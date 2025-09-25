Sự nghiệp kỳ lạ của Jose Mourinho

"Người đặc biệt" trở lại nơi bắt đầu

Lần trở lại này, HLV Mourinho sẽ là đối thủ của Chelsea. Ông vừa trở về dẫn dắt Benfica - CLB khởi nghiệp của ông, cách đây đúng 1/4 thế kỷ. Sự nghiệp huấn luyện huy hoàng của Mourinho bắt đầu vào tháng 9.2000, tại Benfica. Người ta mời Mourinho, khi ấy đang là trợ lý của Louis Van Gaal ở Barcelona, về Benfica làm HLV phó. Van Gaal khuyên: "Đừng nhận lời. Nếu họ mời làm HLV trưởng thì mới nhận lời". Mourinho nghe theo. Rút cuộc, ông được mời làm HLV trưởng, thay Jupp Heynckes. Chỉ 2 tháng sau, Benfica thay đổi chủ tịch. Mourinho gặp chủ tịch mới và yêu cầu gia hạn hợp đồng để chứng tỏ rằng đôi bên tin tưởng lẫn nhau, bằng không ông sẽ từ chức. Đề nghị không được chấp thuận. Ngay hôm sau, Mourinho từ chức, chỉ sau 11 trận dẫn dắt Benfica (trong đó có trận thắng kình địch Sporting Lisbon).

HLV Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Benfica sau hơn 25 năm ẢNH: REUTERS

Ở đội bóng mới là Uniao de Leiria (không có tên tuổi gì), Mourinho tập hợp các cầu thủ và nói trước buổi tập đầu tiên, ở mùa bóng 2001-2002: "Các anh cần biết rằng tôi rất giỏi. Tôi sẽ được mời sang một đội bóng lớn chỉ trong nay mai. Nhưng tôi cần các anh giúp sức. Ai tin tôi, sẽ cùng tôi chuyển sang đội bóng lớn sắp tới". Tất nhiên, Uniao không đủ sức tranh ngôi vô địch, nhưng đã vươn đến vị trí cao nhất trong lịch sử CLB ở mùa bóng ấy. Và ngay mùa tới thì Mourinho đã vô địch Bồ Đào Nha, đoạt luôn Cúp UEFA với... Porto. Và với những cầu thủ "đã tin ông" ở Uniao, như Nuno Valente, Tiago, Derlei.

Phần còn lại của câu chuyện về Mourinho thì ai cũng biết. Ông vô địch Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Ý, vô địch Champions League ở 2 CLB khác nhau. Ông đã có đủ 3 cúp châu Âu. Ông dẫn dắt toàn những CLB lớn: Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, M.U, Tottenham, AS Roma, Benfica...

Hết thời, nhưng Mourinho vẫn còn giá trị?

Đã 20 năm trôi qua kể từ khi biệt danh "Người đặc biệt" của Mourinho được nhắc đi nhắc lại. Ông đã lỗi thời? Nếu cho rằng "hết thời" là nhược điểm lớn của Mourinho, thì bản thân cái lập luận này cũng đã... lỗi thời từ nhiều năm trước. Sự tiến hóa của bóng đá hiện đại làm cho ngay cả nhân vật lỗi lạc như Pep Guardiola cũng đành nhận ra sự lỗi thời của mình và phải thay đổi, từ chiến thuật cho đến triết lý.

Mourinho khởi đầu mùa này ở cương vị HLV trưởng Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). Fenerbahce thua... Benfica ở vòng play-off Champions League, khiến Mourinho bị sa thải. Rồi Benfica lại thua Qarabag (Azerbaijan) trong loạt trận đầu tiên ở Champions League. Họ lại sa thải HLV Bruno Lage, và mời... Mourinho về thay chỗ. Có nghĩa: Benfica mời một "bại tướng" của chính họ, bị sa thải vì thua họ, về dẫn dắt họ.

CĐV Benfica chia làm hai phe. Một phe hào hứng. Phe còn lại chỉ trích, không chỉ vì câu chuyện vừa nêu, mà vì Benfica đang chuẩn bị bầu cử. Chủ tịch hiện thời là Rui Costa. Đối thủ chính của Costa lại muốn mời Ruben Amorim (trong trường hợp Amorim bị M.U sa thải). Giả sử Benfica thay đổi chủ tịch sau cuộc bầu cử vào tháng 10, liệu Mourinho có dùng lại yêu sách đòi gia hạn hợp đồng với chủ tịch mới, như cách mà ông đã làm đúng 25 năm trước?

Jose Mourinho rất thông minh, tinh quái. Và đấy là giá trị không đổi theo thời gian. Giới hâm mộ Benfica có thể hy vọng nhờ chi tiết này. Đặc điểm thông minh của Mourinho có thể phát huy ở những giải không thi đấu hằng tuần, như Champions League.



