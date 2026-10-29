Indonesia chưa thể 'khởi động' trước Asian Cup 2027, Thái Lan thiếu thủ lĩnh hàng công

Indonesia có thể không thi đấu FIFA Days tháng 11

CNN Indonesia cho biết, thông tin này được chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir xác nhận. Ban đầu, đội tuyển Indonesia dự kiến sẽ gặp Jordan tại sân vận động quốc tế Amman ngày 13.11. Sau đó, có thể là trận gặp UAE tại Abu Dhabi vào ngày 17.11. UAE cũng chính là đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân tại bảng E Asian Cup 2027 (diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027).

Đội tuyển Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup, nhưng đang gặp khó khăn khi chuẩn bị cho Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, các trận đấu của đội tuyển Indonesia hiện có nguy cơ bị hủy bỏ do tình hình địa chính trị tại khu vực Tây Á đang rất bất ổn, với nguy cơ chiến tranh luôn chực chờ, theo CNN Indonesia.

"Tình hình tại Trung Đông thực sự đáng lo ngại. Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy rất lo ngại về vấn đề này. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi các đánh giá về an ninh liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại đó. Hơn nữa, có thể thấy rằng một số quốc gia hiện đang trong tình trạng bất ổn. Chúng tôi phải đặt sự an toàn của các cầu thủ lên hàng đầu", Chủ tịch PSSI Erick Thohir bày tỏ ngày 28.10.

Ông Erick Thohir cũng nhấn mạnh rằng, trận đấu giữa Indonesia và Jordan hiện đang được xem xét lại. Sự an toàn của "Garuda" (biệt danh đội tuyển Indonesia) là ưu tiên hàng đầu của PSSI, và liên đoàn không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

Về các đối thủ tiềm năng ngoài Jordan, ông Erick Thohir thẳng thắn thừa nhận rằng đội tuyển Indonesia vẫn chưa chốt được đối thủ nào, kể cả thông tin sẽ gặp UAE ở chuyến du đấu Trung Đông trong tháng 11 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. PSSI dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong một hoặc hai ngày tới.

Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

"Tình hình rất đáng lo ngại. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho hai đối thủ tại Trung Đông, vốn là một phần trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Chúng tôi phải quyết định hướng đi tiếp theo trong một hoặc hai ngày tới. Điều chắc chắn là chúng tôi cần phối hợp chặt chẽ với chính phủ để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ", Chủ tịch PSSI Erick Thohir chia sẻ thêm.

Đội tuyển Thái Lan chia tay chân sút hàng đầu

Theo Siamsport, tiền đạo Supachai Chaided của đội tuyển Thái Lan chính thức bỏ lỡ King's Cup thi đấu trong tháng 11, sau khi dính chấn thương nặng trong trận Buriram United thua Sisaket United FC với tỷ số 2-3 ngày 24.10 tại vòng 6 giải Thai League.

Tiền đạo Supachai Chaided (trái) sớm chia tay đội tuyển Thái Lan vì chấn thương, có thể bỏ lỡ Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Supachai Chaided phải nhập viện khẩn cấp để điều trị chấn thương. Trước mắt, tiền đạo này gần như chắc chắn vắng mặt ở đợt thi đấu của đội tuyển Thái Lan sắp tới đây, trong khi khả năng dự Asian Cup 2027 còn đang bỏ ngỏ, Siamsport cho biết.

"Supachai Chaided có tên trong danh sách sơ bộ được HLV Anthony Hudson triệu tập thi đấu tại King's Cup và chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nhưng chấn thương xảy ra khiến tiền đạo này có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn. Đây chắc chắn sẽ là cơn đau đầu mới của HLV Anthony Hudson, vì hàng tiền đạo của đội tuyển Thái Lan hiện nay rất mong manh chỉ còn 2 cầu thủ là Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell để kỳ vọng", cũng theo Siamsport.

Tại Asian Cup 2027, Indonesia và Thái Lan nằm cùng bảng F với Nhật Bản và Qatar. Hai đại diện khu vực Đông Nam Á này có trận đại chiến ở lượt cuối vòng bảng vào lúc 17 giờ 30 ngày 20.1.2027, sẽ quyết định cho cơ hội 1 trong 2 đội có khả năng đi tiếp vào vòng 16 đội với vị trí 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.