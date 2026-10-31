Martinez bị thẻ đỏ khiến M.U không thắng trận thứ 9, HLV Carrick phản ứng ra sao?

Phút 61 trong màn so tài giữa Chelsea và M.U, Lisandro Martinez có pha phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm. Dù trọng tài chính Peter Bankes không phát hiện nhưng tổ VAR nhanh chóng vào cuộc. Ngay sau đó, ông Peter Bankes ra xem màn hình và chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng cho Lisandro Martinez. Tưởng chừng như mọi việc sẽ dừng lại ở đó, Lisandro Martinez tiếp tục phàn nàn và phải nhận thẻ vàng thứ 2, buộc phải rời sân.

Trên chấm phạt đền, Cole Palmer dễ dàng đánh bại thủ thành Senne Lammens để nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Trước đó, ở phút 50, Morgan Rogers là người mở tỷ số cho Chelsea.

Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Chelsea ẢNH: REUTERS

HLV Carrick tỏ ra đầy thất vọng khi Lisandro Martinez đi vào đường hầm ẢNH: REUTERS

Chung cuộc, Chelsea đánh bại M.U 2-0 ở trận đấu này. Sau 9 trận, Chelsea có 16 điểm, tạm xếp vị trí thứ 4. Trong khi đó, M.U chỉ có 7 điểm, đứng thứ 16. Đáng nói hơn, đây đã là trận thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường “Quỷ đỏ” không thể giành chiến thắng.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Lisandro Martinez phải chịu rất nhiều chỉ trích. Các trang báo của Anh đều cho rằng trung vệ người Argentina đã mắc sai lầm “ngớ ngẩn” nhất sự nghiệp của mình. The Guardian nhấn mạnh: “Lisandro Martinez gần như đã muốn chấm dứt sự nghiệp của mình ở M.U. Không những thi đấu cực tệ ở giai đoạn gần đây, Lisandro Martinez trước đó còn chỉ trích ban lãnh đạo ngay trên sóng truyền hình. Những chuyên gia bóng đá cũng không thể hiểu nổi hành động của Lisandro Martinez. Trong khi đó, HLV Carrick gần như gục ngã, cũng không thèm nhìn học trò của mình khi bước vào đường hầm”.

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HLV Carrick tin bản thân vẫn được dẫn dắt M.U

Sau kết quả đáng thất vọng, HLV Carrick thừa nhận mọi chuyện đang diễn ra không thuận lợi với đội bóng. Tuy nhiên, ông vẫn tin mình sẽ tiếp tục dẫn dắt M.U trong trận đấu tới.

Chia sẻ với TNT Sports, chiến lược gia người Anh cho biết: "Có rất nhiều cảm xúc lúc này. M.U là một CLB bóng đá tuyệt vời và chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng. Người hâm mộ đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để đến sân cổ vũ đội bóng. Hôm nay, các bạn có thể thấy các cầu thủ đã chơi tốt, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như mong muốn".

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HLV Carrick nói thêm: "Mọi chuyện đã diễn biến bất lợi cho chúng tôi, thậm chí rất nghiêm trọng. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Thành thật mà nói, hiện tại tôi đang rất xúc động. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên, phát huy những điều đã giúp đội bóng đạt được thành công. Có rất nhiều điểm tích cực, đặc biệt trong hiệp 1, và chúng tôi cần tận dụng điều đó để hướng về phía trước".

Khi được hỏi liệu có tin mình vẫn sẽ ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở trận gặp Roma tại Champions League vào ngày 4.11 (giờ Việt Nam) hay không, HLV Carrick trả lời ngắn gọn: "Có".

Thuyền trưởng của M.U cũng nhắc về thẻ đỏ của Lisandro Martinez: “Thẻ đỏ của cậu ấy tác động rất lớn đến trận đấu. Đó là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt. Tôi nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng".