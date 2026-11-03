Lộ ngày đội tuyển Việt Nam hội quân, sức mạnh đối thủ Đài Loan và Kyrgyzstan ra sao?

Dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Nguyễn Tân Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình; các Phó chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Xuân Vũ; Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú; HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cùng đại diện các đơn vị liên quan. Về phía nhà tài trợ có ông Vũ Nam Phương, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty CP Casper Việt Nam.

Lễ công bố diễn ra vào sáng 3.11 ẢNH: VFF

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chia sẻ ẢNH: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh Casper Cup 2026 có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới VCK Asian Cup 2027. Đây là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Lãnh đạo VFF cũng gửi lời cảm ơn đến Công ty CP Casper Việt Nam đã đồng hành với giải đấu trên cương vị nhà tài trợ chính, góp phần tạo điều kiện để đội tuyển quốc gia có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát quốc tế.

Đại diện nhà tài trợ, ông Vũ Nam Phương cho biết việc đồng hành cùng Casper Cup 2026 tiếp nối hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2022. Trước đó, Casper từng tham gia tài trợ giải thưởng V-League, Cúp quốc gia Casper mùa giải 2023-2024 và các chương trình phát sóng bóng đá.

Thông qua giải đấu lần này, Casper mong muốn tiếp tục đóng góp nguồn lực cho bóng đá Việt Nam, tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho đội tuyển, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực và khát vọng vươn lên đến người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chia sẻ với truyền thông, Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cũng khẳng định Casper Cup 2026 là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Giải đấu giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá chất lượng chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, qua đó xây dựng lực lượng và hoàn thiện đội hình.

Đại diện nhà tài trợ Casper chia sẻ và nhận hoa, bảng danh vị tài trợ từ lãnh đạo VFF ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam gặp hai đối thủ có kinh nghiệm châu lục

Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17.11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Đài Loan và Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Hai đội khách mời đều có những điểm đáng chú ý về lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội tuyển Đài Loan từng vượt qua Timor Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong đội hình, tiền vệ Chen Po-liang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 25 bàn thắng. Ngoài ra, tiền đạo Ange Kouame, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Kyrgyzstan là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục khi đã ba lần góp mặt ở VCK Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027. Thành tích tốt nhất của đội bóng Trung Á là lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2019.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Kyrgyzstan xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba. Đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ đáng chú ý như Odilzhon Abdurakhmanov, Joel Kojo, Gulzhigit Alykulov và Valeriy Kichin.

Đáng chú ý, tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Kyrgyzstan. Anh từng góp công giúp đội bóng lần đầu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup để tiến vào vòng loại thứ ba, đồng thời được trao danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024.

Abdurakhmanov cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi đang thi đấu tại V-League mùa giải 2026-2027 trong màu áo CLB Thanh Hóa và được trao băng đội trưởng.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11.2026 ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 9.11

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9.11, sau khi V-League mùa giải 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để HLV trưởng Kim Sang-sik cùng các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp.

Với sự góp mặt của hai đối thủ có kinh nghiệm thi đấu châu lục, Casper Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài chất lượng, giúp đội tuyển Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước các mục tiêu quan trọng trong năm 2027.

