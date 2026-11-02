Nhà vô địch Việt Nam đủ sức tạo địa chấn ở đấu trường châu Á, AFC khen ngợi đối thủ Nhật Bản

Kyoto Sanga đáng gờm ra sao?

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành sự chú ý cho trận "đại chiến" này khi cả hai đội đều mang theo tâm lý hưng phấn. Đánh giá về chủ nhà CLB Công an Hà Nội, AFC nhận định thầy trò HLV Mano Polking đã gây sốc ở lượt trận trước đó, khi đảo ngược mọi dự đoán bằng chiến thắng ngọt ngào 3-2 trên sân của CLB Cảng Thượng Hải. "Đại diện V-League khởi đầu giải đấu với 2 thất bại. Tuy nhiên, 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận gần nhất cho thấy đội bóng tân binh này có đủ năng lực để phản kháng và quyết tâm tái hiện phong độ ấn tượng đó trước sự cổ vũ của khán giả nhà, khi chạm trán Kyoto Sanga", trang chủ AFC viết.

Tuy nhiên, tác giả bài viết cũng đưa ra lời cảnh báo về sức mạnh của đại diện J-League: "Kyoto Sanga cũng đang sở hữu tâm lý vô cùng hưng phấn sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 5-2 trước Newcastle Jets FC, dù đại diện đến từ Úc đã vươn lên dẫn trước 2 bàn. Sự nguy hiểm của đội khách thể hiện rõ ràng bằng các con số thống kê. CLB Kyoto Sanga hiện sở hữu tỷ lệ sút trúng đích lên tới 55,6%, cao nhất giải đấu (20 trong tổng số 36 cú dứt điểm đi trúng khung thành)".

CLB Công an Hà Nội (phải) từng chơi sòng phẳng trước "ông lớn" của bóng đá Nhật Bản - Kashima Antler trên sân Hàng Đẫy ẢNH: MINH TÚ

CLB Công an Hà Nội đã có hành trang quý giá

Trước trận đấu này, HLV Alexandre Polking đang phải đối mặt với bài toán thể lực. CLB Công an Hà Nội đang trải qua lịch thi đấu dày đặc. Việc ban huấn luyện phải chủ động xoay tua, cất một số trụ cột trên băng ghế dự bị ở vòng 6 V-League cuối tuần qua là quyết định bắt buộc nhằm giúp các trụ cột phục hồi nền tảng thể trạng tốt nhất.

Bên kia chiến tuyến, Kyoto Sanga có lối chơi pressing tầm cao, luân chuyển bóng tốc độ và khả năng khai thác triệt để các khoảng trống do đối phương tạo ra. Trong đó, chân sút chủ lực gốc Brazil Rafael Elias là nhân tố nguy hiểm mà đại diện Việt Nam phải dè chừng.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có cơ hội gây sốc. Lợi thế từ mặt cỏ quen thuộc và sức ép từ khán đài Hàng Đẫy luôn là vũ khí tinh thần quan trọng. Bên cạnh đó, yếu tố mang lại niềm tin chính là việc đại diện Việt Nam đã phần nào hiểu được cách chơi của các đội bóng Nhật Bản.

Ở lượt trận thứ hai Cúp C1 châu Á 2026-2027, thầy trò HLV Polking từng tạo ra thế trận sòng phẳng và chỉ chịu thất bại sát nút 0-1 trước "ông lớn" Kashima Antlers. Trong suốt 90 phút hôm đó, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội cho thấy họ không hề bị ngợp lối chơi khoa học của người Nhật. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội nhiều thời điểm đã chơi lấn lướt và sở hữu thống kê vượt trội về số cú sút tạo ra.

Trải nghiệm từ trận đấu ấy chính là hành trang quý giá để đội bóng ngành công an bước vào cuộc đọ sức với CLB Kyoto Sanga. Vấn đề tiên quyết lúc này là CLB Công an Hà Nội phải duy trì được sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút của trận đấu. Chơi với một đối thủ có tỷ lệ tận dụng cơ hội cao nhất giải, bất kỳ một thoáng lơ là bên phần sân nhà đều có thể phải trả giá đắt. Nếu hệ thống phòng ngự tiếp tục hoạt động chặt chẽ, và các mũi nhọn chắt chiu tốt những đường bóng phản công, đại diện Việt Nam hoàn toàn đủ sức tạo nên một cơn địa chấn tiếp theo tại sân chơi châu lục.