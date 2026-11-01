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    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City sắp mất tốp 1, M.U rơi xuống vị trí khó tin

    Văn Trình
    Văn Trình
    Man City bất ngờ bại trận thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh 2026 - 2027, qua đó nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Arsenal. Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố của họ là M.U tiếp tục chìm sâu ở nửa sau bảng xếp hạng.

    Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 bắt đầu bằng trận cầu tâm điểm trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và M.U. Dù bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu này nhưng trong hiệp 1 M.U mới là đội thi đấu tốt hơn, sở hữu 2 cơ hội ăn bàn mười mươi. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” phung phí, khiến hiệp đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

    Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều hoàn toàn khi Chelsea lấy lại quyền chủ động, tấn công áp đảo. Phút 50, Morgan Rogers đi bóng vượt qua hàng loạt cầu thủ M.U, mở tỷ số cho Chelsea. Đến phút 64, Cole Palmer thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City sắp mất tốp 1, M.U rơi xuống vị trí khó tin- Ảnh 1.

    Morgan Rogers (bìa trái) tỏa sáng, giúp Chelsea giành trọn 3 điểm

    ẢNH: REUTERS

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh có nhiều thay đổi

    Giành 3 điểm ở trận đấu này, Chelsea hiện có 16 điểm, tạm vượt mặt Liverpool (15 điểm, đá 8 trận, xếp hạng 5) để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, M.U đã rơi xuống vị trí thứ 17 với chỉ 7 điểm sau 9 trận đã đấu. Thầy trò HLV Carrick bằng điểm với đội xếp thứ 18 là Crystal Palace nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, 2 vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Nottingham Forest (6 điểm, hạng 19) và Sunderland (5 điểm, hạng 20).

    Ở nhóm đầu, trận đấu giữa Man City và Brighton cũng được đánh giá rất hấp dẫn. Bất ngờ đã xảy ra ở cặp đấu này khi Brighton mở tỷ số phút 11 nhờ công của Yasin Ayari. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Brighton giành trọn 3 điểm.

    Với trận thắng bất ngờ trên sân Man City, Brighton có 19 điểm sau 9 trận, giữ chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Phía đối diện, Man City trải qua trận thua thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Họ có 21 điểm và vẫn tạm đầu bảng xếp hạng. Dù vậy, thầy trò HLV Enzo Maresca đối diện với nguy cơ phải mất ngôi đầu sau vòng đấu này khi đội xếp thứ 2 là Arsenal (cũng có 21 điểm) chưa thi đấu. Ở vòng 9, Arsenal là một trong những đội thi đấu muộn nhất, gặp Liverpool (23 giờ 30 ngày 1.11).

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City sắp mất tốp 1, M.U rơi xuống vị trí khó tin- Ảnh 2.

    Man City trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh 2026 - 2027

    ẢNH: REUTERS

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City sắp mất tốp 1, M.U rơi xuống vị trí khó tin- Ảnh 3.
    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City sắp mất tốp 1, M.U rơi xuống vị trí khó tin- Ảnh 4.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau có trận đấu vào tối 31.10 và rạng sáng 1.11 khép lại

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Trong khi đó, một đội bóng thành London khác là Tottenham đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ khi vượt qua Crystal Palace 2-0 ở vòng 9. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của “Gà trống”, giúp họ có 12 điểm và vươn lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

    Kết quả một số trận đấu khác của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027, diễn ra tối 31.10 và rạng sáng 1.11: Fulham 1-1 Aston Villa, Coventry 3-1 Sunderland, Bournemouth 2-0 Leeds United, Brentford 2-0 Nottingham Forest, Hull City 2-2 Ipswich Town.

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    M.U tiếp tục khiến CĐV thất vọng khi để thua Chelsea 0-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 vào tối 31.10. Trong đó, Lisandro Martinez là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất và còn phải nhận thẻ đỏ.

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