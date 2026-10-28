AFC bác bỏ cáo buộc vô căn cứ từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan

AFC khẳng định tính chính trực của đại hội bất thường tại Tokyo năm 2026

Trong thông báo, AFC khẳng định: "AFC kiên quyết bác bỏ các cáo buộc do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan đưa ra trong những tuyên bố đăng tải trên tài khoản (mạng xã hội) X cá nhân, liên quan đến cách thức tổ chức đại hội bất thường của AFC tại Tokyo năm 2026 cũng như các quy trình dân chủ của các liên đoàn thành viên".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Hussein (giữa) đưa ra những phát biểu khiến AFC phải lên tiếng bác bỏ và khẳng định đó là những cáo buộc vô căn cứ Ảnh: Reuters

"Đại hội đã được tiến hành tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định hiện hành của AFC. Các quy định về thủ tục đã thiết lập những trình tự rõ ràng để các liên đoàn thành viên tham gia vào các phiên họp, và các trình tự này đã được duy trì xuyên suốt đại hội.

Trong quá trình diễn ra đại hội tại Tokyo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan đã không yêu cầu được phát biểu, và cũng không có bất kỳ liên đoàn thành viên nào khác đưa ra yêu cầu tương tự. Phái đoàn Jordan đã có cơ hội tham gia theo các quy trình đã được thiết lập, nhưng không có yêu cầu nào được gửi đến.

Do đó, AFC bác bỏ mọi ý kiến cho rằng các phiên họp tại đại hội được tiến hành không đúng quy định hoặc các quy trình dân chủ của tổ chức đã bị xâm phạm. Hơn nữa, AFC chưa bao giờ hạn chế các thành viên của mình tiếp xúc với truyền thông. Mọi thành viên luôn có quyền tự do bày tỏ quan điểm cá nhân, thông qua các phương tiện truyền thông hoặc trên các nền tảng mạng xã hội của riêng họ", thông báo của AFC nhấn mạnh.

"AFC đặc biệt coi trọng các cáo buộc về hành vi ép buộc, đe dọa hoặc hối lộ - những cáo buộc hoàn toàn không có căn cứ và bằng chứng xác thực. Những cáo buộc nghiêm trọng như vậy cần phải có bằng chứng đáng tin cậy và không nên được đưa ra khi thiếu cơ sở thực tế rõ ràng. Theo đó, AFC sẽ chuyển các tuyên bố của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, bao gồm cả những cáo buộc nêu trên, tới các cơ quan tư pháp có thẩm quyền của AFC để xem xét và thực hiện các bước xử lý tiếp theo phù hợp với điều lệ và các quy định hiện hành của AFC.

AFC vẫn giữ vững cam kết về quản trị tốt, sự minh bạch và đối xử công bằng với tất cả các liên đoàn thành viên. AFC sẽ tiếp tục duy trì việc tuân thủ điều lệ và các quy định của mình, đồng thời đảm bảo rằng các phiên họp Đại hội luôn được thực hiện với sự chính trực, công bằng và tuân thủ đúng quy trình", thông báo của AFC cho biết thêm.

Tố cáo liên quan đến Chủ tịch FIFA Infantino?

Theo Reuters, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Hussein đã cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lợi dụng đại hội của AFC cho các mục đích chính trị. Cáo buộc này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của AFC.

AFC chính thức ủng hộ ông Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA Ảnh: Reuters

Tại đại hội bất thường của AFC ở Tokyo ngày 23.10, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA của ông Infantino.

Ba tháng trước, AFC từng cáo buộc ông Infantino "vi phạm niềm tin nghiêm trọng" liên quan đến đề xuất FIFA Forward Enterprise (FFE) - kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu do FIFA tổ chức (đề xuất này sau đó đã bị hủy bỏ). Nhưng ở đại hội bất thường của AFC, ông Sheikh Salman đã thay đổi quan điểm. Người đứng đầu AFC tuyên bố trước đại hội rằng châu Á hiện đã thống nhất ủng hộ ông Infantino.

Sau đại hội, Hoàng tử Ali cho rằng không ai được phép phát biểu, đặt câu hỏi, tranh luận hay trao đổi với truyền thông, đồng thời khẳng định ngày cuối cùng của sự kiện này "hoàn toàn mang tính chính trị".

Đáp lại, AFC cho biết cả Hoàng tử Ali lẫn đại diện của bất kỳ liên đoàn thành viên nào khác đều không yêu cầu được phát biểu. AFC cũng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng quy trình tổ chức đại hội không đúng quy định.

Vào tháng 8, Hoàng tử Ali đã công khai chỉ trích ông Infantino, tố lãnh đạo cao cấp của FIFA có hành vi "tống tiền" và cho biết FIFA từng đề nghị giúp giải quyết các vấn đề của vương quốc này để đổi lấy sự ủng hộ từ Hoàng tử Ali, cũng theo Reuters.