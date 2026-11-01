Báo Ả Rập đưa tin sốc Asian Cup 2027 hoãn đến năm 2028, đội tuyển Việt Nam hồi hộp

Liệu Asian Cup 2027 sẽ bị hoãn?

Winwin cho biết, dựa trên thông tin mà báo này nắm được vào ngày 31.10, Asian Cup 2027 - dự kiến tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm tới - sẽ bị hoãn lại một năm, chuyển từ thời điểm ban đầu là tháng 1 và tháng 2.2027 sang năm 2028.

AFC chính thức công bố khung thời gian và địa điểm tổ chức các trận đấu Asian Cup 2027, nhưng vẫn có khả năng bị hoãn sang năm 2028 Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

"Quyết định hoãn giải đấu xuất phát từ những diễn biến mới liên quan đến công tác đăng cai, đồng thời phù hợp với các thay đổi vừa được AFC phê duyệt về lịch trình tổ chức Asian Cup trong tương lai. Tại cuộc họp bất thường diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 23.10, AFC thông báo rằng bắt đầu từ kỳ giải năm 2032, Asian Cup sẽ được tổ chức vào các năm chẵn.

Thay đổi này nhằm đồng bộ hóa lịch thi đấu của AFC với lịch bóng đá quốc tế. Nếu việc hoãn giải đấu được xác nhận chính thức, kỳ giải sắp tới sẽ diễn ra vào năm 2028, qua đó không gây ảnh hưởng đến lịch trình của giải đấu kế tiếp vào năm 2032", Winwin cho biết.

Trước đó, vào ngày 26.10, AFC đã công bố lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2027, bao gồm thời gian và địa điểm tổ chức các trận đấu ở 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar tại Ả Rập Xê Út. Trong đó, trận khai mạc giải diễn ra giữa đội chủ nhà Ả Rập Xê Út gặp Palestine trên sân King Fahd Sports City lúc 20 giờ, theo giờ địa phương (khoảng 0 giờ ngày 8.1.2027, giờ Việt Nam).

Mặc dù vậy, với tình hình hiện tại khả năng hoãn Asian Cup 2027 tính đến đầu tháng 11 vẫn rất cao, theo Winwin. Báo này cũng cho biết thêm, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa trước đó cũng đã để ngỏ khả năng hoãn Asian Cup sang năm 2028 và vẫn do Ả Rập Xê Út đăng cai, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Trong trường hợp Asian Cup hoãn sang năm 2028, vẫn không gây ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức kỳ giải tiếp theo của AFC. Theo kế hoạch này, kỳ Asian Cup do Ả Rập Xê Út đăng cai sẽ diễn ra trước kỳ kế tiếp bốn năm (2032), vẫn đảm bảo duy trì đúng chu kỳ đã định cho giải đấu châu lục.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi thông báo chính thức từ AFC để biết số phận của giải đấu, cũng như các thông tin chi tiết về thời gian tổ chức mới và lịch thi đấu, Winwin cho biết thêm.

Ả Rập Xê Út vẫn tổ chức Asian Cup 2027 đúng lịch trình

Trước các thông tin Asian Cup 2027 sẽ bị hoãn, báo chí khu vực cực kỳ bất ngờ. Thông tin từ kênh INEWS khẳng định: "Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra đúng kế hoạch!".

Lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2027 do AFC công bố ngày 26.10 Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

Theo các nguồn tin từ INEWS, giải đấu sẽ được tổ chức đúng thời gian dự kiến vào tháng 1.2027; hiện tại không có bất kỳ thay đổi hay kế hoạch hoãn nào. Các nguồn tin khẳng định rằng, AFC không cân nhắc việc hoãn giải đấu hay chuyển địa điểm sang quốc gia khác; những thông tin lan truyền về vấn đề này chỉ dừng lại ở mức đồn đoán trên truyền thông.

Cho đến nay, chưa có quyết định chính thức nào về việc hoãn giải đấu. Mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào thông báo từ AFC, dự kiến sẽ có quyết định vào gần cuối tháng 11 tới đây, INEWS cho biết.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir tiết lộ, về các diễn biến liên quan đến Asian Cup 2027 sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Ban Chấp hành AFC vào ngày 18.11.

Chia sẻ với Thanh Niên, một quan chức VFF cho biết, khi AFC chưa có bất kỳ thông báo nào về việc hoãn Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam vẫn phải có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Đội tuyển Việt Nam hồi hộp chờ đợi mọi động thái từ AFC.