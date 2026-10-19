Đội tuyển Thái Lan bốc thăm quá 'may', chỉ gặp Brunei hạng 196 thế giới tại King'Cup

Thái Lan đụng độ... Brunei

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra vào chiều 19.10. Theo đó, đội tuyển Oman chạm trán Tajikistan vào lúc 16 giờ ngày 14.11. Chủ nhà Thái Lan gặp Brunei lúc 19 giờ 30 ngày 14.11.

Hai đội thắng ở vòng bán kết vào ngày 14.11 sẽ bước vào trận đấu tranh chức vô địch King's Cup 2026 lúc 19 giờ 30 ngày 17.11. Trước đó, hai đội thua bán kết sẽ tranh hạng ba vào 16 giờ cùng ngày.

Chanathip Songkrasin vừa đoạt vị trí á quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Phát biểu tại lễ bốc thăm, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và vinh dự khi King's Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Sisaket - một trong những địa phương cuồng nhiệt với bóng đá bậc nhất Thái Lan. Với hệ thống sân thi đấu, sân tập và cơ sở lưu trú đạt chuẩn quốc tế, đây sẽ là một trong những kỳ King's Cup có sự chuẩn bị toàn diện nhất".

Trang chủ của FAT thông tin thêm: "King's Cup 2026 chào đón 2 đội bóng lần đầu tham dự là Oman và Brunei. Theo đó, những màn so tài ở King's Cup 2026 được FIFA công nhận là trận đấu quốc tế cấp độ A (A-Match) và có tính điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA".

Lịch thi đấu giải King's Cup 2026 ẢNH: ASEAN FOOTBALL

Về thành phần các đội tham dự, sự xuất hiện của Brunei (hạng 196 thế giới) khiến nhiều người bất ngờ vì có sự chênh lệch lớn về mặt trình độ với đội tuyển Thái Lan. Thực tế, đội tuyển Bahrain mới là cái tên được FAT lên kế hoạch mời tham dự từ đầu. Tuy nhiên, Bahrain bất ngờ rút lui vào phút chót, nên ban tổ chức đã phải gấp rút liên hệ và mời Brunei tranh tài để đảm bảo thể thức thi đấu 4 đội.

Việc đụng độ một đối thủ yếu hơn hẳn ở ngay trận ra quân khiến không ít CĐV bóng đá Thái Lan cảm thấy hụt hẫng về mức độ cọ xát chuyên môn. Trong đó, nhiều "fan" bóng đá Thái Lan cho rằng "Voi chiến" gặp nhiều thuận lợi để cạnh tranh chức vô địch. Một tài khoản mạng xã hội bình luận trên bài đăng của diễn đàn ASEAN Football (có gần 700.000 người theo dõi): "Chắc chắn vào chung kết". Người hâm mộ khác hóm hỉnh: "Vị trí á quân đã nằm trong tay chúng ta".