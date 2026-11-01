HAGL lại lận đận, giải cứu bằng cách nào?

Hàng thủ mong manh

V-League 2026-2027 mới chỉ trải qua 6 vòng đấu, nhưng bức tranh tại sân Pleiku đã sớm bao phủ bởi những gam màu u ám. Thành tích giành vỏn vẹn 3 điểm sau 1 chiến thắng và 5 thất bại đẩy HAGL xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi lúc này chỉ đứng trên tân binh CLB TP.Đồng Nai (1 điểm).

Từng thắp lên tia hy vọng mỏng manh bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước CLB Đà Nẵng ở vòng 3, nhưng HAGL nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất với chuỗi trận thua trước CLB Ninh Bình, SLNA và CLB Bắc Ninh. Đỉnh điểm của sự bế tắc đến ở vòng đấu thứ 6, khi đội bóng phố núi gục ngã 0-1 trước tân binh Bắc Ninh bởi bàn thua nghiệt ngã ở phút bù giờ 90+9 trên chấm phạt đền.

Mùa giải mới trôi qua 6 vòng đầu, nhưng HAGL (phải) đã sớm rơi vào tình cảnh đáng báo động ẢNH: CLB HAGL

Không chỉ đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc, thất bại này còn bộc lộ rõ sự non nớt trong tư duy kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ở những thời điểm đòi hỏi sự già rơ để làm giảm hưng phấn của đối thủ, các cầu thủ trẻ HAGL tỏ ra lúng túng. Họ thiếu vắng một thủ lĩnh thực thụ trên sân để xốc lại tinh thần của cả đội. Việc liên tục để thủng lưới ở những phút cuối trận cũng phơi bày điểm yếu về nền tảng thể lực không đảm bảo cho cường độ vận động cao trong hơn 90 phút. Hàng thủ thi đấu thiếu tính tổ chức, bọc lót lỗi nhịp đã khiến đội bóng phố núi để lọt lưới tới 14 bàn (nhiều nhất giải đấu tính đến lúc này). Thủ môn đội tuyển Việt Nam Trần Trung Kiên dù nỗ lực đến mấy cũng đành bó tay khi phải liên tục đối mặt với các tình huống vây hãm. Trong khi đó, hàng công thi đấu kém hiệu quả, không thể tìm thấy mành lưới đối phương trong hai vòng đấu gần nhất.

Khoảng trống lực lượng

Nguyên nhân chính đẩy HAGL vào tình cảnh hiện tại nằm ở chất lượng nhân sự sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc thanh lọc lực lượng, thay mới toàn bộ ngoại binh trước thềm giải đấu dường như là một canh bạc chưa mang lại hiệu quả. Bốn ngoại binh mới chưa thể hiện được giá trị gánh vác lối chơi.

Đáng tiếc, tiền vệ Marciel - người từng đóng vai trò bản lề trong cách vận hành chiến thuật của HAGL, cũng đã chia tay phố núi. Không còn một tiền vệ biết cách điều tiết nhịp độ, thu hồi bóng và phát động tấn công tốt, tuyến giữa của đội chủ sân Pleiku trở nên mong manh dễ vỡ trước những đội bóng sở hữu nhân sự cơ bắp. Khi khu trung tuyến mất kiểm soát, sự chia cắt giữa các tuyến là điều tất yếu. Các tiền đạo phải thường xuyên lùi sâu tìm bóng khiến thể lực bị bào mòn, trong khi các hậu vệ liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập.

Khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng hiện tại chưa quá xa. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp đã tạo thành áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ, khiến HAGL chìm vào khủng hoảng. Mùa giải mới bước vào giai đoạn khởi động, nhưng có thể nói đội bóng phố núi lúc này đã rơi vào tình cảnh quen thuộc, đó là dành cả thanh xuân để trụ hạng.

Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và HLV trưởng Lê Quang Trãi đang đứng trước một bài toán nan giải, đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu theo hướng thực dụng hơn để tích lũy điểm số. Trước mắt, họ cần cải thiện nền tảng thể lực, xây dựng một khối đội hình lùi sâu, chơi an toàn nhằm hạn chế bàn thua và chắt chiu cơ hội để chọc thủng lưới đối thủ.