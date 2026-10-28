HLV Arteta nói lời cay đắng khi Arsenal bị đội hạng tư loại đau đớn khỏi Cúp liên đoàn

Arsenal nhận kết cục đáng xấu hổ nhất trong lịch sử

Arsenal để thua Fleetwood sau loạt sút luân lưu với tỷ số 3-5, tạo ra một cú sốc lớn ở vòng 4 Cúp liên đoàn, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Ở loạt sút luân lưu, Bruno Guimaraes thực hiện hỏng quả quyết định khiến Arsenal nhận kết cục đau đớn, trong khi Conor Haughey thực hiện thành công quả phạt đền mang về chiến thắng cho Fleetwood.

HLV Mikel Arteta bị báo chí Anh chất vấn ngay sau cú sốc Arsenal bị đội hạng tư Fleetwood loại ngay vòng 4 Cúp liên đoàn ngày 28.10 Ảnh: Reuters

Trước đó, Fleetwood cũng dẫn trước, với bàn mở tỷ số do Aaron Loupalo-Bi ghi phút 21. Viktor Gyokeres gỡ hòa 1-1 cho Arsenal ở đầu hiệp 2 phút 50. Cuối trận, "Pháo thủ" chỉ còn chơi với 10 người khi cầu thủ trẻ Max Dowman nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực.

"Trước hết, xin chúc mừng Fleetwood đã giành quyền đi tiếp. Cách họ đạt được kết quả này thật đáng nể, còn đối với chúng tôi, đây là một ngày vô cùng buồn bã", HLV Arteta chia sẻ.

Ông cũng cho rằng: "Không có gì để chỉ trích các cầu thủ về thái độ hay sự nỗ lực của họ. Bạn có thể thấy rõ quyết tâm của toàn đội ngay từ đầu, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, chúng tôi đã để thủng lưới một bàn rất đáng trách ngay từ đầu, tạo đà tâm lý thuận lợi cho đối thủ.

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Rõ ràng là chúng tôi kiểm soát bóng rất nhiều, tạo ra vô số cơ hội và tung ra không ít cú sút. Nếu muốn giải quyết trận đấu mà không cần phải bước vào loạt sút luân lưu, bạn buộc phải tận dụng được những lợi thế đó. Nhưng chúng tôi đã không làm được. Đó chính là bóng đá, cũng là nét đẹp của giải đấu này. Hôm nay thực sự là một ngày buồn".

HLV Arteta đã phải trả giá đắt khi ưu tiên cho chuyến làm khách trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này; quyết định thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát của ông đã phản tác dụng một cách thảm hại.

Trước đó, Arsenal vừa giành chiến thắng trước Everton với tỷ số 2-0, qua đó san bằng điểm số với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Man City (cùng 21 điểm sau 8 trận). Tuy nhiên, thay vì nối dài chuỗi phong độ ấn tượng - thắng 11 trong 13 trận gần nhất - đoàn quân của HLV Arteta lại phải trở về Bắc London trong nỗi thất vọng ê chề. Trận thua này được xem là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử hào hùng của CLB.

Cầu thủ trẻ Max Dowman nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực báo hại Arsenal Ảnh: Reuters

HLV Arteta nói chuyện nghiêm khắc với cầu thủ trẻ Max Dowman

Một trong những vấn đề khiến Arsenal bị loại là việc cầu thủ 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ ở phút 86. HLV Arteta thừa nhận, đây là điều ông không thể tin được.

Theo AFP, mặc dù quyết định đuổi Dowman vì đá vào Harrison Neal có vẻ khắc nghiệt, nhưng HLV Arteta không hài lòng với cầu thủ 16 tuổi này, ông đã nói chuyện nghiêm khắc với tiền vệ này khi anh ta rời sân.

"Đó là điều chúng tôi đã thảo luận trước trận đấu. Khó mà nhìn rõ trên camera như vậy, nên tôi muốn xem lại kỹ hơn để có thể đánh giá tình hình, về chiếc thẻ đỏ rất quan trọng của trận đấu.

Về thái độ thi đấu thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nếu có, tôi đã chẳng đứng đây với tâm trạng bình tĩnh như vậy mà sẽ vô cùng giận dữ rồi. Tôi buồn, và tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều buồn. Chúng tôi gánh vác trọng trách lớn lao là phải bảo vệ và làm rạng danh màu cờ sắc áo này theo cách tốt nhất có thể. Nếu không tận dụng được cơ hội, bạn sẽ không thể giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Thật không may, chúng tôi đã bị loại", HLV Arteta tiếp tục bày tỏ trong thất vọng.