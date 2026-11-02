HLV Park Hang-seo nổi giận vì bị CĐV Thái Lan lăng mạ và phân biệt chủng tộc

Chuyến làm khách của Kanchanaburi FC (đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt) trên sân Nong Prue của CLB Pattaya United đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 vào tối 1.11. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Park củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, trong khi đội chủ nhà Pattaya lún sâu ở vị trí thứ 15 và đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Trang Khaosod cho biết, sự cố xảy ra khi HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ đang di chuyển vào phòng thay đồ. Theo đó, một CĐV được cho là của đội chủ nhà Pattaya đã liên tục buông lời khiêu khích, lăng mạ với ông Park. Cụ thể, người này hét lớn từ "kimchi" - biểu tượng văn hóa và ẩm thực của Hàn Quốc, về phía HLV Park Hang-seo. Chưa hết, CĐV này còn có lời lẽ miệt thị ngoại hình với tiền đạo ngoại binh John Baggio (của Kanchanaburi FC).

HLV Park Hang-seo bức xúc trước những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc từ CĐV ẢNH: CMH

Truyền thông Thái Lan miêu tả HLV Park Hang-seo đã rất bức xúc và muốn lao thẳng về phía người hâm mộ nói trên. Lực lượng an ninh tại sân vận động đã phải mất khá nhiều thời gian để can thiệp nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng. Cùng lúc đó, Chủ tịch Kanchanaburi - ông Prawat Kitthammakunnit, đã yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng vào đường hầm để tránh sự việc leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Sau đó, đại diện Kanchanaburi FC cũng đã phát đi thông báo nhằm để bảo vệ HLV và cầu thủ của mình. Trang chủ của đội bóng đăng tải thông điệp: "Chúng tôi xin là một phần trong chiến dịch chống phân biệt chủng tộc. Bởi vì bóng đá là môn thể thao kết nối con người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bất kể là ai, đến từ đâu, hay mang màu da gì, tất cả mọi người đều có giá trị và nên nhận được sự tôn trọng. Nói không với phân biệt chủng tộc. Không miệt thị, không chia rẽ, tôn trọng lẫn nhau. Vì bóng đá nên là một không gian của tình hữu nghị, sự đoàn kết và bình đẳng".