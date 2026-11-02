9 hạ tầng phát trực tiếp U.23 Việt Nam đấu giải tứ hùng Gia Lai, khán giả thoải mái chọn lựa

Những yếu tố dự báo tính hấp dẫn

Giải giao hữu tứ hùng quốc tế tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 10 – 14.11, với sự tham dự của 4 đội tuyển, gồm chủ nhà U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan, U.23 Qatar và U.23 Singapore. Đội tuyển U.23 Qatar là đội đầu tiên gửi danh sách tham dự giải, với nhiều gương mặt từng tham dự các giải trẻ gần nhất của bóng đá Qatar, trong đó có ASIAD 20 Aichi-Nagoya (Nhật Bản), vừa kết thúc hồi đầu tháng 10.

U.23 Qatar (áo sẫm màu) thể hiện sự nghiêm túc với giải đấu tại Gia Lai Ảnh: VFF

Sở dĩ U.23 Qatar thể hiện sự nghiêm túc với giải đấu ở sân Pleiku (Gia Lai) vì đây là đợt thử nghiệm quan trọng của bóng đá trẻ xứ sở Ả Rập, trước khi U.23 Qatar tham dự vòng loại U.23 châu Á 2028 (dự kiến từ ngày 7.6.2027 – 15.6.2027). Nếu vượt qua vòng loại, U.23 Qatar sẽ tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2028, đây cũng là giải đấu mang tính chất vòng loại Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028. Trước mắt các đội bóng ở châu Á nói chung, U.23 Qatar nói riêng là hành trình rất quan trọng. U.23 Qatar không muốn bỏ lỡ những cơ hội cọ xát bổ ích như tại Gia Lai để rèn quân, giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tương tự như thế, U.23 Thái Lan cũng muốn thông qua giải đấu trên sân Pleiku để trình làng thế hệ cầu thủ mới. Nhiệm vụ của U.23 Thái Lan trong năm 2027 còn vất vả hơn U.23 Qatar. Ngoài vòng loại U.23 châu Á vào tháng 6.2027, U.23 Thái Lan còn tham dự giải U.23 Đông Nam Á dự kiến vào tháng 7.2027 và SEA Games 34 dự kiến vào tháng 9.2027.

U.23 Thái Lan (áo xanh) háo hức tái ngộ U.23 Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Ngoài ra, số tiền thưởng cao, lên đến 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng) dành cho đội vô địch cũng kích thích các đội bóng. Không có nhiều giải đấu giao hữu ở lứa tuổi trẻ, diễn ra trong ngắn ngày, có số tiền thưởng cao như thế này. Các đội sẽ vừa được thi đấu quốc tế, rèn luyện các "miếng đánh", thử nghiệm nhân sự, vừa có cơ hội nhận tiền thưởng lớn.

U.23 Việt Nam chuẩn bị gì?

Đối thủ càng mạnh, đội tuyển U.23 Việt Nam càng có lợi. Bản thân U.23 Việt Nam cũng đang cần cơ hội để trình làng dàn cầu thủ mới, thay thế cho thế hệ vừa thành công rực rỡ trong những năm gần đây (vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33 năm 2025, hạng 3 giải U.23 châu Á 2026).

Những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hoàng, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát, Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo… đang muốn chứng minh họ xứng đáng thay thế vị trí của những ngôi sao trong lứa tuổi 23, đã gia nhập đội tuyển quốc gia (thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh, tiền đạo Đình Bắc).

Lê Phát (16) là niềm hy vọng mới trên hàng tiền đạo của U.23 Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Khi đối đầu với đối thủ mạnh như U.23 Qatar, U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội rèn luyện năng lực phòng ngự. Khi đó, trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng anh đã sẵn sàng làm thay vai trò của đàn anh Nguyễn Hiểu Minh, chỉ huy hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam.

Còn khi đối đầu với đối thủ ngang tầm như U.23 Thái Lan hoặc đội bóng bị đánh giá thấp hơn là U.23 Singapore, U.23 Việt Nam sẽ phát huy năng lực tấn công. Khi đó, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ phát huy các pha phối hợp nhóm nhỏ, cùng các pha xử lý bóng lắt léo của mình.

Trong tấn công, vai trò của Nguyễn Lê Phát và Williams Minh Hoàng sẽ được thể hiện. Đây là 2 phát hiện lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam trên hàng tiền đạo trong năm qua. 2 chân sút mới 19 tuổi này sẽ thay Đình Bắc và Thanh Nhàn, gánh vác trọng trách săn bàn cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Nếu thi đấu tốt tại giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai, các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ tăng thêm sự tự tin, trước khi chúng ta bước vào một loạt nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong năm sau.

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của FPT Play: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… Ngoài ra, giải còn được phát sóng trên VTV6.

