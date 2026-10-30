SEA Games 34 ở Malaysia chính thức chốt 43 môn, vẫn còn nội dung Việt Nam giành HCV ASIAD 20

Tất cả các quốc gia đều nhất trí với 43 môn thể thao tại SEA Games 34

New Straits Times cho biết, quyết định này đã được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối tại cuộc họp trực tuyến lần thứ ba của Ủy ban Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), với sự tham dự của các chủ tịch và đại diện từ các Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) trong khu vực.

SEA Games 34 ở Malaysia chính thức chốt 43 môn thể thao và 473 nội dung Ảnh: G.Lao

Phó chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) Nur Azmi Ahmad, cho biết quyết định này được đưa ra cùng với Ủy ban Tổ chức SEA Games Malaysia (MASOC), dựa trên việc cân nhắc các hạn chế về thời gian cũng như lịch trình thi đấu thể thao quốc tế sắp tới.

"Tất cả các quốc gia đều nhất trí với 43 môn thể thao và 473 nội dung được quyết định ngày hôm nay. Đây là danh sách cuối cùng và sẽ không có thêm môn nào khác được bổ sung vì thời gian không còn nhiều. Các quốc gia thành viên đều hiểu rõ và hài lòng; không có bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với danh sách các môn thể thao này", ông Nur Azmi Ahmad cho biết sau cuộc họp.

Theo đó, padel (quần vợt lồng kính) và khiêu vũ thể thao (dancesport) là hai trong số các môn được đưa vào chương trình thi đấu, sau khi được xem xét trong số năm môn thể thao được đề nghị bổ sung kể từ tháng 7.

Cũng theo ông Abdul Rashid Yaakub, có khoảng 6 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia tranh tài ở bộ môn padel, vượt qua yêu cầu tối thiểu là 4 quốc gia để sự kiện này có thể diễn ra.

Về tiến độ chuẩn bị địa điểm nói chung, ông Nur Azmi Ahmad cho biết các cơ sở vật chất tại Sarawak và Kuala Lumpur đều đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho các đợt kiểm tra kỹ thuật từ các liên đoàn thể thao tương ứng.

"Các địa điểm của chúng tôi đã sẵn sàng, đặc biệt là tại Sarawak - nơi công tác chuẩn bị được bắt đầu từ sớm. Mọi hạng mục tại Kuala Lumpur cũng đã hoàn tất. Chúng tôi đang chờ các liên đoàn thể thao đến kiểm tra kỹ thuật trước khi đệ trình báo cáo đầy đủ lên MASOC", ông Nur Azmi Ahmad cho biết, và thêm rằng danh sách đã xác nhận chỉ áp dụng cho kỳ SEA Games; các thông tin chi tiết về ASEAN Para Games 2027 sẽ được công bố riêng.

SEA Games 34 diễn ra ở đâu?

Malaysia đăng cai tổ chức SEA Games 34 tại các thành phố lớn gồm Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor. Đại hội diễn ra từ ngày 18 đến 29.9.2027. Đây sẽ là lần thứ 7 Malaysia đăng cai tổ chức đại hội này, đánh dấu sự trở lại sau mười năm kể từ kỳ đại hội năm 2017. Trước đó, Malaysia cũng từng là nước chủ nhà của các kỳ đại hội vào các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.

Cầu mây Việt Nam giành HCV tại ASIAD 20 ảnh: độc lập

SEA Games 34 chốt 43 môn thể thao và 473 nội dung. Cụ thể, tại thành phố Sarawak sẽ là nơi đăng cai các môn thể thao dưới nước, cử tạ, bóng rổ, bowling, bowling trên sân cỏ, thể thao điện tử, thể dục dụng cụ, golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, bóng quần, taekwondo, quần vợt và wushu.

Tại Kuala Lumpur sẽ tổ chức 14 môn gồm cầu lông, bóng chuyền, bóng lưới, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, silat, bóng bầu dục và trượt nước. Trong khi, các môn đua xe đạp (tại nhà thi đấu Nilai Velodrome) và thuyền buồm (tổ chức tại Langkawi). Ở thành phố Penang, sẽ có các môn gồm bóng sàn, judo, snooker & billiards, cầu mây và quyền anh, còn tại Johor sẽ là môn bóng đá. Nước chủ nhà vẫn giữ lại các nội dung Việt Nam vừa giành HCV ASIAD 20 là biểu diễn karate và cầu mây 2 người.

Tại Johor, chủ yếu tổ chức môn bóng đá nam, bao gồm sân đấu Sultan Ibrahim có sức chứa 40.000 chỗ ngồi là sân nhà của CLB Johor Darul Ta'zim, được xem là sân đấu bóng đá hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Sân này được xây dựng với kinh phí 48,6 triệu USD (khoảng 1.282 tỉ đồng), và được khánh thành cách đây 5 năm (tháng 2.2020).