Messi không chia tay Inter Miami, giữ cam kết lâu dài với David Beckham

Messi có thỏa thuận với Inter Miami đến năm 2028

"Messi không lên kế hoạch cho sự trở lại Newell's Old Boys mà hoàn toàn tập trung vào Inter Miami. Messi muốn tiếp tục đến năm 2028 và có thể xa hơn, sẽ được quyết định sau. Hoàn toàn không có cuộc đàm phán nào về việc Messi trở lại khoác áo Newell's Old Boys.

Messi đang cảm thấy rất hạnh phúc tại Inter Miami, gia đình anh cũng vậy. Trước mắt, Messi muốn hoàn tất hợp đồng hiện tại, sau đó tùy thuộc vào đánh giá trong tương lai để có thể kéo dài hơn", Fabrizio Romano cho biết trong phần bình luận về thông tin Messi sắp chia tay Inter Miami rộ lên gần đây, ngày 30.10.

David Beckham luôn dành một tình cảm lớn cho Messi Ảnh: Reuters

Báo Tây Ban Nha, Diario AS cũng cho biết: "Đây là thực tế, Messi có thỏa thuận với Inter Miami đến năm 2028. Chủ tịch CLB này, ông David Beckham cũng đã xác nhận và từng tổ chức ăn mừng việc Messi ký hợp gia hạn hợp đồng trước đây. David Beckham nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ chân một cầu thủ đẳng cấp như ngôi sao người Argentina là yếu tố then chốt trong dự án phát triển của Inter Miami".

Messi và các đồng đội Inter Miami vừa chính thức nhận những chiếc nhẫn đắt giá, phần thưởng theo thông lệ của thể thao Mỹ, dành cho những nhà vô địch MLS Cup 2025. Tuy nhiên, trong ngày nhận phần thưởng này (30.10), Messi đã vắng mặt một cách bất ngờ. Trong khi những đồng đội và bạn thân của anh như Suarez, De Paul và Jordi Alba đều có mặt để nhận phần thưởng.

Messi trải qua 2 trận gần đây không ghi bàn. Trong trận Inter Miami để hòa FC Cincinnati với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà ngày 29.10, danh thủ này tức giận bỏ vào phòng thay đồ ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại theo dõi của ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu Inter Miami.

Nhiều báo cáo cho biết, sở dĩ Messi vắng mặt trong ngày nhận chiếc nhẫn dành cho danh hiệu vô địch MLS Cup, là vì bận theo dõi các trận đấu tại giải đấu mang tên anh - Messi Cup (sắp kết thúc vào ngày 2.11), và do công ty của anh tổ chức điều hành.

Messi thi đấu rất nỗ lực trong trận Inter Miami hòa FC Cincinnati với tỷ số 2-2 ngày 29.10 Ảnh: Reuters

Messi vẫn thi đấu trận gặp New England Revolution dù nhận 5 thẻ vàng

Trong trận Inter Miami hòa FC Cincinnati, Messi nhận 1 thẻ vàng, là chiếc thẻ vàng thứ 5 của anh trong mùa giải 2026. Theo thông lệ, với 5 thẻ vàng sẽ khiến cầu thủ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) đã áp dụng một quy định kỷ luật cho phép giảm số thẻ vàng tích lũy của cầu thủ nếu họ duy trì được khoảng thời gian dài (khoảng 5 trận liên tiếp) không phải nhận thêm thẻ nào.

Messi trước khi nhận thẻ vàng thứ 5, đã có gần 10 trận không nhận thêm thẻ nào, giúp anh được giảm 2 thẻ. Do đó, tính thực tế, Messi hiện chỉ nhận 3 thẻ vàng tính đến nay. Vì vậy, anh đủ điều kiện thi đấu trận kế tiếp với New England Revolution lúc 7 giờ ngày 2.11.

Theo The Athletic: "Đây là một quy định vốn ít được chú ý, nhưng với tầm vóc của Messi, nó đã thu hút sự quan tâm trở lại. Quy định này tỏ ra đặc biệt hữu ích cho cả cá nhân Messi lẫn Inter Miami trong giai đoạn nước rút của mùa giải chính MLS".

Inter Miami rất cần chiến thắng trước New England Revolution để đảm bảo có suất dự CONCACAF Champions Cup 2027. Sự có mặt thi đấu của Messi từ chỗ tưởng vắng mặt, đã gia tăng cơ hội đáng kể cho Inter Miami.

Trong khi đó, Inter Miami đã chính thức có suất tham dự vòng 1 play-off MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch. Vòng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 18.11 đến 18.12.