Harry Kane giành Quả bóng vàng trong kỳ trao giải kịch tính nhất lịch sử

Lịch sử lặp lại với Tây Ban Nha

Với việc Harry Kane vượt qua Lamine Yamal và Rodri, hai ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha trong thành phần vô địch World Cup 2026, để đoạt Quả bóng vàng. "Kịch bản sau World Cup 2010 đã lặp lại: Tây Ban Nha - nhà vô địch thế giới - một lần nữa không có cầu thủ nào giành giải", theo MARCA.

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026 nhờ những người bầu chọn đề cao tiêu chí màn trình diễn cá nhân Ảnh: Reuters

Năm 2010, Tây Ban Nha trong lần đầu tiên vô địch World Cup, nhưng khi đó Messi đã vượt qua cả Iniesta và Xavi Hernandez để đoạt Quả bóng vàng nhờ thành tích cá nhân chói sáng, thay vì là thành tích tập thể.

Harry Kane giành chiến thắng năm 2026 dù không đạt thành tích tập thể nào ấn tượng. Chân sút người Anh chính thức kế nhiệm Ousmane Dembele trở thành chủ nhân mới nhất của danh hiệu cao quý trong giới cầu thủ, sau lễ trao giải đầy kịch tính tại nhà hát Palladium, London ngày 27.10 (giờ Việt Nam), cũng theo MARCA.

Harry Kane từ tốp 10 đến Quả bóng vàng: Điều gì làm nên chiến thắng?

Harry Kane vượt qua Lamine Yamal và Rodri, cũng như chân sút người Pháp, Kylian Mbappe (xếp thứ 2). Danh thủ Messi xếp thứ 5. Kế tiếp là Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Michael Olise và Fabian Ruiz.

"100 cử tri tham gia bình chọn (gồm 100 nhà báo do Tạp chí France Football chỉ định từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA) đã đánh giá Harry Kane là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trong giai đoạn xét duyệt (từ ngày 1.8.2025 đến ngày 31.7.2026).

Họ đã ưu tiên tiêu chí bình chọn số một (màn trình diễn cá nhân) hơn tiêu chí thứ hai (thành tích tập thể) - khía cạnh mà Lamine Yamal chiếm ưu thế hơn nhờ chức vô địch World Cup. Điều này khiến Tây Ban Nha một lần nữa lỡ hẹn với Quả bóng vàng ngay trong năm họ vô địch World Cup - kịch bản từng xảy ra vào năm 2010, khi Messi vượt qua cả Iniesta và Xavi Hernandez", MARCA nhấn mạnh.

Cũng theo MARCA: "Harry Kane được vinh danh tại London, thành phố nơi anh chào đời cách đây 33 năm. Anh nhận giải Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp (trước đó anh cũng đã sở hữu hai danh hiệu Chiếc giày vàng). Chứng kiến khoảnh khắc này trên khán đài là vợ anh, Katie Goodland - người bạn quen biết từ thuở nhỏ - cùng cha mẹ anh và bác sĩ thể thao riêng, Alejandro Elorriaga đến từ Madrid".

Harry Kane là cầu thủ người Anh thứ 5 trong lịch sử đoạt Quả bóng vàng Ảnh: Reuters

"Dù sự nghiệp của chân sút người Anh gắn liền với vô số bàn thắng, nhưng số danh hiệu tập thể mà anh giành được lại không quá nhiều; anh chỉ bắt đầu sưu tập các danh hiệu cùng tập thể kể từ khi chuyển đến Bayern Munich cách đây ba năm rưỡi.

Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của anh ở mùa giải vừa qua là điều không thể bàn cãi. Đây chính là yếu tố được hội đồng giám khảo đánh giá cao hơn cả màn trình diễn của Yamal tại World Cup", MARCA nhấn mạnh thêm.

Những thành tựu của Harry Kane

Harry Kane đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ danh thủ Michael Owen năm 2001 - 25 năm sau, tại London. Anh đã đứng vào danh sách những cầu thủ người Anh giành Quả bóng vàng sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan (2 lần) và Michael Owen.

Ở cấp độ tập thể, Harry Kane đã giành cú ăn ba tại Đức (Siêu cúp, Cúp quốc gia và Bundesliga mùa giải 2025 - 2026), đồng thời cùng đội tuyển Anh giành vị trí thứ ba tại World Cup (Kane ghi 6 bàn trong 7 trận).

Về phương diện cá nhân, anh đạt được những danh hiệu sau: Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới Bundesliga (36 bàn) năm thứ ba liên tiếp, và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Champions League. Một số kỷ lục ghi bàn khác bao gồm:

Harry Kane đã ghi 73 bàn thắng (cho Bayern Munich và đội tuyển Anh) trong 65 trận đấu từ tháng 8.2025 đến tháng 7.2026. Chỉ có Messi (82 bàn trong 69 trận ở mùa giải 2011 - 2012) là người có thành tích tốt hơn.

Harry Kane đã ghi 61 bàn (và có 7 pha kiến tạo) cho Bayern Munich trong mùa giải 2025 - 2026 trên mọi đấu trường. Cầu thủ gần nhất đạt được số bàn thắng này trong một mùa giải là Ronaldo, khi còn khoác áo Real Madrid ở mùa giải 2014 - 2015.

Harry Kane đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại Champions League với 13 pha lập công (Mbappe ghi được 15 bàn). Ngoài ra, Harry Kane còn ghi bàn ở tất cả các vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League và Cúp quốc gia Đức. Anh cũng xếp thứ năm trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, với 14 bàn thắng.