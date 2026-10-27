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    M.U ra quyết định nóng về tương lai HLV Carrick, chưa vội sa thải vì lý do rất bất ngờ

    Văn Trình
    Văn Trình
    Ban lãnh đạo M.U quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Michael Carrick, bất chấp chuỗi kết quả bết bát gần đây. Tuy nhiên, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn phải đối mặt với áp lực lớn khi 'Quỷ đỏ' sắp gặp nhiều đối thủ mạnh.

    Theo truyền thông Anh tối 27.10, ban lãnh đạo M.U đã quyết định không sa thải HLV Michael Carrick sau cuộc họp khẩn cấp giữa các nhân vật cấp cao của đội bóng. Thay vào đó, chiến lược gia người Anh sẽ tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ", trước mắt là chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea (31.10).

    The Athletic đánh giá, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tương lai của HLV Carrick trở nên bất ổn sau những kết quả đáng thất vọng liên tiếp. M.U vừa nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford hôm 25.10, nối tiếp trận thua 1-4 trước Como ở Champions League. Đội bóng thành Manchester hiện trải qua 8 trận liên tiếp không thắng và đang đứng thứ 16 tại Ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

    M.U ra quyết định nóng về tương lai HLV Carrick, chưa vội sa thải vì lý do rất bất ngờ- Ảnh 1.

    HLV Carrick nắm quyền ở M.U chưa đầy 1 năm nhưng trải qua rất nhiều sóng gió

    ẢNH: REUTERS

    Ban lãnh đạo M.U chưa tìm được phương án thay thế phù hợp

    Theo các nguồn tin uy tín ở Anh, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã tham gia nhiều cuộc thảo luận về tương lai của HLV Carrick. Các cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe và hai đồng Chủ tịch Joel, Avram Glazer cũng đã có mặt.

    Sau quá trình cân nhắc, Jason Wilcox là người ủng hộ việc tiếp tục trao cơ hội cho HLV Carrick. Ban lãnh đạo M.U muốn nhà cầm quân 45 tuổi có thêm thời gian để cải thiện phong độ, đồng thời đánh giá khả năng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

    Một yếu tố khác khiến M.U chưa vội thay tướng là việc tìm kiếm người kế nhiệm không đơn giản. Những ứng cử viên như Eddie Howe, Julian Nagelsmann và Antonio Conte được nhắc đến như những phương án tiềm năng, nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa tìm được lựa chọn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

    Trong số đó, HLV Eddie Howe được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất nếu M.U quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, đội bóng có thể phải trả khoản bồi thường khoảng 3 triệu bảng (hơn 103 tỉ đồng) cho Newcastle theo các điều khoản hợp đồng được truyền thông Anh đề cập.

    Trong khi đó, HLV Nagelsmann cũng nằm trong danh sách được cân nhắc, còn khả năng tiếp cận những HLV khác vẫn chưa có diễn biến đủ rõ ràng. Vì vậy, việc giữ HLV Carrick ở lại có thể giúp ban lãnh đạo M.U có thêm thời gian đánh giá tình hình và chuẩn bị phương án nhân sự nếu kết quả không được cải thiện.

    M.U ra quyết định nóng về tương lai HLV Carrick, chưa vội sa thải vì lý do rất bất ngờ- Ảnh 2.

    HLV Carrick xin lỗi CĐV M.U sau trận thua 0-3 trước Bournemouth

    ẢNH: REUTERS

    Dù chưa bị sa thải, HLV Carrick hiểu rằng quyết định giữ người của ban lãnh đạo không đồng nghĩa với việc ông đã an toàn. Nhà cầm quân người Anh cần nhanh chóng cải thiện thành tích để chứng minh mình vẫn phù hợp với vị trí HLV trưởng M.U.

    The Guardian nhận định: “Trận đấu với Chelsea vào cuối tuần này sẽ là thử thách quan trọng đối với HLV Carrick. Sau đó, M.U còn phải đối đầu Roma tại Champions League và tiếp tục chạm trán Aston Villa ở Ngoại hạng Anh. Đây là chuỗi trận có thể ảnh hưởng đáng kể đến đánh giá của ban lãnh đạo về tương lai của chiến lược gia 45 tuổi. Bên cạnh những vấn đề chiến thuật, HLV Carrick còn phải giải quyết tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ”.

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