Messi tức giận vì Inter Miami lại mất điểm, suất dự CONCACAF Champions Cup 2027 vẫn phải chờ

Messi tịt ngòi trận thứ 2 liên tiếp

Messi vẫn đóng góp cực lớn vào lối chơi của Inter Miami, khi là thủ lĩnh và tạo hàng loạt cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, danh thủ 39 tuổi này đã trải qua trận thứ 2 liên tiếp gần đây tịt ngòi, sau khi đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 14 trận liền trước đó.

Messi thi đấu rất nỗ lực, nhưng các đồng đội Inter Miami lại hoài phí công sức của anh bằng những bàn thua dễ dàng Ảnh: Reuters

Messi vừa nhận giải thưởng danh giá Công chúa Asturias hạng mục Thể thao tại Tây Ban Nha ngày 23.10. Ngay sau đó, anh nhanh chóng trở lại Mỹ để thi đấu hiệp 2 trong trận Inter Miami thua New York Red Bulls với tỷ số 0-2 ngày 25.10. Trận gặp FC Cincinnati trên sân nhà ngày 29.10 tại vòng 32 MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), chính là cơ hội để Messi tìm lại cảm giác ghi bàn hoặc kiến tạo của mình.

Sau hiệp 1 không mấy nổi bật, Messi thi đấu nỗ lực trong hiệp 2. Trong đó, anh đã tạo cơ hội cho De Paul và Casemiro kiến tạo tình huống để tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez ghi bàn đẹp mắt phút 61, giúp Inter Miami tháo gỡ thế bế tắc để dẫn trước FC Cincinnati với tỷ số 1-0.

Lợi thế dẫn bàn này được Messi và đồng đội duy trì đến phút 80, tưởng chừng họ sẽ bảo đảm được chiến thắng trong ngày có cả Chủ tịch CLB Inter Miami là ông David Beckham đến theo dõi trên khán đài.

Nhưng rồi, các sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng Nam Florida này phải trả giá. Đội khách FC Cincinnati tận dụng cơ hội liên tiếp ghi bàn các phút 80 và 86 do công của Kenji Mboma Dem và Samuel Gidi, để gây sốc vượt lên dẫn lại tỷ số 2-1 đầy bất ngờ.

Phải đến những phút cuối trận, nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Messi mới giúp Inter Miami vùng lên, kịp có bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 do công tiền đạo Riquelme Fillipi ghi phút 90.

Kết quả này không làm hài lòng Messi. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận, anh đã bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ. Inter Miami hiện đã rớt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 56 điểm sau 32 trận.

Ở vị trí trên bảng xếp hạng tổng (30 CLB), Inter Miami vẫn xếp thứ 3, chưa bảo đảm có suất dự CONCACAF Champions Cup 2027. Họ cần phải thắng ít nhất 1 trong 2 trận còn lại ở vòng đấu tính điểm mới bảo đảm có suất. Trong khi đó, Inter Miami đã chính thức có suất tham dự vòng 1 play-off MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch. Vòng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 18.11 đến 18.12.

Với Messi, anh hiện vẫn có tổng số bàn thắng ghi trong sự nghiệp tính đến nay là 936 bàn và vẫn còn cần ghi đến 64 bàn nữa để đạt mốc 1.000 bàn.

Ronaldo sẽ trở lại thi đấu cho Al Nassr trong ngày 30.10 Ảnh: Reuters

Ronaldo thắng Messi ở cuộc bầu chọn BOAT (Ballon d'Or Of All Time)

Tuy nhiên, đây không phải là danh hiệu chính thức và càng không phải là cuộc bầu chọn danh hiệu "Siêu Quả bóng vàng" (Super Ballon d'Or). Điều này đã được ban tổ chức Quả bóng vàng của Tạp chí France Football làm rõ trước đây.

Ronaldo thắng Messi ở cuộc bầu chọn BOAT với tổng cộng có hơn 5.009 người bỏ phiếu nhiều hơn một lần, ban tổ chức Quả bóng vàng công bố chi tiết ngày 29.10.

Trong đó, có 44 người đã bỏ phiếu từ 10 đến 26 lần. 300 người đã bỏ phiếu từ 5 đến 9 lần, và 4.665 người đã bỏ phiếu từ 2 đến 4 lần. Những người hâm mộ được hưởng niềm vui bỏ phiếu bầu này, phải tốn 1 euro (khoảng gần 29.000 đồng) cho mỗi lượt bỏ phiếu.

Ronaldo thắng giải, nhưng chỉ tượng trưng và không nhận được chiếc cúp nào cả, France Football cho biết. Ronaldo dự kiến sẽ trở lại thi đấu cùng Al Nassr ở trận gặp Al Kholood tại vòng 12 Saudi Pro League lúc 1 giờ ngày 30.10.