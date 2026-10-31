Thái Lan không đủ quân đấu King’s Cup vì bị từ chối phũ phàng: Madam Pang phải can thiệp nóng

Chỉ có khoảng 10 cầu thủ được CLB cho lên đội tuyển Thái Lan

Báo chí Thái Lan mô tả tình huống hiện nay là cú sốc quá lớn đối với HLV Anthony Hudson. Nhà cầm quân này sớm lên một danh sách từ 23 đến 25 cầu thủ chủ chốt để triệu tập trong FIFA Days tháng 11, bao gồm thi đấu tại King's Cup và chuẩn bị cho Asian Cup 2027 đã cận kề.

HLV Hudson (bìa phải) đau đầu khi không thể triệu tập đầy đủ cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Thái Lan dù trong lịch FIFA Days Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, các yêu cầu gửi đến CLB tại Thai League hầu hết đều bị từ chối, chỉ có khoảng 10 cầu thủ được "bật đèn xanh" để lên tuyển. Các CLB đưa ra nhiều lý do từ chối nhả quân, trong đó có yếu tố "đụng" lịch thi đấu, vì ngay sau khi FIFA Days kết thúc ngày 17.11, họ phải thi đấu ngay tại Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) vào ngày 18.11, theo Ball Thai Stand.

Siamsport cho biết, bất kể đây là FIFA Days, các CLB phải có nghĩa vụ nhả quân cho đội tuyển. Nhưng với bóng đá Thái Lan điều này không có ý nghĩa gì. Các CLB luôn bảo vệ quyền lợi của mình và họ tìm mọi cách để từ chối nhả quân cho đội tuyển.

Cho đến ngày 30.10, trước tình thế đội tuyển Thái Lan không có đủ quân để công bố danh sách tập trung như dự kiến (vào đầu tháng 11). HLV Hudson đã phải nhờ đến Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, thuyết phục các CLB nhả thêm người cho "Voi chiến".

Madam Pang làm gì?

Madam Pang đã trực tiếp xuống các CLB ở Thái Lan để đàm phán. Đến nay, quân số tập trung đội tuyển đã đạt khoảng 80%, bao gồm các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Nicholas Mickelson, và 2 cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản là Supachok Sarachat và Teerapat Pruetong, theo Siamsport.

Nhưng có 2 cầu thủ chủ chốt khác chắc chắn vắng mặt là Supachai Chaided và Teerasak Poeiphimai đều bị chấn thương. Hàng công của đội tuyển Thái Lan hiện chỉ còn tiền đạo Jude Soonsup-Bell.

Madam Pang trong một chuyến đi đến Việt Nam trước đây để ủng hộ cho đội nữ U.17 Thái Lan thi đấu giao hữu Ảnh: CTV

Theo Thairath: "Đây là tình huống rất kỳ lạ của đội tuyển Thái Lan và kéo dài lâu nay, dù là trong FIFA Days hay không, họ luôn chật vật để triệu tập cầu thủ tốt nhất để thi đấu. Hoàn cảnh này khiến HLV Hudson thực sự đau đầu, và chưa rõ là đến Asian Cup 2027, ông ấy sẽ còn trải qua vấn đề về nhân sự nào nữa hay không".

Đội tuyển Thái Lan thi đấu King's Cup lần thứ 52 tại tỉnh Sisaket từ ngày 14 đến 17.11, gồm gặp Brunei và gặp Oman hoặc Tajikistan nếu giành quyền vào chung kết. Đây là giải đấu quan trọng để "Voi chiến" kiểm tra đội hình và thử nghiệm các nhân tố mới trước thềm Asian Cup 2027.

Trung vệ gốc Thụy Điển vẫn khước từ Madam Pang, hết cơ hội dự Asian Cup 2027

Cũng theo Ball Thai Stand, hậu vệ người Thái Lan gốc Thụy Điển, Eric Kahl tiếp tục không phản hồi lời đề nghị mới nhất từ Madam Pang và HLV Hudson, nên anh sẽ không có tên trong danh sách thi đấu ở King's Cup tháng 11 và Asian Cup 2027.

Eric Kahl, 25 tuổi, là cầu thủ được Madam Pang dày công thuyết phục nhiều năm nay trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, tính từ FIFA ASEAN Cup, đến sắp tới là King's Cup tháng 11 và Asian Cup 2027, những lời đề nghị đều bị cầu thủ có mẹ người Thái Lan và bố người Thụy Điển này bỏ qua và không phản hồi.

Tình thế buộc HLV Hudson phải gạch tên Eric Kahl ra khỏi danh sách triệu tập thi đấu tại King's Cup sắp tới. Qua đó, cũng coi như cầu thủ này hết cơ hội thi đấu ở Asian Cup 2027, cho dù có thay đổi ý định trong thời gian tới đây hay không.

Ball Thai Stand cũng cho biết, HLV Hudson muốn Eric Kahl thi đấu ở King's Cup để làm quen môi trường đội tuyển Thái Lan, một bước chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tuy nhiên, Eric Kahl một lần nữa bỏ qua lời mời gọi, để tiếp tục chờ đợi cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Thụy Điển.