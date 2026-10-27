Malaysia mang đội hình mạnh nhất đấu đội tuyển Trung Quốc: Mục tiêu đua tăng hạng FIFA

Malaysia muốn thắng đội tuyển Trung Quốc để tạo cú đột phá trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Malaysia, hiện xếp hạng 133 thế giới, sẽ đối đầu với chủ nhà Trung Quốc (hạng 96) trong khuôn khổ giải đấu giao hữu quốc tế CFA tại Quảng Châu ngày 14.11, trước khi chạm trán Yemen ngày 17.11.

"Malaysia hy vọng sẽ tiếp nối màn trình diễn ấn tượng từ trận hòa với tỷ số 1-1 trước Trung Quốc tại Thành Đô vào năm ngoái, qua đó để tiếp tục vượt lên trên bảng xếp hạng FIFA", theo New Straits Times.

Đội tuyển Malaysia (trái) gặp Trung Quốc trong FIFA Days tháng 11, sau thành công tại FIFA ASEAN Cup với thành tích bất bại Ảnh: Ngọc Linh

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Malaysia đoạt hạng ba với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), ghi 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào. "Harimau Malaya" (biệt danh của đội tuyển Malaysia) nhờ đó đã tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên hạng 133 thế giới. Trong khi, đội tuyển Trung Quốc sa sút thua 3 trong 4 trận giao hữu quốc tế tháng 9 và 10, tụt đến 5 bậc xuống hạng 96 thế giới.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, đội tuyển Malaysia phải tiếp tục phát huy đà tiến bộ như vừa qua để củng cố niềm tin nơi người hâm mộ. Ông Tan cũng cho biết, ban đầu ban huấn luyện cân nhắc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ (U.23), nhưng sau đó họ quyết định vẫn tiếp tục tin dùng nhóm cầu thủ đã gắn bó với đội từ trước đến nay.

"Ở thời điểm này, chúng tôi cần giữ lại toàn bộ nhóm cầu thủ đã tham gia các đợt tập trung trước đó (tại FIFA ASEAN Cup) và chỉ bổ sung thêm một hoặc hai gương mặt mới mà thôi", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Timesport ngày 26.10.

Mặc dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe cũng xác nhận đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh xuất sắc Faisal Halim, người đang phải nghỉ thi đấu do bị rách cơ từ FIFA ASEAN Cup.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

"Chúng tôi sẽ rất nhớ Faisal. Cậu ấy là một nhân tố thường xuyên góp mặt và đóng vai trò quan trọng trong đội. Chúng tôi buộc phải tìm ra giải pháp thay thế phù hợp cho cậu ấy", HLV Tan Cheng Hoe cho biết thêm.

Theo New Straits Times, nếu không có gì thay đổi, HLV Tan Cheng Hoe sẽ triệu tập thành phần tốt nhất của đội tuyển Malaysia cho chuyến du đấu tại Trung Quốc, bao gồm Dion Cools, Brad Tapp, Manuel Hidalgo, Bergson, Arif Aiman, Fergus Tierney… Đây là số cầu thủ đã chơi rất nổi bật tại FIFA ASEAN Cup vừa qua.

Về tương lai của mình, HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa đặt ra các mục tiêu cụ thể cho đợt tập trung tháng 11 này. Ông Tan hiện chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, thay vì bận tâm đến việc ai sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức cho đội tuyển trong tương lai.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng thời cơ

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ trở lại thi đấu để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, với 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan.

Lịch thi đấu này đã được FIFA chính thức cập nhật, với đội tuyển Việt Nam gặp đội Đài Loan (hạng 176 thế giới) ngày 11.11, và gặp Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) ngày 17.11, đều cùng 19 giờ trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 99 thế giới và có 1.231,29 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Số điểm tích lũy này của thầy trò HLV Kim Sang-sik so với các đội xếp ngay trên khá sít sao, như Mozambique hạng 98 thế giới có số điểm là 1.238,23. Đội tuyển Bahrain (xếp hạng 97) với 1.240,30 điểm. Và đội tuyển Trung Quốc (hạng 96) với 1.241,90 điểm.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trong FIFA Days tháng 11, với hai trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường Ảnh: Ngọc Linh

Tại FIFA Days tháng 11, đội tuyển Trung Quốc ngoài trận gặp Malaysia (ngày 14.11), họ còn gặp Bahrain (17.11). Đây đều là hai trận đấu khó nhằn, nếu đội tuyển Trung Quốc tiếp tục không thể giành kết quả khả quan, họ sẽ đối mặt nguy cơ mất điểm và tụt hạng.

Ở khu vực này, đội tuyển Mozambique trong tháng 11 sẽ có hai trận đấu với đội tuyển Ethiopia tại vòng loại Cúp châu Phi.

Với đội tuyển Việt Nam, việc tìm lại niềm vui chiến thắng trong hai trận ở FIFA Days tháng 11 là vô cùng cần thiết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tạo cú hích thật mạnh để trở lại sau FIFA ASEAN Cup để hướng đến Asian Cup 2027.

Trên hết, nếu giành được hai trận thắng sắp tới, đội tuyển Việt Nam có khả năng tích lũy thêm từ 6 đến 7 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, sẽ bảo đảm vị trí trong tốp 100 thế giới và duy trì hạng 17 châu Á, thậm chí có thể tận dụng cơ hội các đội Trung Quốc, Bahrain mất điểm và tụt hạng, để có thể thăng hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam cần củng cố vị trí hiện nay, sẽ góp phần nằm trong nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến diễn ra vào ngày 15.12 tới đây.