Sếp lớn CLB Thái Lan lên tiếng về tin đồn HLV Park Hang-seo bị sa thải

HLV Park Hang-seo "nổi đóa" với trọng tài

Mối lương duyên của HLV Park Hang-seo với bóng đá Thái Lan đang trải qua những ngày tháng vô cùng sóng gió. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ sở chùa vàng, không chỉ bởi kết quả thi đấu mà còn vì những phản ứng gay gắt liên tiếp hướng về phía lực lượng trọng tài.

Mới đây nhất, ở cuộc đối đầu giữa Kanchanaburi Power FC và Muang Loei United thuộc vòng 7 Thai League 2 mùa giải 2026-2027, cơn giận dữ của cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục bùng nổ. Tổ trọng tài thông báo chỉ có 5 phút bù giờ, nhưng trận đấu lại bị kéo dài đến tận phút thứ 8. Trong quãng thời gian này, đội chủ nhà Muang Loei United đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 (phút 90+6). Truyền thông Thái Lan cho biết cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã rất bức xúc và chỉ trích tổ trọng tài.

Mục tiêu quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo là đưa Kanchanaburi Power FC giành vé thăng hạng lên Thai League 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh những ồn ào ngoài đường biên, thành tích chuyên môn chưa thực sự tương xứng với tiềm lực của đội bóng cũng đẩy HLV Park Hang-seo vào thế khó. Nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam gánh trên vai kỳ vọng rất lớn sẽ giúp đội bóng thăng hạng lên chơi tại Thai League 1.

Tuy nhiên, sau 7 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo mới chỉ giành được 10 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Chuỗi phong độ thiếu ổn định của Kanchanaburi Power FC cùng những vấn đề với lực lượng trọng tài dẫn đến nhiều đồn đoán trong dư luận bóng đá Thái Lan về khả năng vị HLV người Hàn Quốc sẽ bị sa thải.

"Chắc chắn không sa thải HLV Park Hang-seo"

Trước làn sóng tin đồn ngày càng lan rộng, Chủ tịch Hội đồng cố vấn CLB Kanchanaburi Power FC - ông Prawat Kithammakunnit đã chính thức đăng đàn để dập tắt mọi nghi ngờ: "Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng theo một kế hoạch dài hạn. Ngay cả khi không thể thăng hạng sau mùa giải này, chúng tôi chắc chắn cũng không sa thải HLV Park Hang-seo. Tôi đang rất hào hứng với quá trình xây dựng đội bóng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả".

Trước đó, HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC hồi giữa năm. Ông bắt đầu với công việc mới ở Thái Lan từ sau khi hoàn thành chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc. Tại Kanchanaburi Power FC, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông Park là đưa đội bóng này trở lại Thai League 1. Bên cạnh đó, báo chí Thái Lan cho biết cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam còn có vai trò hoạch định lại cấu trúc của hệ thống đào tạo trẻ của Kanchanaburi Power FC.