Xabi Alonso và áp lực 'phải thắng M.U'

Sau khi M.U thua Bournemouth 0-3 ngay tại sân nhà ở vòng đấu trước, HLV Carrick đã vẫy chào khán giả Old Trafford, như một cách nói lời chia tay. Ai cũng nghĩ rằng ông sẽ bị sa thải vào sáng hôm sau, khi các quan chức M.U họp khẩn cấp. Nào ngờ, cơn khủng hoảng toàn diện tại M.U vẫn cứ tiếp diễn một cách kỳ lạ: muốn sa thải HLV cũng chẳng được. Nguyên nhân bề mặt: các "sếp" chưa thể quyết định chọn ai thay Carrick. Nguyên nhân có lẽ là thực tế hơn: dễ gì có ai muốn đến M.U trong hoàn cảnh này. Như vậy, liệu có hy vọng về một kết quả tích cực nào cho một Carrick vẫn phải làm tiếp công việc mà chính ông đã tự thấy là quá kém cỏi trong lần đầu tiên "ra biển lớn" (chính thức dẫn dắt một đội bóng từ đầu mùa)? Và có động lực nào cho một Carrick phải làm việc chỉ vì chưa có người thay thế mình?

HLV Michael Carrick khá bất ngờ khi còn được dẫn dắt M.U ẢNH: REUTERS

Suy nghĩ tích cực: dù sao đi nữa, cũng đã hết áp lực rồi. Bây giờ, Carrick không còn nỗi sợ bị sa thải nữa - đấy đã là điều hiển nhiên, vấn đề chỉ còn là lúc nào thôi. Hồi thay chỗ người tiền nhiệm Ruben Amorim, điều tốt nhất (và có lẽ cũng là duy nhất) mà ông làm được: bãi bỏ hoàn toàn những ý tưởng chuyên môn phức tạp, xếp đội hình và chọn lối chơi đơn giản nhất có thể. Bỗng nhiên, M.U chơi bóng một cách dễ dàng, thắng như chẻ tre! Giới hâm mộ M.U hy vọng: biết đâu câu chuyện như thế sẽ lặp lại trong trận đấu tối nay.

Ở thái cực ngược lại so với một Carrick quá tầm thường trong nghề huấn luyện là Xabi Alonso - HLV hãnh tiến đã làm nên lịch sử ở Leverkusen, từng dẫn dắt Real Madrid trước khi nhận ghế tại Chelsea mùa này. Người ta đã xem Alonso là một trong những "ngôi sao mới" sáng giá nhất trong làng huấn luyện, nhất là khi kết nối nhân vật này với sự đình đám của "thương hiệu HLV người Tây Ban Nha" trong vài năm nay.

Nhưng Alonso chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thậm chí, ông đang chịu áp lực lớn. Đã xuất hiện hàng loạt bài viết từ những trang mạng liên quan đến Chelsea, trước trận gặp M.U, đại khái cho rằng đấy phải là một chiến thắng mặc nhiên cho đội chủ nhà. Với giới hâm mộ Chelsea, đấy sẽ là trận đấu mà HLV Alonso không thể bào chữa nếu "The Blues" không thắng. Nhiều người thấy Chelsea của Alonso "phải thắng" ngay từ chi tiết: Carrick vẫn đang huấn luyện M.U! Nhưng, ở khía cạnh ngược lại, đấy mới là chỗ "nguy hiểm" cho Alonso: thua ai, chứ lại thua cả Carrick thì còn gì là uy tín nữa.

Bỏ qua mọi sự so sánh, bản thân Alonso vẫn còn nhiều việc cần làm ở Chelsea hiện thời. Trong toàn giải, chỉ có 2 đội bóng (Ipswich và Crystal Palace) đang thủng lưới nhiều hơn Chelsea (15 bàn sau 8 trận). Có nhiều tình huống trung vệ Chelsea phòng ngự như những cầu thủ nghiệp dư. Đã vậy, thủ môn xuất sắc Emiliano Martinez lại đang vắng mặt vì chấn thương nặng. Trong tuần qua, Chelsea liên tiếp thất bại: thua Tottenham ngay tại sân nhà và bị Liverpool loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Sẽ rắc rối to cho HLV Alonso nếu như tối nay Chelsea lại thua cả một đối thủ thuộc diện "không biết chiến thắng".