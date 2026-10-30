Báo Malaysia hé lộ về vòng loại World Cup 2030 có đội tuyển Việt Nam

Tháng 3.2027 đã thi đấu vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á và Asian Cup 2032?

New Straits Times cho biết, trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch FAM Ab Ghani Hassan ngày 29.10 đã xác nhận, cơ quan bóng đá Malaysia đang chạy đua để sớm bổ nhiệm HLV mới cho đội tuyển nước này vào cuối tháng 11 hoặc vào đầu tháng 12, vì vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á và Asian Cup 2032 sẽ diễn ra vào tháng 3.2027.

Liệu HLV Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Malaysia? Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi cho rằng, chúng ta cần đưa ra quyết định trước cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, vì đội tuyển sẽ tham gia chiến dịch vòng loại vào tháng 3 năm sau. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo về HLV trưởng của đội tuyển Malaysia ngay khi mọi việc được chốt lại", Chủ tịch FAM Ab Ghani Hassan chia sẻ trong một sự kiện tại Kuala Lumpur ngày 29.10.

Cũng theo ông Ab Ghani Hassan, việc bổ nhiệm HLV mới cho đội tuyển Malaysia cần được thực hiện khẩn trương, để nhà cầm quân này có thể sớm bắt tay vào công tác chuẩn bị.

Chủ tịch FAM cũng cho rằng, thời gian sẽ không còn nhiều, vì lễ bốc thăm cho vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2032 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15.12 tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur. Và vào tháng 3.2027, các trận đấu vòng loại đã diễn ra.

Đội tuyển Malaysia hiện chưa có HLV chính thức, vẫn do ông Tan Cheng Hoe dẫn dắt tạm quyền kể từ ngày 25.6 cho đến nay. Ông Tan Cheng Hoe được FAM xác nhận tiếp tục dẫn dắt Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế trong FIFA Days tháng 11, gồm trận gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 14.11 và Yemen ngày 17.11.

Khả năng HLV Tan Cheng Hoe có được FAM xem xét ký hợp đồng dài hạn hay không, sẽ tùy thuộc vào các màn trình diễn của đội tuyển Malaysia sắp tới đây. Trong khi đó, các chuyên gia bóng đá nước này cũng đề cập đến việc FAM nên tìm kiếm và bổ nhiệm một HLV người nước ngoài có chuyên môn cao để tiếp tục nâng tầm đội tuyển. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là giành suất trở lại vòng chung kết Asian Cup, cũng như tiến xa nhất có thể ở vòng loại World Cup 2030.

Đội tuyển Việt Nam ở vị trí thuận lợi tại vòng loại World Cup 2030

Thông tin từ báo Malaysia và Chủ tịch FAM đã càng củng cố các kế hoạch của AFC về vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á cũng như Asian Cup 2032.

Theo đó, vòng loại này sẽ bắt đầu với các trận tại vòng loại thứ nhất sẽ dành cho 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46 ở châu Á, dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA được cập nhật sau đợt trận trong tháng 11. Các đội này sẽ bắt cặp thi đấu loại trực tiếp (lượt đi và về). 10 đội thắng giành quyền đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ở vị trí thuận lợi tại vòng loại World Cup 2030 Ảnh: Ngọc Linh

10 đội thắng này cùng 26 đội có thứ hạng cao ở châu Á (từ 1 đến 26), sẽ hình thành tổng cộng 36 đội vào vòng loại hai.

Trong đó, nhóm 26 đội hàng đầu châu Á dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, ở khu vực Đông Nam Á có 5 đội gồm Thái Lan (93 thế giới, 14 châu Á), Việt Nam (99 thế giới, 17 châu Á), Indonesia (116 thế giới, 21 châu Á), Malaysia (133 thế giới, 23 châu Á) và Philippines (136 thế giới, 25 châu Á), sẽ vào vòng loại hai. Nhiều khả năng, sau FIFA Days tháng 11, các vị trí trên sẽ không có nhiều biến động.

AFC sẽ phân chia 36 đội vào vòng loại hai thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 9 đội, trước khi bốc thăm chia bảng.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hiện nằm trong tốp 20 châu Á, vì vậy đã được xác định nằm ở nhóm hạt giống số 2. Trong khi Indonesia, Malaysia và Philippines cùng nằm nhóm hạt giống số 3. Nhóm hạt giống số 1 gồm 9 đội tốp đầu châu Á là Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE. Nhóm hạt giống số 4 gồm các đội thắng ở vòng loại thứ nhất.

Vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á với 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, hai đội xếp nhất nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng loại ba. Vòng loại ba khu vực châu Á có tổng cộng 18 đội, và chia tiếp thành 3 bảng để tranh các vé vào vòng chung kết. Các đội tiến vào vòng loại ba này cũng sẽ giành quyền dự Asian Cup 2032.

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận thuộc giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình, gồm gặp đội Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11.

Nếu giành chiến thắng ở các trận này, vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA càng được củng cố và có thể thăng hạng so với vị trí thứ 99 hiện nay. Qua đó, càng bảo đảm hơn vị trí thuận lợi của mình trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á và Asian Cup 2032.