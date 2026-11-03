HLV Kim Sang-sik tiết lộ thú vị trên báo Hàn Quốc: 'Ở Việt Nam, tôi muốn trả tiền taxi cũng... khó'

Vị thế mới của HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 2 năm để trở thành chiến lược gia giàu thành tích bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân Hàn Quốc giúp đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, đoạt vé đến Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng ở vòng loại. Với U.23 Việt Nam, ông Kim giành trọn bộ chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, cùng tấm HCĐ U.23 châu Á 2026.

Tổng cộng, HLV Kim Sang-sik đoạt 4 danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia và U.23, vượt qua HLV Park Hang-seo (3 danh hiệu) về số lượng chiếc cúp có được tại Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik xin được tự nhận mình là "vua" trong đêm vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik được yêu quý không thuần túy chỉ vì thành công. Sự thân thiện, hòa đồng và gần gũi của nhà cầm quân Hàn Quốc giúp ông chinh phục trọn vẹn tình yêu của khán giả Việt Nam. "Người hâm mộ tặng tôi quà, còn nhà hàng và quán cà phê thì phục vụ tôi miễn phí. Tôi thậm chí còn được hưởng dịch vụ miễn phí khi đi taxi hay massage", ông Kim tiết lộ.

Để kiểm chứng, phóng viên tờ OSEN (Hàn Quốc) đã tới Việt Nam để tận mắt thấy đặc quyền của ông Kim Sang-sik. "Sự nổi tiếng của ông lớn đến nỗi biệt danh "King Sang-sik" nghe không hề kỳ lạ", OSEN đánh giá, khi chứng kiến ông Kim được thiết đãi như thượng khách.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik không tùy tiện sử dụng dịch vụ miễn phí. "Dù tôi rất biết ơn lòng tốt của người dân Việt Nam, nhưng tôi phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Tôi phải trả đúng giá trị dịch vụ", ông Kim trả lời với nụ cười hiền lành, rạng rỡ quen thuộc. Đó là thái độ khiêm tốn, trân trọng lòng hiếu khách của người dân Việt Nam.

'Phải giữ gìn hình ảnh đẹp mà HLV Park Hang-seo đã tạo nên'

Trả lời báo chí Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Tôi biết ơn cầu thủ vì đã tin tưởng và đi theo tôi, cũng người hâm mộ đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi".

Ngay từ đầu, ông Kim không tự tin bản thân sẽ thành công ở Việt Nam. Đặc biệt, di sản to lớn mà HLV Park Hang-seo để lại cho bóng đá Việt Nam vừa là gánh nặng, vừa là thách thức đối với ông Kim.

"Là HLV người Hàn Quốc, tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục giữ gìn hình ảnh tích cực của ông Park Hang-seo", HLV Kim Sang-sik nhớ lại.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò hướng tới thành tựu mới ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước khi sang Việt Nam, ông Kim có một thập kỷ gắn bó với Jeonbuk Hyundai Motors. Ông từng giúp Jeonbuk vô địch K-League và Cúp FA Hàn Quốc, nhưng sau mùa giải 2023 không thành công, cái tên Kim Sang-sik trở thành tâm điểm chỉ trích. Song ông Kim không buồn vì giai đoạn cuối ở Jeonbuk. "Tôi trưởng thành hơn với tư cách là HLV Jeonbuk bằng cách suy ngẫm về kinh nghiệm quá khứ. Tôi đã tập trung hơn, học hỏi nhiều hơn và phát huy được mọi thứ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Phần khó khăn nhất là việc khơi dậy động lực mới cho các cầu thủ, những người đã từng trải qua thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Tin rằng tinh thần và quyết tâm của các cầu thủ cũng quan trọng không kém chiến thuật", HLV Kim trải lòng.

Báo chí Hàn Quốc nhấn mạnh: "Huyền thoại về "King Sang-sik" có lẽ chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu".

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân, hướng tới 2 trận gặp Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (15.11) ở giải giao hữu tam hùng trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).