau 45 phút đầu tiên.

Việt kiều Trần Đức Vinh (phải) tiếp tục để lại dấu ấn ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc gần như bị khóa chặt trong trận đấu này ẢNH: MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội không tận dụng được lợi thế

Sang hiệp 2, CLB CAHN tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 70, Leo Artur, cầu thủ vào sân thay người, có pha xử lý hoàn hảo trong vòng cấm địa, vượt qua đối phương rồi dứt điểm vào góc gần, khiến thủ môn Cao Văn Bình vào lưới nhặt bóng.

Leo Artur ghi bàn thứ 3 cho riêng mình ở V-League mùa này ẢNH: MINH TÚ

Việt Anh dìu Văn Quý ra sân để trận đấu sớm trở lại ẢNH: MINH TÚ

Bàn thắng gỡ hòa càng khiến CLB CAHN hưng phấn hơn, khao khát chiến thắng hơn. Vì thế, các học trò HLV Polking tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Giữa lúc khung thành của thủ môn Cao Văn Bình chịu nhiều sức ép, SLNA lại rơi vào tình thế mất người khi Lê Văn Quý bị truất quyền thi đấu sau lỗi ngã vờ trong vòng cấm của CLB CAHN.

Kể từ lúc này, CLB CAHN tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 86 khi Leo Artur chuyền bóng thuận lợi để Đình Bắc dứt điểm chéo góc bằng chân trái. Thủ môn Văn Bình đã bị đánh bại, nhưng bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau pha bóng này, trung vệ Nguyễn Adou Minh của CLB CAHN cũng nhận một tấm thẻ đỏ. Nguyên nhân là cầu thủ Việt kiều này đang sắm vai trò dự bị, nhưng lại chạy thẳng vào sân, phản ứng với trọng tài. Đến phút 90+2, Việt Anh dứt điểm cận thành, nhưng bóng bị chặn ngay trên vạch vôi.

Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 1-1. SLNA duy trì mạch bất bại, đứng nhì bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, CLB CAHN có 11 điểm và đứng thứ 3.