Báo Ả Rập hé lộ ngày 15.11 quyết định số phận Asian Cup 2027, Việt Nam hoãn công bố danh sách

Ả Rập Xê Út giữ cam kết tổ chức Asian Cup 2027 đúng lịch, an toàn

Al-Riyadiyah ngày 3.11 cho biết: "Các nguồn tin từ cơ quan quản lý bóng đá châu lục xác nhận với Al-Riyadiyah rằng, Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hiện chưa có quyết định hoãn giải đấu nào được đưa ra; AFC và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên để xem xét tình hình và đánh giá các điều kiện tổng thể, đặc biệt là công tác chuẩn bị hậu cần".

Asian Cup 2027 chỉ còn 65 ngày nữa là khai mạc tại Ả Rập Xê Út Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

"Các nguồn tin này cũng cho biết, việc tổ chức giải đấu theo kế hoạch ban đầu vẫn là phương án ưu tiên hàng đầu, trừ khi có những phát hiện mới từ quá trình đánh giá hiện tại. Trong trường hợp hoàn cảnh thực tế đòi hỏi sự thay đổi, phương án dời lịch sang tháng 12.2027 có thể sẽ được cân nhắc", Al-Riyadiyah cho biết thêm.

Cũng theo Al-Riyadiyah: "Các nguồn tin riêng cũng xác nhận, Ban ban tổ chức địa phương (LOC) thuộc Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ có cuộc họp với các quan chức liên quan từ Liên đoàn Bóng đá châu Á vào ngày 15.11. Cuộc họp này nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất và đánh giá tình hình thực tế, từ đó xác định xem liệu có tiếp tục tổ chức Asian Cup 2027 theo đúng lịch trình - từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 - hay đưa ra một quyết định khác tùy thuộc vào hoàn cảnh".

Trước đó, báo chí châu Á xác nhận, quyết định về việc liệu Asian Cup 2027 có diễn ra đúng lịch trình hay không hoặc hoãn lại, sẽ được công bố tại cuộc họp của Ban Chấp hành AFC ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 25.11. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir lại cho biết, về các diễn biến liên quan đến Asian Cup 2027 sẽ được thảo luận vào ngày 18.11.

Các diễn biến dồn dập này cho thấy, rất có khả năng số phận của Asian Cup 2027 sẽ sớm được định đoạt trong vòng khoảng 2 tuần tới đây, dựa trên thông tin mới nhất từ báo chí Ả Rập Xê Út.

Lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2027 do AFC công bố ngày 26.10 Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

Vì sao phương án tổ chức Asian Cup 2027 như ban đầu là tối ưu?

Trong các ngày gần đây sau khi nguồn tin từ Winwin, báo thể thao hàng đầu ở Ả Rập, cho rằng Asian Cup 2027 có khả năng sẽ hoãn sang năm 2028 do các tình hình hiện tại, cũng đã làm dấy lên nhiều suy đoán cho kịch bản tiếp theo của giải đấu này.

Trong đó, khả năng mới nhất là Asian Cup vẫn diễn ra trong năm 2027, nhưng thay vì tổ chức vào tháng 1 và 2, sẽ chuyển sang tháng 11 và 12 cùng năm, và cũng diễn ra ở Ả Rập Xê Út.

Tuy nhiên, mốc thời gian này sẽ gây ảnh hưởng đến lịch thi đấu các giải quốc tế khác, bao gồm vòng loại Olympic 2028, vòng loại World Cup 2030. Ngoài ra, các đội tuyển cũng bị ảnh hưởng rất lớn, bao gồm vị trí của các HLV khi nhiều người sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 2.2027, lực lượng cũng khó triệu tập trong giai đoạn này vì các CLB không đồng ý nhả cầu thủ, theo Al-Riyadiyah.

"Do đó, kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 như ban đầu vẫn là phương án ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, mọi thông tin sẽ trở nên rõ ràng hơn sau cuộc họp ngày 15.11, khi các bên cùng chờ đợi kết quả thảo luận về thời điểm tổ chức cuối cùng cho giải đấu", Al-Riyadiyah kết luận.

Đội tuyển Việt Nam thế nào?

Đội tuyển Việt Nam vẫn thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Thầy Kim đã lùi thời điểm công bố danh sách đội tuyển (dự kiến ngày 2.11 nhưng nay có thể chậm hơn) do tình hình nhân sự đang có vấn đề, nhiều ca chấn thương. Ông cùng các cộng sự phải tính toán kỹ càng vì ở đợt FIFA Days tháng 11, đội U.23 Việt Nam cũng tập trung.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Asian Cup bằng một loạt trận giao hữu. Trong đó có trận gặp Đài Loan ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan ngày 17.11 đều trên sân Thiên Trường.