AFC chỉ ra 4 ngôi sao Đông Nam Á hứa hẹn rực sáng tại Asian Cup 2027: Có Quang Hải, Chanathip

Cột mốc mới chờ đón Quang Hải và Chanathip tại Asian Cup

Theo the-AFC.com, Asian Cup 2027 sẽ đánh dấu một cột mốc mới cho Quang Hải và Chanathip tại đấu trường châu lục, nơi họ từng thi đấu rực sáng ở kỳ giải năm 2019.

Chanathip Songkrasin sẽ là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2027, theo the-AFC.com Ảnh: Ngọc Linh

Với Chanathip, the-AFC.com nhận định: "Cầu thủ 33 tuổi này sẽ tham dự Asian Cup 2027 để tìm cách ghi thêm một dấu ấn nữa trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Vị thế của Chanathip như một trong những huyền thoại của bóng đá Thái Lan, đã được khẳng định từ lâu sau sự nghiệp thi đấu cho CLB và đội tuyển, được xem là có một không hai trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Chanathip từng đóng vai trò chính cùng đội tuyển Thái Lan vô địch ASEAN Cup vào năm 2014 và 2016, sau khi cũng giành HCV tại SEA Games ở cấp độ dưới 23 tuổi trong cả năm 2013 và 2015. Năm 2020, Chanathip tiếp tục cùng đội tuyển Thái Lan vô địch ASEAN Cup, đoạt giải vua phá lưới và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải lần thứ ba sau các năm 2014 và 2016.

Chanathip cũng có giai đoạn thi đấu rất thành công tại Nhật Bản, trước khi trở về Thái Lan khoác áo CLB BG Pathum United cho đến nay. Chanathip hiện đã có 80 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan, ghi 15 bàn. Tại Asian Cup 2027, anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục là thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson.

Trước đó, the-AFC.com cũng đánh giá tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn cũng sẽ có hành trình đáng được chờ đợi tại Asian Cup 2027.

"Quang Hải đã tạo nên cú bùng nổ tại Asian Cup 2019 ở UAE và khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh, dù hành trình đó không thiếu những thăng trầm và trở ngại", the-AFC.com viết.

Cũng theo the-AFC.com: "Quang Hải từng có thời điểm trở thành cái bóng của chính mình trước đây, khi anh phải thường xuyên ngồi dự bị ở đội tuyển Việt Nam vì lý do bị chấn thương dai dẳng và mất tự tin. Nhưng quyết tâm sắt đá để tìm lại phong độ tốt nhất đã giúp Quang Hải dần tìm lại chính mình, trở lại vị trí xuất phát trong đội hình của HLV Kim Sang-sik một cách chắc chắn và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Asian Cup 2027".

Quang Hải đã trải qua thời điểm đầy khó khăn trong sự nghiệp, nhưng với quyết tâm sắt đá, anh đã tìm lại phong độ đỉnh cao để hướng đến Asian Cup 2027, the-AFC.com viết Ảnh: Ngọc Linh

the-AFC.com cũng giới thiệu trung vệ đội trưởng đội tuyển Indonesia, Jay Idzes sẽ là nhân vật rất đáng chú ý tại Asian Cup 2027. "Cầu thủ 26 tuổi gốc Hà Lan này đã được tôi luyện kỹ năng tại Ý; kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu của anh sẽ là tài sản quý giá của đội tuyển Indonesia hướng tới việc tạo dấu ấn tại Asian Cup 2027".

Jay Idzes nhập tịch Indonesia từ năm 2023, đến nay đã có 18 trận khoác áo đội bóng xứ vạn đảo và ghi 1 bàn. Anh hiện thi đấu cho CLB Sassuolo tại Ý.

Cầu thủ đáng xem còn lại của đại diện Đông Nam Á tại Asian Cup 2027 là Ilhan Fandi của đội tuyển Singapore. Ilhan là con trai của cựu danh thủ Fandi Ahmad. Anh hiện nay chân sút tốt nhất của đội bóng Đảo quốc sư tử.

Mới 23 tuổi, Ilhan hiện đã có 34 lần khoác áo đội tuyển, ghi 10 bàn. "Đến Asian Cup 2027, với bản năng ghi bàn, sự linh hoạt và kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở nước ngoài, Ilhan được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn sáng tạo khi Singapore mong muốn biến lần trở lại đấu trường lớn nhất châu Á được chờ đợi từ lâu của họ trở thành một điều đáng nhớ", the-AFC.com viết.

Lịch thi đấu của các đại diện Đông Nam Á tại Asian Cup 2027

Tại Asian Cup 2027, 4 đại diện Đông Nam Á được bốc thăm vào 3 bảng đấu. Trong đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E sẽ ra quân với trận gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng với Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027.

Trong khi đó, Indonesia và Thái Lan nằm chung bảng F với Nhật Bản và Qatar. Ở bảng này, lượt 1 ngày 11.1.2027, Indonesia gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, Thái Lan gặp Qatar lúc 23 giờ 30. Lượt 2 ngày 16.1.2027, Thái Lan gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, Indonesia gặp Qatar lúc 23 giờ 30; và lượt cuối vòng bảng ngày 20.1.2027, Qatar gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, còn Indonesia đại chiến Thái Lan cùng lúc 17 giờ 30.

Đại diện còn lại Singapore nằm ở bảng D cùng Úc, Tajikistan và Iraq. Singapore ra quân gặp Úc lúc 17 giờ 30 ngày 9.1.2027, gặp Tajikistan lúc 23 giờ 30 ngày 14.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp Iraq lúc 17 giờ 30 ngày 19.1.2027.

Asian Cup 2027 sẽ phát trên TV360.