Jose Mourinho vẫn rất đặc biệt

Tuyệt vời con số 13

Trận El Clasico vừa qua là trận đấu thứ 13 của Real Madrid trong mùa bóng này. Chỉ tính từ phút 80 trở đi, Real đã ghi đến 13 bàn trong 13 trận ấy. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng đã đóng góp 13 bàn thắng (ghi hoặc kiến tạo). Số bàn thắng mà Real ghi được trong 10 phút chót (và thời gian đá bù) hoặc số bàn thắng do các cầu thủ dự bị đóng góp nhiều hơn tổng số bàn thắng của 15/20 đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong 8 vòng đấu vừa qua. Những thống kê ấy nói lên điều gì?

Đấy là khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của nhà cầm quân, và là một trong những chi tiết rõ ràng, thuyết phục nhất để bàn về công việc huấn luyện. Bàn thắng gần đây nhất, có lẽ cũng là bàn thắng quan trọng nhất của Real tính từ đầu mùa, chính là tình huống điển hình của những gì vừa nêu. Và nó nói lên tất cả.

HLV Mourinho đang khá ổn với Real Madrid Ảnh: AFP

Eduardo Camavinga vào sân ở phút 80, thay chỗ tiền vệ nổi tiếng hơn là Bernardo Silva. Từ phần sân nhà, anh chuyền cho Arda Guler rồi lập tức tăng tốc để nhận đường chuyền lại, lừa qua hậu vệ, và trả ngược cho Kylian Mbappe ghi bàn quyết định. Real thắng Barcelona 2-1 ngay tại "thánh địa" Nou Camp. Chỉ vài ngày trước đó, Camavinga đá chính và chơi rất xuất sắc trong trận thắng RB Leipzig 4-1 ở Champions League. Nhưng anh vẫn ngồi ngoài khi gặp Barcelona, để rồi sau khi vào sân thì Camavinga tạo ra bàn thắng quyết định. Nét mới là Real tự tin "chơi bóng từ hàng thủ" chứ không nhất thiết phải lấy hiệu quả làm đầu, trước một Barcelona quá hay và quá mạnh.

Điều chỉnh cách chơi, thay người thế nào, thực hiện ý tưởng mới nào cho phù hợp với diễn tiến cụ thể ngay trong trận đấu - đấy mới là thứ bóng đá "sống", một trong những chỗ hấp dẫn, đáng xem nhất trong môn thể thao vua. Và đấy là chỗ mà HLV Mourinho đang thể hiện một cách tuyệt vời, khi ông trở lại dẫn dắt Real mùa bóng này.

Mourinho tuyên bố cứng rắn sau khi Real Madrid hạ Barcelona: Không được phép bay bổng

Chỉ có Real biết cách dùng Mourinho?

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ khi biệt danh "Người đặc biệt" của Mourinho xuất hiện. Bây giờ chẳng ai gọi ông như thế nữa. Ông không bị "xếp xó" là đã may rồi. Mùa trước ông bị CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sa thải ngay từ tháng 8, sau thất bại ở vòng loại Champions League. Đấy đã là lần thứ 7 trong sự nghiệp cầm quân, HLV Mourinho… bị sa thải.

Ông âm thầm trở lại dẫn dắt Real Madrid mùa bóng này. Đấy là một Real đã liên tục trắng tay trong 2 mùa bóng liên tiếp - điều rất hiếm thấy. Sự kiện Mourinho tái hợp Real hoàn toàn "chìm nghỉm", bởi ngày mà CLB chính thức công bố bản hợp đồng 3 năm chính là ngày khai mạc World Cup 2026. Trước đó, người ta cũng đã biết rõ ông sẽ trở lại dẫn dắt Real, nhưng đấy chưa phải là câu chuyện chính thức, vì hợp đồng sẽ chỉ được ký trong trường hợp Florentino Perez tái đắc cử ghế Chủ tịch CLB.

Vì sao Real lại đặt niềm tin vào Mourinho - HLV đã hết thời trong suy nghĩ của không ít người hâm mộ, kể cả giới bình luận? Đây có thể là một trong những chỗ bí ẩn của bóng đá hiện đại: chỉ có Real, mà cụ thể hơn là nhân vật Florentino Perez, hiểu và biết cách sử dụng Mourinho.

Bóng đá có quy luật bất thành văn: chu kỳ thành công của 90% HLV không kéo dài quá 10 năm. Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ khi HLV Mourinho đưa được Porto lên ngôi vô địch Champions League (năm 2004), 16 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng ông vô địch ở đấu trường này (với Inter năm 2010). Thậm chí ông đã không còn biết thế nào là cảm giác VĐQG hơn chục năm nay. Nhưng bây giờ ông đang dẫn dắt Real một cách ổn thỏa. Với những gì đã thể hiện, không thể loại trừ khả năng Real thành công ở La Liga hoặc Champions League vào cuối mùa.

Riêng trận El Clasico vừa qua, rõ ràng là HLV Mourinho đã chiến thắng đồng nghiệp Hansi Flick bên phía Barcelona, ít ra là về khả năng huấn luyện ngay trong trận đấu. Còn ở Champions League, Real đang toàn thắng 3 trận. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả. Mourinho xếp Federico Valverde vào vị trí hậu vệ cánh, liên tục thay đổi vị trí của Arda Guler, sử dụng thành công những Yan Diomande, Brahim Diaz, Camavinga… Ông cũng biết cách làm cho những đối thủ khét tiếng, như Lamine Yamal của Barcelona, phải im lặng. Rất đáng nể.