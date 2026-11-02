Messi chơi cực hay, ghi bàn và kiến tạo giúp Inter Miami giành vé CONCACAF Champions Cup 2027

Messi không có đối thủ trong cuộc đua vua phá lưới MLS

Messi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Inter Miami trước New England Revolution với tỷ số 2-1 ở phút 83, sau khi kiến tạo cơ hội đẹp mắt để tiền đạo German Berterame cân bằng tỷ số 1-1 phút 69. Trước đó, Daniel Gazdag mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà phút 53. New England Revolution suýt gỡ hòa 2-2 ở phút 90, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Sau hai trận liên tiếp gần đây tịt ngòi, Messi đã nối lại chuỗi trận ghi bàn và kiến tạo như 14 trận trước đó Ảnh: Reuters

Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo này, Messi đã có 26 bàn và 13 kiến tạo tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) mùa 2026, bỏ xa đối thủ Petar Musa của FC Dallas có 22 bàn, trong khi chỉ còn một vòng đấu.

Qua đó, coi như danh thủ người Argentina này đã cầm chắc danh hiệu vua phá lưới ở mùa giải thứ 2 liên tiếp trong tay. Năm 2025, Messi đoạt danh hiệu vua phá lưới MLS với 29 bàn, bỏ xa đối thủ bám đuổi gần nhất đến 5 bàn. Điều này một lần nữa sắp được lặp lại. Ở vòng cuối, Messi và Inter Miami trở về sân nhà tiếp Charlotte FC lúc 4 giờ ngày 8.11.

Niềm vui của Messi cũng được nhân lên khi với trận thắng New England Revolution, anh đã giúp Inter Miami chính thức giành suất dự CONCACAF Champions Cup 2027 (Cúp C1 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Trước đó, Inter Miami cũng đã sớm có mặt ở vòng 1 play-off MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch. Vòng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 18.11 đến 18.12.

Inter Miami hiện vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 59 điểm sau 33 trận, và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng 30 CLB ở cả hai miền. Cũng nhờ trận thắng New England Revolution và xếp thứ 2 ở bảng xếp hạng miền Đông MLS, tại vòng play-off Inter Miami sẽ được thi đấu trên sân nhà.

Với Messi, sau hai trận liên tiếp gần đây tịt ngòi, anh đã nối lại chuỗi trận ghi bàn và kiến tạo như 14 trận trước đó, để nâng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 937 bàn và cần ghi 63 bàn nữa để đạt mốc 1.000 bàn.

Con số này vẫn còn cách rất xa so với Ronaldo, danh thủ Bồ Đào Nha được cho đã ghi 985 bàn, nhưng trang thống kê Transfermarkt chỉ xác nhận có 978 bàn, loại bỏ 7 bàn, gồm 6 bàn ở giải Arab Club Champions Cup 2023 không chính thức và 1 bàn tính phản lưới nhà.

Messi đã giúp Inter Miami vượt qua nhiều giai đoạn sóng gió để cập bến mùa giải như kỳ vọng Ảnh: Reuters





Messi sẽ có lần thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS

Với danh hiệu vua phá lưới đang nắm chắc trong tay, Messi cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS 2026, để làm nên lịch sử, trở thành cầu thủ đầu tiên ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ có 3 lần liên tiếp đoạt danh hiệu này sau các năm 2024 và 2025.

Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA: "Với những gì đã thể hiện, theo quan điểm của tôi, Messi đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS 2026.

Tôi bầu cho anh ấy. Chắc chắn tôi sẽ không bầu cho bất kỳ ai khác. Nashville SC là đội bóng xuất sắc nhất (vô địch Supporters' Shield), nhưng họ không có cá nhân nào thực sự vượt trội hẳn so với những người còn lại - và đó lại là điểm tốt đối với họ. Họ chơi hay đến mức không hề phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Trong khi, Messi là cá nhân xuất sắc nhất, anh ấy đã giúp Inter Miami vượt qua nhiều giai đoạn sóng gió để cập bến mùa giải như kỳ vọng. Vì vậy, Messi xứng đáng là cầu thủ xuất sắc mùa giải lần thứ ba liên tiếp. Mục tiêu tiếp theo của Messi, chính là giúp Inter Miami bảo vệ thành công ngôi vô địch MLS Cup sắp tới đây".