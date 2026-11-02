Madam Pang và FAT lên tiếng vụ HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc: Sẽ xử mạnh tay

Madam Pang và FAT xem sự việc HLV Park Hang-seo bị lăng mạ là rất nghiêm trọng

Trong thông báo của FAT ngày 2.11 cho biết: "FAT kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc trong cộng đồng bóng đá - dù xảy ra trên sân cỏ, trong khuôn viên sân vận động hay trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hành vi như vậy đi ngược lại tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng tham gia chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, hướng tới mục tiêu tạo ra sự thay đổi tích cực và nâng cao tiêu chuẩn của bóng đá Thái Lan".

Ông Park Hang-seo (cựu HLV đội tuyển Việt Nam), bất ngờ sang Thái Lan làm việc gần đây khi dẫn dắt CLB Kanchanaburi FC ở Thai League 2 Ảnh: Ngọc Linh

"Trong trường hợp xảy ra các sự việc nêu trên, Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã chỉ đạo bộ phận quản lý giải đấu thu thập bằng chứng và ngay lập tức khởi động quy trình xem xét kỷ luật chính thức", thông báo FAT cho biết thêm.

Trước đó, ở trận đấu thuộc vòng 9 Thai League 2, HLV Park Hang-seo đã không giữ được bình tĩnh trước những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ CĐV trên khán đài. Chuyến làm khách của Kanchanaburi FC (đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt) trên sân Nong Prue của CLB Pattaya United đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 vào tối 1.11.

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Park củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, trong khi đội chủ nhà Pattaya lún sâu ở vị trí thứ 15 và đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Trang Khaosod cho biết, sự cố xảy ra khi HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ đang di chuyển vào phòng thay đồ. Theo đó, một CĐV được cho là của đội chủ nhà Pattaya đã liên tục buông lời khiêu khích, lăng mạ với ông Park. Cụ thể, người này hét lớn từ "kimchi" - biểu tượng văn hóa và ẩm thực của Hàn Quốc, về phía HLV Park Hang-seo. Chưa hết, CĐV này còn có lời lẽ miệt thị ngoại hình với tiền đạo ngoại binh John Baggio (của Kanchanaburi FC).

Sự việc này đã trở thành tâm điểm của bóng đá Thái Lan trong ngày 2.11, khi rất nhiều chỉ trích về tình trạng một bộ phận CĐV đã có hành vi lăng mạ và phân biệt chủng tộc đối với HLV Park Hang-seo và các cầu thủ.

CLB Kanchanaburi FC cũng đăng tải thông điệp bảo vệ HLV Park Hang-seo và các cầu thủ. Trong thông điệp, CLB Kanchanaburi FC nhấn mạnh: "Bóng đá là môn thể thao kết nối con người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bất kể là ai, đến từ đâu, hay mang màu da gì, tất cả mọi người đều có giá trị và nên nhận được sự tôn trọng. Nói không với phân biệt chủng tộc. Không miệt thị, không chia rẽ, tôn trọng lẫn nhau. Vì bóng đá nên là một không gian của tình hữu nghị, sự đoàn kết và bình đẳng".

Madam Pang, Chủ tịch FAT, chỉ đạo xử lý mạnh tay vụ HLV Park Hang-seo bị CĐV lăng mạ và phân biệt chủng tộc Ảnh: CTV

FAT sẽ xử lý mạnh tay

Trong thông báo, FAT nhấn mạnh: "FAT đặc biệt coi trọng vấn đề này. Theo "Quy định về Kỷ luật và Ứng xử ban hành năm 2016" - đã qua sửa đổi lần thứ 13, năm 2024 - tại chương 3, mục 2, các quy định sẽ được áp dụng".

Theo đó, FAT đã liệt kê các trường hợp xử phạt bao gồm, cầu thủ, thành viên ban huấn luyện/đội ngũ quản lý đội bóng… nếu có hành vi phân biệt chủng tộc, lăng mạ đối thủ đều bị xử phạt nặng. Bao gồm phạt tiền và cấm thi đấu dài hạn.

Trong đó, có điều 4.5, đối với CĐV của bất kỳ đội bóng nào, nếu một nhóm hoặc cá nhân trưng bày các biểu ngữ chứa nội dung khiêu khích, đe dọa, lăng mạ nhắm vào đội đối phương hoặc CĐV của đội đó - hoặc trưng bày các biểu ngữ có nội dung không phù hợp nơi công cộng, chẳng hạn như nội dung hạ thấp, xúc phạm hoặc làm tổn hại đến uy tín của hiệp hội hoặc bất kỳ bên thứ ba nào - tại địa điểm thi đấu, thì tổ chức thành viên mà các CĐV vi phạm trực thuộc, cùng với tổ chức thành viên chủ nhà (đơn vị cho phép các hành vi đó xảy ra), sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật sau:

Vi phạm lần đầu: Phạt tiền lên đến 50.000 baht (gần 40 triệu đồng) và/hoặc cấm sử dụng sân nhà của đội chủ nhà trong một trận đấu. Các lần vi phạm tiếp theo: Phạt tiền từ 50.000 baht đến 100.000 baht (khoảng 76,3 triệu đồng), và/hoặc cấm sử dụng sân nhà của đội chủ nhà trong ba trận đấu, kèm theo hình thức trừ 3 điểm.

Ngoài ra, còn có các quy định về quy tắc ứng xử dành cho VĐV chuyên nghiệp và nhân sự thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của FAT (ban hành năm 2017, sửa đổi năm 2022). Điều 3: Các VĐV bóng đá chuyên nghiệp và nhân sự thể thao phải tuân thủ quy tắc ứng xử sau: "Sử dụng ngôn từ lịch sự và thể hiện sự tôn trọng đối với người khác; không thực hiện các cuộc phỏng vấn, tham gia thảo luận hoặc đưa ra những lời chỉ trích gây ảnh hưởng tiêu cực một cách bất công đến người khác dựa trên năng lực, nguồn gốc, chủng tộc, ngôn ngữ, giới tính, độ tuổi hoặc phẩm hạnh của họ", FAT cho biết thêm.