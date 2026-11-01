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    HLV Đức Tuấn quả quyết CLB Đà Nẵng thắng may mắn, HLV Arthur bất ngờ… phản bác

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    HLV Lê Đức Tuấn cho rằng CLB Đà Nẵng đã thắng may mắn 1-0 từ cơ hội duy nhất từ phạt góc, nhưng HLV Arthur không đồng ý, thẳng thắn cho rằng CLB CA TP.HCM chơi chưa đủ tốt.
    HLV Đức Tuấn quả quyết CLB Đà Nẵng thắng may mắn, HLV Arthur bất ngờ… phản bác- Ảnh 1.

    HLV Arthur thẳng thắn thừa nhận CLB CA TP.HCM chơi không tốt trận thua CLB Đà Nẵng trên sân nhà

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    CLB Công an TP.HCM có 4 lần đưa bóng dội khung thành

    Đêm 1.11 trên sân Bình Dương, CLB Đà Nẵng đã gây bất ngờ khi có chiến thắng 1-0 ngoạn mục với cơ hội duy nhất từ quả đá phạt góc trong hiệp 1. CLB CA TP.HCM đã chơi dồn ép, tạo ra nhiều cơ hội nhưng bất thành khi bóng có 4 lần tìm đến khung thành và dội ra.

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    Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn cho rằng CLB Đà Nẵng đã may mắn: "Đây là chiến thắng may mắn của CLB Đà Nẵng. Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực và may mắn có được chiến thắng.

    Tôi cảm ơn cầu thủ đã vượt qua được trận đấu rất áp lực này. Phía trước CLB Đà Nẵng còn 1 trận sân khách, nên chúng tôi phải thêm nỗ lực. Khác với mọi năm khó khăn, năm nay CLB Đà Nẵng có 2 thủ môn là Sỹ Huy và Bùi Tiến Dũng đều bắt rất tốt".

    HLV Đức Tuấn quả quyết CLB Đà Nẵng thắng may mắn, HLV Arthur bất ngờ… phản bác- Ảnh 2.

    Một cơ hội bị bỏ lỡ của tiền đạo Cummings bên CLB CA TP.HCM

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    Tiếp đó, ông Tuấn nói kỹ hơn về yếu tố may mắn: "Nói là chiến thắng may mắn vì hôm nay CLB CA TP.HCM tấn công khá tốt, có những đường tạt bóng rất nguy hiểm. May mắn cho chúng tôi khi họ có những pha dứt điểm cuối cùng dội khung thành ra ngoài.

    Trước trận này, CLB Đà Nẵng có 2 cầu thủ Bryan Ly và Yvo bị ngộ độc thực phẩm nhưng đã nỗ lực rất nhiều. Bryan Ly thậm chí nôn trên sân trong khi Yvo chơi đến phút cuối cùng. Họ đã hy sinh vì đội bóng".

    Bất ngờ khi HLV Arthur không đồng ý với ý kiến CLB CA TP.HCM đã kém may mắn vốn có thể là lý do dễ chấp nhận sau 4 lần khung thành từ chối bàn thắng. Ngược lại, nhà cầm quân người Úc thẳng thắn nói đội bóng của ông chơi chưa tốt ở vòng 6 V-League 2026 - 2027.

    HLV Đức Tuấn quả quyết CLB Đà Nẵng thắng may mắn, HLV Arthur bất ngờ… phản bác- Ảnh 3.

    Ngô Đăng Khoa đi bóng trong sự kèm cặp của cầu thủ CLB Đà Nẵng

    ảnh: CLB CA TP.HCM

    HLV Arthur cho biết: "Khi phải chơi với đội bóng gần như tập trung phòng ngự toàn trận trên phần sân nhà của họ, chúng tôi cần nâng cấp chất lượng các đường tấn công hơn nữa để có được bàn thắng ở 1/3 cuối sân.

    Như các bạn cũng thấy, CLB CA TP.HCM tạo ra rất nhiều cơ hội, xà ngang cột dọc từ chối trong khi CLB Đà Nẵng chỉ có 1 tình huống cố định và có 1 bàn thắng. Đó là điều rất thất vọng vì chúng tôi phải chơi hiệu quả hơn.

    Như tôi đã nói, chúng tôi cần chất lượng tốt hơn nữa ở những quả tạt từ 2 biên, từ tình huống xử lý ở 1/3 cuối sân hay các pha dứt điểm cầu môn. Hôm nay, CLB CA TP.HCM chơi chưa đủ tốt để chiến thắng".

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    CLB CA TP.HCM Đức Tuấn ARTHUR V-League CLB Đà Nẵng

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