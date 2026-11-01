Olaha Mạnh Đức bị 'phong tỏa', CLB Công an TP.HCM đứt mạch thăng hoa: Thua Đà Nẵng 0-1 trên sân nhà

Trên sân Bình Dương, CLB Công an TP.HCM nhập cuộc đầy chủ động, tạo ra thế trận lấn lướt trước đội khách Đà Nẵng. Tuy nhiên, do không có lực lượng mạnh nhất như Đức Phú bị treo giò, Leo Gomes không được đăng ký thi đấu... đội bóng ngành công an bế tắc trong khâu tấn công, dù kiểm soát bóng nhiều hơn.

Ngô Đăng Khoa bị bắt bài trong các tình huống đột phá ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Matias (giữa) giúp CLB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các học trò của HLV Arthur Diles chủ yếu tìm cơ hội ở những tình huống cố định hoặc tạt bóng từ 2 biên. Trong ngày cảm giác bóng của các chân chuyền như Quốc Cường, Minh Trọng, Quang Hùng không tốt, còn Olaha Mạnh Đức luôn bị vây chặt, khung thành của CLB Đà Nẵng không bị đe dọa.

Chiều ngược lại, CLB Đà Nẵng chơi rình rập, cũng chờ đợi các pha bóng chết. Phút 17, xuất phá từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Matias Moreira bật cao đánh đầu, khiến thủ môn Lê Giang Patrik vào lưới nhặt bóng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất sau 45 phút đầu tiên.

Olaha Mạnh Đức không thể hiện được nhiều điều trong ngày chủ yếu phải bám biên phải, ít có cơ hội dứt điểm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong thế phải rượt đuổi, CLB Công an TP.HCM đẩy cao đội hình lên tấn công. Bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của CLB Đà Nẵng trong hiệp 2. Các tiền đạo như Williams Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Linh lần lượt được tung vào sân. Tuy nhiên, trong ngày Đỗ Sỹ Huy nói riêng và hàng thủ CLB Đà Nẵng nói chung chơi ấn tượng, đội chủ nhà bế tắc. Ngoài ra, các học trò HLV Diles cũng thiếu may mắn khi cú đánh đầu cận thành của Aldair Ferreira đi trúng xà ngang.

Những phút cuối cùng, CLB Công an TP.HCM nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng vẫn bế tắc. Đội bóng này chấp nhận thất bại 0-1 trước CLB Đà Nẵng dù được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Kết quả này khiến CLB Công an TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 6 với 10 điểm, chỉ còn hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm.