Tin đồn Ronaldo được gọi lại đội tuyển Bồ Đào Nha gây bức xúc, bất ngờ bị tước 7 bàn thắng

Vì sao Ronaldo không thi đấu?

Ronaldo vừa lập cú hat-trick lịch sử thứ 67 trong sự nghiệp ở tuổi 41 vào ngày 30.10, trong trận Al Nassr thắng Al Kholood với tỷ số 5-3 tại vòng 12 Saudi Pro League và nâng thành tích lên 985 bàn (theo thống kê từ giải đấu của Ả Rập Xê Út này).

Tuy nhiên, ở trận tiếp theo tại lượt thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite, Al Nassr gặp Pakhtakor trên sân khách ở Uzbekistan diễn ra lúc 20 giờ 45 ngày 2.11, Ronaldo đã vắng mặt một cách bất ngờ.

Niềm vui của Ronaldo đã được nhân lên khi anh lập hat-trick ở tuổi 41 và thắng cuộc bầu chọn BOAT (Ballon d'Or Of All Time) - 'Quả bóng vàng xuất sắc mọi thời đại' Ảnh: Reuters

Các hình ảnh từ CLB Al Nassr ngày 1.11 cho thấy, Ronaldo không xuất hiện trong chuyến du đấu, nhưng 2 ngôi sao Sadio Mane và Joao Felix đều tham gia.

Theo báo chí Ả Rập Xê Út, việc HLV Ange Postecoglou không đưa Ronaldo vào danh sách thi đấu sân khách ở Uzbekistan, nhằm mục đích để danh thủ này nghỉ ngơi và ông cũng cần xoay tua đội hình, do lịch thi đấu dày đặc. Bên cạnh đó, nhiều khả năng còn có lý do khác đó là vấn đề an ninh trong việc đi lại ở khu vực Trung Đông hiện rất phức tạp.

Ronaldo cùng các đồng đội Mohamed Simakan và Kingsley Coman, là những người vắng mặt trong chuyến hành quân của Al Nassr đến Uzbekistan.

Danh thủ này dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào ngày 6.11, khi Al Nassr có trận đấu trên sân khách gặp Al Hazem tại vòng 13 Saudi Pro League. Sau đó, nhiều khả năng Ronaldo sẽ trở lại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trong FIFA Days tháng 11 khi hết hạn treo giò, và dự kiến sẽ thi đấu 2 trận gồm gặp đội tuyển Đan Mạch ngày 15.11 và Xứ Wales ngày 18.11.

Cũng theo báo chí Ả Rập Xê Út, CLB Al Nassr đã nhận yêu cầu từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha về việc triệu tập 2 cầu thủ gồm Ronaldo và Joao Felix, cho đợt tập trung sắp tới đây.

Xung quanh khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha, lập tức gây ra sự chú ý và đã có những phản ứng đầu tiên. Trong đó, tiền đạo Goncalo Ramos, người thay Ronaldo trong 3 trận ở FIFA Days tháng 9 và đầu tháng 10 sau khi danh thủ này tự ý rời bỏ đội tuyển, lên tiếng khẳng định mình xứng đáng có một suất đá chính trong đội hình của Bồ Đào Nha.

Anh nói: "Tôi muốn là cầu thủ đá chính cho Bồ Đào Nha. Tôi đã thể hiện rõ quan điểm rằng nếu có ai xứng đáng được ra sân, thì đó chính là tôi. HLV và cả đất nước này đều có thể thấy điều đó. Chúng tôi tôn trọng vị thế của Ronaldo, nhưng tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể chơi cùng nhau thường xuyên hơn. Phong độ tốt và những bàn thắng của tôi xứng đáng được ghi nhận mà không nhất thiết phải loại Ronaldo ra khỏi đội hình".

Goncalo Ramos cũng bày tỏ: "Tôi không hề oán trách Roberto Martinez (cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha), nhưng tôi đã bỏ lỡ kỳ EURO 2024. Tôi chỉ được ra sân vỏn vẹn 15 phút trong trận đấu với Georgia - một trận cầu chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tại World Cup 2026, tôi đã ghi bàn vào lưới Croatia nhưng sau đó gần như không được ra sân thêm nữa. Tôi biết mình đã có thể đóng góp rất nhiều. Tôi đã bỏ lỡ hai giải đấu lớn - những cơ hội sẽ chẳng bao giờ quay trở lại".

Ronaldo thực sự đã ghi 985 bàn hay chỉ là 978 bàn như Transfermarkt xác nhận? Ảnh: Reuters

Ronaldo bị loại bỏ tổng cộng 7 bàn thắng

Nền tảng cơ sở dữ liệu Transfermarkt vừa ra thông báo gây sốc, không tính 7 bàn thắng của Ronaldo trong tổng số các bàn thắng của danh thủ này ghi trong sự nghiệp cho đến nay. Transfermarkt chỉ xác nhận Ronaldo ghi 978 bàn.

Theo đó, Transfermarkt loại bỏ 6 bàn thắng của Ronaldo tại giải Arab Club Champions Cup 2023, và 1 bàn ghi trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly với tỷ số 3-1 ngày 23.10.

Về các bàn thắng của Ronaldo ở Arab Club Champions Cup 2023, Transfermarkt khẳng định, đây là giải đấu không chính thức. Còn bàn ghi trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly với tỷ số 3-1 ngày 23.10, là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Girotto.

Cho đến nay, trang Trung tâm trận đấu của FIFA và các nền tảng thống kê uy tín thế giới như Opta và Sofascore vẫn giữ nguyên đó là bàn phản lưới nhà, dù ban tổ chức Saudi Pro League đã gửi yêu cầu tới FIFA, vẫn không được công nhận đó là bàn thắng của Ronaldo.

"Ronaldo lại một lần nữa lập hat-trick! Với thành tích này, anh ngày càng tiến gần hơn đến giấc mơ đạt cột mốc 1.000 bàn thắng. Trong cơ sở dữ liệu của Transfermarkt (TM), Ronaldo hiện có 978 bàn thắng ghi được cho các CLB và đội tuyển quốc gia. Con số này khác biệt so với dữ liệu từ nhiều nguồn khác cũng như chính Ronaldo - những bên ghi nhận con số 985 bàn thắng.

Nguyên nhân là vì, chẳng hạn, 6 bàn thắng mà Ronaldo ghi cho Al Nassr tại giải Arab Club Champions Cup 2023 không được liệt kê. Giải đấu này do UAFA (Liên đoàn Bóng đá Ả Rập) tổ chức - một cơ quan không thuộc FIFA hay các liên đoàn châu lục như AFC (châu Á) hay CAF (châu Phi). Vì lý do đó, Transfermarkt không công nhận các trận đấu và bàn thắng này như các số liệu thống kê chính thức như trong các giải đấu chuyên nghiệp. Tương tự, bàn thắng trong trận Al Nassr gặp Al Faisaly là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Girotto, không phải của Ronaldo", thông báo của Transfermarkt công bố ngày 31.10 trên tài khoản mạng xã hội X.