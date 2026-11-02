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    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal thắng Liverpool, vượt Man City lên tốp 1

    Văn Trình
    Văn Trình
    Vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 đã có sự thay đổi sau khi các trận đấu tại vòng 9 khép lại.

    Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 9 Ngoại hạng Anh, diễn ra rạng sáng 2.11, trận đấu giữa Liverpool và Arsenal là tâm điểm. Trước khi trận đấu này diễn ra, hai đội đều đang nằm trong tốp 5 và có phong độ rất cao. Chính vì thế, kết quả của trận đấu được đánh giá sẽ ảnh hưởng nhiều đến các vị trí dẫn đầu.

    Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, màn so tài giữa Liverpool và Arsenal có chất lượng chuyên môn rất cao. Với lợi thế sân nhà, Liverpool chọn lối đá tấn công và cũng là đội sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn trong 90 phút. Theo thống kê của Sofascore, “Lữ đoàn đỏ” cầm bóng đến 60% ở trận này và tung ra đến 17 lần dứt điểm. Dù vậy, các chân sút đội chủ nhà tỏ ra khá vô duyên, bất lực trong việc xuyên thủng lưới Arsenal khi không có lần nào sút bóng đi trúng đích.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal thắng Liverpool, vượt Man City lên tốp 1- Ảnh 1.

    Kai Havertz (phải) ghi bàn duy nhất của trận đấu

    ẢNH: REUTERS

    Bảng xếp hạng tốp đầu hấp dẫn

    Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng có 10 lần dứt điểm, trong đó có 3 lần bóng đi trúng khung thành Liverpool. Phút 16, Kai Havertz thể hiện cái duyên ở những trận cầu lớn khi giúp Arsenal vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Arsenal giành trọn 3 điểm.

    Với trận thắng Liverpool, Arsenal hiện có 24 điểm sau 9 vòng đấu. Thầy trò HLV Mikel Arteta cũng chính thức vượt mặt Man City để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Các vị trí tiếp theo trong tốp 4 lần lượt thuộc về Man City (hạng 2, có 21 điểm), Brighton (hạng 3, có 19 điểm) và Chelsea (hạng 4, có 16 điểm).

    Trong khi đó, trận thua trên sân nhà khiến Liverpool chỉ có 15 điểm sau 9 trận. Họ đang xếp thứ 5 và hơn đội đứng thứ 6 là Brentford 1 điểm.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal thắng Liverpool, vượt Man City lên tốp 1- Ảnh 2.
    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal thắng Liverpool, vượt Man City lên tốp 1- Ảnh 3.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau vòng đấu thứ 9

    Ở nửa sau bảng xếp hạng, M.U vẫn là đội gây thất vọng lớn khi trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh. Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Carrick để thua 0-2 trong chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. M.U hiện có 7 điểm sau 9 trận, đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. “Quỷ đỏ” có cùng điểm với đội xếp thứ 18 là Crystal Palace và chỉ xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-5 so với -12).

    Hai đội xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh hiện là Nottingham Forest (6 điểm) và Sunderland (5 điểm).

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