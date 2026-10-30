HLV Carrick khó tồn tại ở M.U

M.U LÀ ĐỘI BÓNG... KHÔNG THỂ HUẤN LUYỆN

Người tiền nhiệm của Michael Carrick - HLV Ruben Amorim - từng nói trước khi bị sa thải: "M.U là đội bóng không thể huấn luyện". Trong những ngày qua, Carrick luôn nói ngược lại: "M.U không phải là đội không thể huấn luyện". Nếu cho rằng đây là vấn đề quan điểm thì tùy ý mỗi người. Còn theo phán xét của lịch sử: Amorim nói đúng!

HLV Carrick không có thực quyền ở M.U ảnh: AFP

Tùy theo độ tuổi hoặc thâm niên theo dõi M.U, một người hâm mộ thông thường chỉ có thể kể ra 1 cái tên, hoặc tối đa là 2 cái tên, khi được hỏi đâu là HLV thành công trong lịch sử M.U. Tuy khó tin, thậm chí không thể tưởng tượng, nhưng đấy là sự thật: Chỉ có đúng 2 HLV thành công trong suốt lịch sử tồn tại của một trong những CLB nổi tiếng và giàu truyền thống nhất thế giới. Gần đây là Sir Alex Ferguson. Ngày xưa là Sir Matt Busby. Chấm hết.

Vào thời xa xưa, các đội bóng Anh (kể cả đội tuyển quốc gia) thường được dẫn dắt bởi chức danh "thư ký đội bóng" hơn là HLV. Riêng M.U hồi xưa cũng không thành công mấy. Đội này chỉ tồn tại bền vững ở đẳng cấp cao nhất trong làng bóng đá Anh từ mùa bóng 1938 - 1939. Khi ấy, Walter Crickmer dẫn dắt M.U, có khi trong vai "thư ký", có khi trong vai "HLV trưởng", đến năm 1945.

Matt Busby được mời huấn luyện M.U vào năm 1945. Ông đặt thẳng vấn đề: phải được toàn quyền làm chủ sân tập, chọn đội hình ra sân, thậm chí quyết định vấn đề mua bán cầu thủ. Từ đó, chức danh HLV trưởng ở M.U mới được định hình và ổn định. Nói vậy để thấy M.U từng có truyền thống "quyết định từ phía trên", về mặt chuyên môn.

Điều đáng buồn là truyền thống ấy chưa bao giờ mất hẳn. Busby và Ferguson đều có suy nghĩ riêng và cá tính đủ mạnh để gạt bỏ mọi ảnh hưởng "từ phía trên", nên họ thành công.

C ARRICK CŨNG SẼ BỊ SA THẢI MÀ THÔI !

Busby dẫn dắt M.U đến năm 1969. Ferguson cầm quân trong giai đoạn 1986 - 2013. Ngoài 2 chức vô địch trong thời "thư ký" Ernest Mangnall (1908, 1911), mọi chức vô địch quốc gia hoặc cúp C1/Champions League của M.U trong hơn 100 năm nay đều do các HLV Busby hoặc Ferguson đem về.

Điều gì xảy ra với các HLV trong khoảng giữa 2 huyền thoại ấy? Xin thưa: Tất cả đều ra đi trong hình thức "bị sa thải". Cụ thể là Wilf McGuinness, Frank O'Farrell, Tommy Docherty, Dave Sexton, Ron Atkinson. Còn sau thời Ferguson, HLV trưởng M.U lần lượt là David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim. Cũng vậy, tất cả đều bị sa thải, dù Solskjaer có chút khác biệt: chia tay "theo thỏa thuận".

Các HLV như Van Gaal, Mourinho, Amorim đâu phải là bất tài. Nhưng khi "đụng chuyện", họ mới vỡ lẽ: M.U là đội bóng không thể huấn luyện!

Sau trận thua tan nát trước Como ở Champions League, thủ quân Bruno Fernandes chỉ trích HLV trưởng, nói rằng M.U thua vì sai lầm về chiến thuật. Thế là anh bị kỷ luật - không có gì lạ. Chỉ lạ ở chỗ: HLV Michael Carrick nói trước trận gặp Bournemouth, rằng Fernandes sẽ ngồi dự bị, và đấy là vì vấn đề chiến thuật!

Chỉ có một HLV điên rồ mới "thông báo" trước trận (và đối thủ sẽ biết), rằng cầu thủ quan trọng nhất của mình sẽ ngồi ngoài. Tiếp theo: M.U thất bại hoàn toàn ngay trong hiệp 1 khi gặp Bournemouth tại sân nhà. Nếu Fernandes ngồi ngoài "vì chiến thuật", thì theo logic thông thường, M.U sẽ phải thay đổi chiến thuật trong hiệp 2. Nhưng Fernandes vẫn không được dùng đến, và M.U tiếp tục thua.

Vậy, HLV Carrick chỉ là một gã ngớ ngẩn? Dĩ nhiên không phải. Chỉ có thể hiểu, ông đang kỷ luật Fernandes. Nhưng theo lẽ thường, mọi cầu thủ bị kỷ luật nội bộ đều bị gạch tên khỏi danh sách đội bóng. Nghĩa là Carrick thậm chí không biết cách phạt một cầu thủ? Cũng chẳng phải vậy. Carrick chỉ đang làm việc theo những ảnh hưởng "từ phía trên".

Bây giờ, "phía trên" thậm chí còn không biết nên mời ai huấn luyện M.U. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox (mà hậu vệ Lisandro Martinez vừa nêu đích danh là nhân vật đang làm cho M.U tan nát) muốn mời Eddie Howe. Giám đốc điều hành Omar Berrada lại chọn Julian Nagelsmann. Thế là, Carrick cứ tiếp tục công việc!