U.23 Singapore mang các ngôi sao từng chơi bóng ở Bồ Đào Nha đấu U.23 Việt Nam

2 cầu thủ có trải nghiệm chơi bóng ở Bồ Đào Nha

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình U.23 Singapore là tiền đạo Khairin Nadim Bin Rahim. Sinh năm 2004, Khairin từng ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League ở tuổi 15. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, tiền đạo này từng khoác áo Young Lions và Lion City Sailors trước khi gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha vào tháng 2.2025.

Không chỉ có trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài, Khairin Nadim còn là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Singapore. Cầu thủ này từng góp mặt tại 3 kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025. Với hành trình phát triển khá đặc biệt, Khairin được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố tạo điểm nhấn cho U.23 Singapore tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U.23 Singapore trong lần tranh tài với U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Bên cạnh Khairin Nadim, Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng là cái tên nổi bật. Tiền vệ sinh năm 2004 từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha. Sự hiện diện của những cầu thủ từng trải nghiệm bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm và sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi của U.23 Singapore.

Ở tuyến giữa, Amir Syafiz Bin Abdul Rashid là gương mặt có vai trò đáng lưu ý. Sinh năm 2004, tiền vệ này từng được giao trọng trách đội trưởng U.23 Singapore trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026. Kinh nghiệm và khả năng tổ chức của Amir Syafiz có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến, đặc biệt khi đội bóng phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Lịch thi đấu giải Gia Lai VTV Cup 2026 ẢNH: VFF

Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách đăng ký của U.23 Singapore là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ sinh năm 2007 và 2008. Những cái tên như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian và Andy Reefqy cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử đang tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ sớm tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ U.23. Trong đó, thủ môn Firman Nabil Bin Mohamad Faizal cũng là gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U.23 Singapore tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều nhân tố trẻ, U.23 Singapore hứa hẹn mang đến một diện mạo đáng chờ đợi tại Gia Lai Cup 2026. Giải đấu không chỉ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu lực lượng mà còn giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Singapore.

Theo lịch thi đấu, U.23 Singapore sẽ lần lượt gặp U.23 Qatar (lúc 15 giờ ngày 10.11), U.23 Việt Nam (lúc 19 giờ ngày 12.11) và U.23 Thái Lan (lúc 15 giờ ngày 14.11).

Danh sách đội tuyển U.23 Singapore Thủ môn (3): Firman Nabil Bin Mohamad Faizal; Muhammad Aziz Bin Mohamed Yazid; Goh Jun Yang Isaac Hậu vệ (7): Sim Jun Yen; Iryan Fandi Ahmad; Muhammad Ikram Mikhail Bin Mustaqim; Muhammad Fairuz Bin Muhammad Fazli Koh; Jaden Heng Kai Jian; Marcus S/o Mosses; Andy Reefqy Bin Muhammad Hasyim Tiền vệ (9): Sarvin Raj; Harith Danish Bin Irwan; Khairin Nadim Bin Rahim; Shafrel Ariel Bin Shahrul Nizam; Yasir Ibn Nizamudin; Andrew Aw Yong Rei; Ajay Robson S/o Muralithran; Nur Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi; Amir Syafiz Bin Abdul Rashid Tiền đạo (4): Sahoo Garv; Adrian Jaccard; Timothy Cheng Tin Hang; Kian Jared Ghadessy



