Tổng biên tập France Football tiết lộ bí mật kết quả cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Rạng sáng 27.10, Harry Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành Quả bóng vàng 2026. Chiến thắng của tiền đạo Bayern Munich khép lại cuộc đua được quan tâm suốt nhiều tháng, đồng thời đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh cao của giải thưởng cá nhân danh giá nhất do tạp chí France Football tổ chức sau 25 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu chọn cũng tạo ra không ít bất ngờ. Mbappe cán đích ở vị trí thứ hai, trong khi Yamal xếp thứ ba. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai vị trí dẫn đầu được Vincent Garcia, Tổng biên tập tạp chí France Football kiêm Giám đốc tổ chức Quả bóng vàng 2026 tiết lộ là rất nhỏ.

Harry Kane (phải) lần đầu giành Quả bóng vàng ẢNH: REUTERS

Harry Kane chỉ hơn Mbappe với cách biệt sít sao

Theo chia sẻ của ông Vincent Garcia được Marca dẫn lại, cuộc đua giữa Harry Kane và Kylian Mbappe diễn ra quyết liệt hơn nhiều người tưởng tượng. Tổng biên tập tạp chí France Football cho biết khoảng cách điểm số giữa hai ngôi sao trong cuộc bầu chọn năm nay còn nhỏ hơn chênh lệch giữa Rodri và Vinicius ở kỳ trao giải năm 2024.

"Đối với hai cầu thủ dẫn đầu là Harry Kane và Kylian Mbappe, sự khác biệt năm nay là rất nhỏ. Chênh lệch điểm giữa Kane và Mbappe còn nhỏ hơn so với chênh lệch giữa Rodri và Vinicius năm 2024. Con số đó là 41 điểm, và ngay cả như vậy, cũng không đáng kể", ông Vincent Garcia cho biết.

Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

Báo Marca bình luận, thông tin này cho thấy Mbappe đã tiến rất gần đến danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Dù không thể vượt qua Harry Kane, tiền đạo Real Madrid vẫn có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay tại giải thưởng này, sau nhiều năm liên tục góp mặt trong nhóm ứng viên hàng đầu. Trong khi đó, chiến thắng của Harry Kane là sự ghi nhận cho mùa giải nổi bật trong màu áo Bayern Munich. Tiền đạo người Anh không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội bóng Đức, qua đó thuyết phục các nhà báo tham gia bầu chọn.

Mbappe chỉ về thứ 2 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2026 ẢNH: REUTERS

Vì sao Lamine Yamal chỉ đứng thứ ba?

Bên cạnh khoảng cách sít sao giữa Harry Kane và Mbappe, ông Vincent Garcia cũng lý giải nguyên nhân khiến Lamine Yamal không thể lọt vào hai vị trí dẫn đầu. Theo ông, một trong những yếu tố đáng chú ý là sự phân tán phiếu bầu giữa các cầu thủ Tây Ban Nha.

Ông Vincent Garcia cho biết: "Nếu phân tích các phiếu bầu, có sự phân chia phiếu bầu giữa Rodri và Lamine Yamal. Rodri đã lấy đi một số phiếu bầu từ Lamine trong cuộc bỏ phiếu cụ thể này. Có sự phân tán nhất định về phiếu bầu giữa các cầu thủ Tây Ban Nha".

Theo người đứng đầu France Football, khi nhiều cầu thủ cùng nổi bật trong một tập thể, việc xác định cá nhân xứng đáng nhất trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt đáng chú ý với đội tuyển Tây Ban Nha, nơi có nhiều gương mặt được đánh giá cao sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ quốc tế.

Dù vậy, ông Vincent Garcia đánh giá Yamal vẫn có một mùa giải đáng nhớ trong màu áo Barcelona. Ngôi sao sinh năm 2007 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất thế giới và giành giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2025-2026. Việc xếp thứ ba cũng cho thấy Yamal vẫn còn khoảng cách với những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua Quả bóng vàng. Tuy nhiên, ở tuổi 19, cầu thủ Barcelona còn nhiều cơ hội cải thiện thứ hạng và hướng đến danh hiệu cao quý nhất trong những mùa giải tiếp theo.

Ở bảng xếp hạng chung cuộc, sau Harry Kane, Mbappe và Yamal lần lượt là Rodri và Lionel Messi. Đáng chú ý, Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025, chỉ đứng thứ bảy trong cuộc bầu chọn năm nay. Kết quả này cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngôi sao hàng đầu, khi phong độ và thành tích trong từng mùa giải có thể tạo ra những thay đổi đáng kể.