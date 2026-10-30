Son Heung-min vẫn làm đội trưởng, sóng ngầm âm ỉ đội tuyển Hàn Quốc trước Asian Cup 2027

Phe Son Heung-min thắng thế?

Trong cuộc họp báo ngày 30.10 khi công bố danh sách đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tại Doha, Qatar ở FIFA Days tháng 11 gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út ngày 13.11 và Qatar ngày 17.11, HLV Robert Moreno khẳng định: "Đội trưởng là Son Heung-min. Tôi không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa".

Son Heung-min vẫn là đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc, HLV Robert Moreno khẳng định Ảnh: Reuters

Đây là các trận đội tuyển Hàn Quốc chạy đà trước thềm Asian Cup 2027, khi họ nằm cùng bảng E với đội tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ có trận gặp nhau ở lượt thứ 2 vòng bảng trên sân Kingdom Arena ở Riyadh, Ả Rập Xê Út vào lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027 (giờ Việt Nam).

Trong danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc được triệu tập, "phe Son Heung-min" là các cầu thủ sinh năm 1992, như cách báo chí Hàn Quốc gọi, vẫn có đủ mặt, gồm chân sút kỳ cựu này, tiền vệ Lee Jae-sung, các thủ môn Jo Hyeon-woo và Kim Seung-gyu, hậu vệ Lee Myung-jae.

"Phe 1996" là trung vệ Kim Min-jae, các tiền vệ Hwang Hee-chan, Hwang In-beom cũng có tên. Tương tự là Lee Kang-in ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Hàn Quốc hiện nay, đại diện cho nhóm cầu thủ sinh sau năm 2000.

Giữa các nhóm cầu thủ này đã xảy ra bất đồng âm ỉ từ lâu nay, và bùng phát sự rạn nứt ở đợt thi đấu FIFA Days tháng 9 và đầu tháng 10. Đỉnh điểm là tuyên bố gây sốc chia tay đội tuyển Hàn Quốc của 3 cầu thủ Kim Min-jae, Hwang Hee-chan và Hwang In-beom. Tuy nhiên, sau đó họ được cho là đã rút lại quyết định khi có các cuộc nói chuyện với một số quan chức hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Theo báo chí Hàn Quốc, việc các nhóm cầu thủ trên tiếp tục được gọi trở lại đội tuyển, có thể sẽ lại xảy ra sự cố lớn tiếp theo. Nhưng cũng có khả năng KFA tìm cách hàn gắn sự rạn nứt, vì mục tiêu trước mắt là chinh phục ngôi vô địch Asian Cup, danh hiệu mà đội tuyển Hàn Quốc đã 67 năm nay vẫn chưa giành lại được.

Đội tuyển Hàn Quốc "vẫn đang trong tình trạng tốt"

Theo AFP, HLV Robert Moreno đã dành hơn một giờ đồng hồ trong buổi họp báo chỉ để giải thích về tình hình nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết, ông đã có "nhiều cuộc trao đổi với các cầu thủ" kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền, và củng cố lại niềm tin cho họ sau chiến dịch không thành công tại World Cup 2026.

Trung vệ Kim Min-jae đang thi đấu cho CLB Bayern Munich là người công khai đối đầu với đội trưởng Son Heung-min, trong vụ lùm xùm bất đồng ở nội bộ đội tuyển Hàn Quốc Ảnh: Reuters

"Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với các cầu thủ. Tôi dành nhiều thời gian cho việc giao tiếp hơn là thực hiện các buổi huấn luyện. Ngay cả trong những đội bóng xuất sắc nhất, các cầu thủ vẫn có thể có những quan điểm khác biệt. Điều quan trọng là cách giải quyết những khác biệt đó như thế nào", HLV Moreno giải thích.

Cũng theo HLV Moreno: "Toàn bộ đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng tốt. Tôi tin rằng, các cầu thủ hoàn toàn có khả năng hợp tác cùng nhau. Tôi cũng tin rằng, câu trả lời nằm ở những gì tôi đã chia sẻ và danh sách đội hình vừa được công bố có tất cả những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay".

Hợp đồng của HLV Moreno sẽ hết hạn sau 2 trận giao hữu trong tháng 11. Tuy nhiên, nhiều khả năng KFA có thể sẽ tiếp tục giữ HLV này lại đến Asian Cup 2027, giải đấu dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1 tới, theo AFP.

HLV Moreno cũng nhấn mạnh, nếu ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đến Asian Cup 2027, Son Heung-min vẫn luôn là thủ lĩnh và đội trưởng của đội.

Sếp lớn bóng đá Indonesia xác nhận đã được AFC mời họp để quyết định về Asian Cup 2027 Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết, về các diễn biến liên quan đến Asian Cup 2027 sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vào ngày 18.11. "Vào tháng 11 - nếu tôi không nhầm là ngày 18 - chúng ta sẽ biết rõ hơn về tình hình cụ thể của Asian Cup 2027. Sẽ có một cuộc họp Ban Chấp hành AFC tại Bangkok (Thái Lan) và tôi đã được mời tham dự. Chúng ta hãy chờ xem lịch trình và những diễn biến mới nhất như thế nào", ông Erick Thohir chia sẻ với báo chí Indonesia ngày 30.10.



