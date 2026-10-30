Ronaldo khiêm tốn sau cú hat-trick lịch sử thứ 67 trong sự nghiệp ở tuổi 41

Ronaldo chỉ còn 15 bàn thắng nữa đạt cột mốc 1.000

"Một chiến thắng tuyệt vời, một màn trình diễn xuất sắc của cả tập thể. Rất vui khi đóng góp một cú hat-trick!', Ronaldo viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X sau khi anh ghi hat-trick chỉ trong 15 phút (gồm các phút 66, 72 và 81), giúp Al Nassr thắng Al Kholood với tỷ số 5-3 ở vòng 12 Saudi Pro League và nâng thành tích lên 985 bàn.

Niềm vui của Ronaldo đã được nhân lên khi anh lập hat-trick ở tuổi 41 Ảnh: Reuters

Trước trận đấu, Ronaldo cũng chia sẻ thông điệp sau khi chiến thắng cuộc bầu chọn BOAT trước Messi. Anh viết: "Bóng đá thuộc về người hâm mộ. Cảm ơn tất cả các bạn. Quả bóng vàng mọi thời đại này cũng là của các bạn".

Niềm vui của Ronaldo đã được nhân lên khi anh lập hat-trick ở tuổi 41. Đây là cú hat-trick sau hơn 2 năm, kể từ ngày 4.5.2024, khi anh ghi 3 bàn vào lưới Al Wehda cũng tại Saudi Pro League.

Phong độ ấn tượng của Ronaldo được trang thống kê Sofascore chấm 9,2 điểm, trong nhóm cao nhất trận, bằng người đồng đội Joao Felix.

Sofascore thống kê, Ronaldo đã thi đấu bùng nổ trên sân Al Awwal Park ngày 30.10. Danh thủ người Bồ Đào Nha đá trọn 90 phút, chạm bóng 22 lần, kéo bóng 3 lần, dứt điểm 6 lần với 4 cú trúng đích, đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,97. Anh bị từ chối 2 bàn vì việt vị, nhưng vẫn lập hat-trick.

"Anh ấy vẫn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một người đàn ông 41 tuổi không hề tầm thường chút nào", Sofascore nhấn mạnh.

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Ronaldo chờ ngày trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha

Sau tháng 10, Ronaldo sẽ hết hạn bị treo giò vì sự cố rời đội tuyển ở FIFA Days tháng 9 và đầu tháng 10. Anh hiện có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Bồ Đào Nha. Với phong độ chói sáng vừa thể hiện, danh thủ 41 tuổi này chắc chắn sẽ được HLV Jorge Jesus triệu tập trở lại trong thời gian tới đây.

Ronaldo hiện chỉ cần 15 bàn thắng nữa để đạt cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp. Anh hoàn toàn có thể hoàn tất mục tiêu này ngay trong mùa giải 2026 - 2027 đang diễn ra, mùa giải cuối cùng trong hợp đồng của danh thủ này với Al Nassr.