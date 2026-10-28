Harry Kane đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Anh

K HÔNG CÓ LÀN SÓNG PHẢN ĐỐI

Quả bóng vàng của Harry Kane có gây tranh cãi? Câu trả lời là không, khi ngay cả báo chí Tây Ban Nha, nơi có nhà vô địch World Cup 2026 là Lamine Yamal cạnh tranh trực tiếp với Harry Kane, cũng chẳng phản ứng dữ dội trước kết quả vừa được công bố tại London. Tờ Telegraph gọi thẳng Harry Kane là cầu thủ tuyệt vời, một hình mẫu lý tưởng, nhấn mạnh đây là cầu thủ Anh đầu tiên đoạt giải sau 25 năm chờ đợi kể từ khi Michael Owen được vinh danh năm 2001. Nhưng để đánh giá một chiến thắng có thực sự gây tranh cãi hay không, thước đo khách quan hơn phải nhìn vào phản ứng của phía "đối thủ". Và ở đó, mọi thứ cũng không hề dữ dội như nhiều người tưởng tượng.

Harry Kane và Alexia Putellas là chủ nhân của Quả bóng vàng nam và nữ 2026 ẢNH: AFP

Manolo Lama, bình luận viên danh tiếng của Tây Ban Nha, nhận định trên sóng Cadena SER rằng: "Có thể nói đây không phải một quyết định bất công". Jose Felix Diaz, Tổng biên tập báo AS, nhà báo Tây Ban Nha được tham gia bầu chọn Quả bóng vàng, công khai thừa nhận không chọn Kane, và giải thích rằng tiền đạo người Anh "thiếu một thứ gì đó" so với kỳ vọng ông dành cho Mbappe hay Yamal, đồng thời nhấn mạnh đó là một quan điểm cá nhân, chứ không phải sự phản đối mang tính hệ thống từ nền báo chí Tây Ban Nha.

Trên trang LJA.MX của Mexico, một bài viết đặt thẳng vấn đề: "Kane là người giỏi nhất thế giới, hay đây là giải thưởng bất công nhất của bóng đá?". Bài viết thống kê thành tích, đóng góp của các ứng viên và cuối cùng đi đến kết luận Kane là người thắng xứng đáng theo đúng tiêu chí mà France Football đặt ra. Tranh cãi nếu có chỉ xoay quanh tính chủ quan muôn đời của mọi cuộc bầu chọn cá nhân. Không cá nhân hay tổ chức nào chỉ ra được một lý do đủ mạnh để phủ nhận chiến thắng của Harry Kane.

Q UẢ NGỌT XỨNG ĐÁNG

Nếu đặt chiến thắng này bên cạnh cả sự nghiệp của Kane, gọi đây là sự bất công có lẽ là rất tàn nhẫn. Gần một thập niên trung thành với Tottenham, Kane không một lần được nâng cúp. Chân sút 33 tuổi đã 2 lần vào chung kết EURO cùng đội tuyển Anh (2020, 2024) và đều nếm trải thất bại. Đó là chưa kể những lần dừng bước ở bán kết, tứ kết World Cup, trải dài từ 2018 đến tận kỳ World Cup 2026 vừa qua.

"Số phận nghiệt ngã" gắn với Kane không phải là một câu nói cho vui của truyền thông, mà là một thực tế lặp đi lặp lại suốt sự nghiệp của anh. Chính vì vậy, Quả bóng vàng 2026 không đơn thuần là sự ghi nhận một mùa giải cá nhân xuất sắc, với những con số gần như không tưởng: 73 bàn thắng, 8 kiến tạo cho cả Bayern Munich và đội tuyển Anh. Nó giống một "lời xin lỗi" muộn màng mà bóng đá dành cho một trong những tiền đạo tài năng, toàn diện bậc nhất lịch sử bóng đá. Anh đã đi qua gần như mọi cú ngã trước khi được chạm vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Bài phát biểu nhận giải của Kane cũng phần nào cho thấy điều đó. Anh không giấu được sự xúc động khi cảm ơn gia đình, gọi vợ mình, Katie Goodland, là "người bạn tốt nhất" đã đồng hành suốt những năm tháng khó khăn. Đó là hình ảnh của một người đàn ông đã chờ đợi rất lâu, không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai, mà chỉ để một lần được đáp lại công bằng cho những gì mình đã bỏ ra. Và lần này, bóng đá, hiếm khi nào công bằng với Kane, cuối cùng cũng đã làm đúng việc của nó.